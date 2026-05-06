Primăria Capitalei a început o nouă serie de controale în Centrul Vechi, iar primele rezultate sunt deja vizibile pentru cei care locuiesc sau ies în zonă. Autoritățile locale au vizat în special terasele și restaurantele care foloseau boxe montate la exterior, după numeroase discuții legate de nivelul zgomotului.

Cum au intervenit autoritățile în Centrul Vechi

a verificat în ultimele zile peste 50 de localuri din , în cadrul unei acțiuni care vizează respectarea liniștii publice. În urma controalelor, boxele amplasate la exterior au început să dispară, iar multe dintre terase au ales să se conformeze rapid.

Primăria Capitalei a transmis și un mesaj public privind rezultatele intervenției: „Am dat jos boxele din Centrul Vechi! Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti a fost în control, le-a pus în vedere că liniştea riveranilor trebuie respectată şi s-au conformat. Boxele nu mai există prinse la exterior! În ultimele zile, poliţiştii locali au verificat peste 50 de terase şi restaurante. Continuăm controalele şi nu facem rabat de la reguli. Amenzile ajung la peste 60.000 de lei”.

Câte localuri au respectat deja noile cerințe

Potrivit datelor comunicate de Poliția Locală, o mare parte dintre operatorii economici verificați au reacționat imediat după primele avertismente. Aproximativ trei sferturi dintre terase și restaurante au demontat deja echipamentele audio montate în exterior, relatează Digi24.

Instituția a explicat și care este situația celor care încă nu au finalizat procesul: „În ultimele zile au fost verificate peste 50 de terase şi restaurante. Trei sferturi dintre locaţii s-au conformat deja şi au demontat boxele amplasate la exterior. Pentru restul, procesul este în curs – monitorizăm îndeaproape şi revenim acolo unde e nevoie. Mesajul rămâne acelaşi: spaţiul public trebuie respectat, iar confortul locuitorilor nu e negociabil”.

Ce planuri are Primăria pentru evenimentele din acest an

Tema reducerii zgomotului nu este nouă în administrația Capitalei, mai ales după anunțurile făcute la finalul lunii aprilie. Pe 25 aprilie, , anunța că programul „Străzi deschise” va continua și în acest an, însă într-o formulă diferită, cu mai puțini decibeli, mai mult spațiu pentru plimbare și mai puține boxe în zonele aglomerate.

Edilul preciza atunci că nu vor mai primi avize „concertele privaţilor care fac bani mulţi pe timpanele oamenilor” din zona Kiseleff, semnalând o schimbare clară de direcție.