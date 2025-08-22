B1 Inregistrari!
Bărbat de 33 de ani, obsedat de o tânăra. Individul a fugit din secţia de psihiatrie ca să o ucidă

Bărbat de 33 de ani, obsedat de o tânăra. Individul a fugit din secţia de psihiatrie ca să o ucidă

Selen Osmanoglu
22 aug. 2025, 08:48
Sursa Foto: Facebook / Poliția Capitalei

Un bărbat de 33 de ani a dispărut dintr-o unitate medicală ca să ucidă o tânără de care era obsedat. El era internat pe secţia de psihiatrie a spitalului judeţean împotriva voinţei sale, după o decizie a magistraţilor.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Ce au făcut autoritățile

Ce s-a întâmplat

Individul era cunoscut cu probleme psihice. El a fost internat pe secţia de psihiatrie a Spitalului Judeţean din Bistriţa, după ce o tânără a obţinut un ordin de protecţie împotriva lui.

Bărbatul de 33 de ani făcuse o obsesie pentru tânără, încă de pe vremea când aceasta nici nu avea 18 ani.

Într-un moment de neatenție al angajaților din spital, bărbatul a fugit din unitatea medicală, conform Observator.

Ce au făcut autoritățile

Bărbatul de 33 de ani o amenințase pe tânăra cu moartea.

„Un pacient în vârstă de 33 ani a părăsit în această dimineaţă, în jurul orei 7:40, salonul în care se afla în momentul în care doi infirmieri au intrat pentru a face curăţenie. Personalul a sesizat imediat lipsa pacientului”, a declarat Camelia Strungari, reprezentant al Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa.

În cele din urmă, poliţiştii, ajutaţi de voluntari, au reușit să-l găsească pe individ înainte ca acesta să ajungă la tânără.

Bărbatul va fi prezentat în faţa magistraţilor cu propunere de prelungire a ordinului de protecţie.

