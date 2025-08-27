B1 Inregistrari!
Acasa » Știri Locale » A ajuns la psihiatrie, după ce și-a amenințat vecinii cu un cuțit. Unde s-a petrecut incidentul

A ajuns la psihiatrie, după ce și-a amenințat vecinii cu un cuțit. Unde s-a petrecut incidentul

Elena Boruz
27 aug. 2025, 08:38
A ajuns la psihiatrie, după ce și-a amenințat vecinii cu un cuțit. Unde s-a petrecut incidentul

Un bărbat, în vârstă de 57 de ani, a ajuns internat la psihiatrie, după ce și-a amenințat vecinii din bloc cu un cuțit. Incidentul a avut loc marți dimineață, în jurul orei 08:00, în Caransebeș.

Bărbatul, cunoscut cu afecțiuni psihice, a ieșit în scara blocului și a început să amenințe oamenii cu obiectul înțepător. Localnicii s-au speriat și după ce au stat o perioadă, până la urmă au decis că cel mai bine ar fi să alerteze autoritățile.

Ce s-a întâmplat cu bărbatul

Ajunși la fața locului, oamenii legii au intrat în locuința bărbatului și l-au scos de acolo. Acest lucru a avut loc în jurul orei 13:30. Ulterior, scos din apartament, bărbatul a fost internat la Spitalul de Psihiatrie, conform Express de Banat.

