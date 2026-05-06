B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Știri Locale » Primăria Capitalei a început ofensiva împotriva zgomotului din Centrul Vechi. Ce amenzi au primit localurile care nu au respectat liniștea publică

Primăria Capitalei a început ofensiva împotriva zgomotului din Centrul Vechi. Ce amenzi au primit localurile care nu au respectat liniștea publică

Iulia Petcu
06 mai 2026, 17:07
Primăria Capitalei a început ofensiva împotriva zgomotului din Centrul Vechi. Ce amenzi au primit localurile care nu au respectat liniștea publică
sursa foto: Facebook/ Primăria Municipiului Bucureşti
Cuprins
  1. Cum au intervenit autoritățile în Centrul Vechi
  2. Câte localuri au respectat deja noile cerințe
  3. Ce planuri are Primăria pentru evenimentele din acest an

Primăria Capitalei a început o nouă serie de controale în Centrul Vechi, iar primele rezultate sunt deja vizibile pentru cei care locuiesc sau ies în zonă. Autoritățile locale au vizat în special terasele și restaurantele care foloseau boxe montate la exterior, după numeroase discuții legate de nivelul zgomotului.

Cum au intervenit autoritățile în Centrul Vechi

Poliția Locală a Municipiului București a verificat în ultimele zile peste 50 de localuri din Centrul Vechi, în cadrul unei acțiuni care vizează respectarea liniștii publice. În urma controalelor, boxele amplasate la exterior au început să dispară, iar multe dintre terase au ales să se conformeze rapid.

Primăria Capitalei a transmis și un mesaj public privind rezultatele intervenției: „Am dat jos boxele din Centrul Vechi! Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti a fost în control, le-a pus în vedere că liniştea riveranilor trebuie respectată şi s-au conformat. Boxele nu mai există prinse la exterior! În ultimele zile, poliţiştii locali au verificat peste 50 de terase şi restaurante. Continuăm controalele şi nu facem rabat de la reguli. Amenzile ajung la peste 60.000 de lei”.

Câte localuri au respectat deja noile cerințe

Potrivit datelor comunicate de Poliția Locală, o mare parte dintre operatorii economici verificați au reacționat imediat după primele avertismente. Aproximativ trei sferturi dintre terase și restaurante au demontat deja echipamentele audio montate în exterior, relatează Digi24.

Instituția a explicat și care este situația celor care încă nu au finalizat procesul: În ultimele zile au fost verificate peste 50 de terase şi restaurante. Trei sferturi dintre locaţii s-au conformat deja şi au demontat boxele amplasate la exterior. Pentru restul, procesul este în curs – monitorizăm îndeaproape şi revenim acolo unde e nevoie. Mesajul rămâne acelaşi: spaţiul public trebuie respectat, iar confortul locuitorilor nu e negociabil”.

Ce planuri are Primăria pentru evenimentele din acest an

Tema reducerii zgomotului nu este nouă în administrația Capitalei, mai ales după anunțurile făcute la finalul lunii aprilie. Pe 25 aprilie, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunța că programul „Străzi deschise” va continua și în acest an, însă într-o formulă diferită, cu mai puțini decibeli, mai mult spațiu pentru plimbare și mai puține boxe în zonele aglomerate.

Edilul preciza atunci că nu vor mai primi avize „concertele privaţilor care fac bani mulţi pe timpanele oamenilor” din zona Kiseleff, semnalând o schimbare clară de direcție.

Tags:
Citește și...
Un deținut condamnat pentru viol a evadat / UPDATE: Bărbatul a fost împușcat mortal de polițiști, după ce nu s-a supus somațiilor
Știri Locale
Un deținut condamnat pentru viol a evadat / UPDATE: Bărbatul a fost împușcat mortal de polițiști, după ce nu s-a supus somațiilor
Act criminal pe o stradă din Piatra Neamț. Două autoturisme au fost incendiate cu premeditare (VIDEO)
Știri Locale
Act criminal pe o stradă din Piatra Neamț. Două autoturisme au fost incendiate cu premeditare (VIDEO)
Tragedie în Vrancea: Un copil de 4 ani a fost găsit mort într-o baltă, la circa o oră după ce mama sa îl dăduse dispărut
Știri Locale
Tragedie în Vrancea: Un copil de 4 ani a fost găsit mort într-o baltă, la circa o oră după ce mama sa îl dăduse dispărut
Craiova: Un copil de 1 an și 4 luni, aflat la bunici, a murit. Cum s-a produs tragedia
Știri Locale
Craiova: Un copil de 1 an și 4 luni, aflat la bunici, a murit. Cum s-a produs tragedia
Jaf ca în filme la o benzinărie din Galați. Metoda ingenioasă prin care hoții au dat lovitura fără să fie filmați
Știri Locale
Jaf ca în filme la o benzinărie din Galați. Metoda ingenioasă prin care hoții au dat lovitura fără să fie filmați
Tragedie la Breaza: Un bărbat a murit după ce s-a răsturnat cu ATV-ul
Știri Locale
Tragedie la Breaza: Un bărbat a murit după ce s-a răsturnat cu ATV-ul
Tată din Călărași, cercetat pentru agresiune sexuală asupra fiicei sale cu dizabilități
Știri Locale
Tată din Călărași, cercetat pentru agresiune sexuală asupra fiicei sale cu dizabilități
O avocată AUR propune eliminarea benzilor speciale pentru autobuze în București. Reacții controversate din partea bucureștenilor
Știri Locale
O avocată AUR propune eliminarea benzilor speciale pentru autobuze în București. Reacții controversate din partea bucureștenilor
Noi semafoare inteligente în Brașov pentru șoferi. Ce pățesc cei care depășesc viteza
Știri Locale
Noi semafoare inteligente în Brașov pentru șoferi. Ce pățesc cei care depășesc viteza
Județul care a devenit lider național la agricultură. Record la producția de legume și fructe
Știri Locale
Județul care a devenit lider național la agricultură. Record la producția de legume și fructe
Ultima oră
18:28 - Noi reguli în maternități și drepturi extinse pentru femeile însărcinate. Ce urmărește noul proiect de lege depus în Parlament
18:16 - Stelian Tănase denunță ipocrizia politicienilor care au generat criza: „Acum i-a apucat îngrijorarea de stabilitate. Păi de ce ați dat jos Guvernul? Vrăjeala asta s-o spună la circ” / Vina lui Nicușor Dan (VIDEO)
18:15 - Lovitură pentru Horaţiu Potra. Decizia luată de ÎCCJ în cazul său e definitivă
18:08 -  Paradoxul cireșelor în 2026: Cireșele din piețele din Bulgaria sunt chilipir față de recordurile de la Sibiu
18:05 - A murit Ted Turner, fondatorul CNN. Magnatul media care a schimbat istoria televiziunii avea 87 de ani
17:47 - Incendiu puternic la un bloc din București. Bilanțul victimelor
17:40 - Exorcizări și demoni, schema care a golit conturi în Iași. Cum a fost păcălit un bărbat de „Bau”, entitatea supranaturală
17:35 - Procurorii DIICOT din Buzău au reținut doi tineri după ce un bărbat a murit din cauza drogurilor
17:31 - Constanța: Tânăr găsit mort pe linia de cale ferată. El fusese dat dispărut
17:31 - Nicușor Dan poate fi suspendat. „Nu este Traian Băsescu și nu va rezista”