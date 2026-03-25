B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Știri Locale » Mașinile electrice riscă să rămână fără parcare gratuită în București de la 1 mai

Mașinile electrice riscă să rămână fără parcare gratuită în București de la 1 mai

Flavia Codreanu
25 mart. 2026, 16:30
Mașinile electrice riscă să rămână fără parcare gratuită în București de la 1 mai
Cuprins
  1. De ce vor autoritățile să adopte aceste măsuri
  2. Noile reguli pentru mașinile electrice, dar și pemtru jurnaliști

Mașinile electrice și hibride vor plăti parcarea în București începând cu data de 1 mai. Primăria Capitalei a pus în dezbatere un proiect care elimină gratuitatea pentru posesorii care beneficiau de acest avantaj.

De ce vor autoritățile să adopte aceste măsuri

Autoritățile au explicat că măsura de a nu taxa aceste vehicule a fost una temporară, dar acum numărul celor care beneficiază de scutire a depășit numărul total de locuri de parcare cu plată. Din acest motiv, locurile sunt ocupate pe termen lung, ceea ce împiedică alți șoferi sau riverani să găsească spații libere în oraș.

Iată argumentele oficiale pentru această măsură:

„Această situație generează un blocaj operațional critic, cererea sub regim de gratuitate anulând practic oferta de locuri pentru restul utilizatorilor plătitori și pentru riverani. (…) Gratuitatea nelimitată a condus la utilizarea locurilor de parcare ca spații de staționare pe termen lung, scăzând drastic rata de rotație a vehiculelor. Introducerea unui regim de tarifare diferențiat pe zone este singura metodă prin care se poate asigura accesul echitabil la domeniul public și eliberarea locurilor după finalizarea nevoii reale de deplasare”, prevede documentul.

Noile reguli pentru mașinile electrice, dar și pemtru jurnaliști

Primarul Ciprian Ciucu a anunțat că eliminarea acestor beneficii este o decizie pragmatică, necesară pentru a gestiona mai bine locurile disponibile și pentru a echilibra bugetul orașului. Pe lângă noile tarife pentru mașinile electrice, un alt proiect este în dezbatere. Primarul Capitalei  propune ca nici jurnaliștii să nu mai poată parca gratuit sau să mai aibă acces liber la programele instituțiilor de cultură din București, scrie Dcnews.

Până acum, vehiculele electrice au parcat gratuit în București pentru a încuraja oamenii să cumpere vehicule nepoluante. Această măsură a fost introdusă de Primărie ca un stimulent temporar pentru reducerea poluării din oraș. Decizia a fost luată prin hotărâri de consiliu încă din anul 2016.

Tags:
„Nu ne batem joc de copii!”. Prefectul din Vaslui, furios: Mai mulți profesori mi-au spus că au fost ameninţaţi şi şantajaţi de liderii de sindicat, ca să boicoteze simulările examenelor naţionale
Eveniment
„Nu ne batem joc de copii!”. Prefectul din Vaslui, furios: Mai mulți profesori mi-au spus că au fost ameninţaţi şi şantajaţi de liderii de sindicat, ca să boicoteze simulările examenelor naţionale
ANAF descoperă circuite pentru evaziune de zeci de milioane de lei în grupul controlat de patronul Realitatea Plus, Maricel Păcuraru (DOCUMENT)
Eveniment
ANAF descoperă circuite pentru evaziune de zeci de milioane de lei în grupul controlat de patronul Realitatea Plus, Maricel Păcuraru (DOCUMENT)
Măcel în Bihor după o partidă de vânătoare: 9 căprioare ucise și prejudiciu de 250.000 de lei
Eveniment
Măcel în Bihor după o partidă de vânătoare: 9 căprioare ucise și prejudiciu de 250.000 de lei
Top telefoane pentru iGaming în 2026
Eveniment
Top telefoane pentru iGaming în 2026
Battle of the Games: Sloturi vs. Jocuri de Masă
Eveniment
Battle of the Games: Sloturi vs. Jocuri de Masă
Newsweek: Sistemul de pensii se poate prăbuși. Pensionarii, condamnați la sărăcie dacă nu cresc contribuțiile
Eveniment
Newsweek: Sistemul de pensii se poate prăbuși. Pensionarii, condamnați la sărăcie dacă nu cresc contribuțiile
Răsturnare de situație în cazul copilului de 5 ani care a căzut de la etajul 9. Cine l-ar fi împins
Eveniment
Răsturnare de situație în cazul copilului de 5 ani care a căzut de la etajul 9. Cine l-ar fi împins
Maria Ghiorghiu, viziune tulburătoare despre România: „Nimeni și nimic nu o poate atinge”
Eveniment
Maria Ghiorghiu, viziune tulburătoare despre România: „Nimeni și nimic nu o poate atinge”
Legea a fost promulgată de președinte. Ordinul de protecţie va fi comunicat Poliţiei în maxim cinci ore de la decizia instanței
Eveniment
Legea a fost promulgată de președinte. Ordinul de protecţie va fi comunicat Poliţiei în maxim cinci ore de la decizia instanței
Lovitură pentru turiști: Se scumpesc biletele de avion. Care sunt cele mai sigure destinații și ce recomandă specialiștii
Eveniment
Lovitură pentru turiști: Se scumpesc biletele de avion. Care sunt cele mai sigure destinații și ce recomandă specialiștii
Ultima oră
16:40 - PNL a „reievaluat” AUR. O nouă formulă de guvernare se prefigurează în jurul lui Bolojan
16:39 - „Nu ne batem joc de copii!”. Prefectul din Vaslui, furios: Mai mulți profesori mi-au spus că au fost ameninţaţi şi şantajaţi de liderii de sindicat, ca să boicoteze simulările examenelor naţionale
16:26 - ANAF descoperă circuite pentru evaziune de zeci de milioane de lei în grupul controlat de patronul Realitatea Plus, Maricel Păcuraru (DOCUMENT)
16:18 - Grindeanu: PSD n-are nimic personal cu Bolojan / În ultima zi, am văzut bezele trimise de reprezentanţi ai PNL către AUR (VIDEO)
16:01 - Intră AUR la guvernare alături de PSD sau PNL? Anunțul lui Petrișor Peiu, după zvonurile apărute
15:53 - Măcel în Bihor după o partidă de vânătoare: 9 căprioare ucise și prejudiciu de 250.000 de lei
15:48 - Top telefoane pentru iGaming în 2026
15:44 - Battle of the Games: Sloturi vs. Jocuri de Masă
15:35 - Newsweek: Sistemul de pensii se poate prăbuși. Pensionarii, condamnați la sărăcie dacă nu cresc contribuțiile
15:29 - Românii ar vota masiv AUR. Nemulțumirea față de Guvernul Bolojan atinge cote record (SONDAJ)