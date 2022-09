Amicalul României U21 cu Olanda U21, mutat pe Cluj Arena / De ce s-a luat această decizie

Partida amicală Olanda U21, programată pe data de 27 septembrie, de la ora 18:00, inițial pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu din Cluj Napoca, a fost mutată în ultimul moment pe Cluj Arena, informează .

Băieții antrenați de Emil Săndoi trebuiau să întâlnească reprezentativă similară a Olandei pe stadionul campioanei CFR Cluj, însă din cauza stării gazonului meciul a fost mutat pe cealaltă arenă din oraș, pe stadionul Universității.

Meciul României U21, mutat pe Cluj Arena

Partida amicală a României U21 a fost mutată pe Cluj Arena, după ce gazonul de pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu se prezintă într-o stare tot mai proastă, fapt care poate afecta inclusiv meciurile de pe teren propriu ale celor de la CFR Cluj.

Astfel s-a luat decizia ca meciul să fie mutat, iar naționala de tineret a României să evolueze în următoarele două partide amicale pe cealaltă arenă din orașul de pe malul Someșului.

Decizia a venit în urma solicitării pe care Federația Română de Fotbal a primit-o din partea clubului CFR, care și-a dorit protejarea suprafeței de joc și permiterea tuturor acțiunilor care să ducă la tratarea gazonului în perioada imediat următoare.

„Am avut o surpriză neplăcută la întoarcerea din Kosovo, am rămas stupefiat când am văzut cum arăta gazonul la întoarcerea în țară. În 5 zile s-a degradat incredibil. Am chemat specialiști și au spus că e o boală și o combinație de factori climatici și astfel această boală s-a răspândit galopant pe o mare parte din teren, aproape pe toată suprafața.

S-au efectuat toate tratamentele spuse de specialiști, am încercat să obținem maximum, oamenii au stat la stadion de dimineața până seara, iar cei de la UEFA au fost informați. Am văzut că Mirel Rădoi a fost dezamăgit la meciul cu Craiova, într-adevăr, dar nu poți să te lupți cu astfel de evenimente care nu pot fi controlate, chestiuni meteo.

Mai avem și Europeanul de tineret găzduit de noi, iar pauza competițională e singura portiță să schimbăm gazonul. UEFA ne-a permis, sper sa avem și sprijinul FRF, atunci când vom găzdui Campionatul European. De luni vom face tot ce depinde de noi să înlocuim gazonul”, a declarat Cristi Balaj, președintele campioanei, la Digi Sport.