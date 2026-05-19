îl prăznuiește astăzi, 19 mai, pe Sfântul Sfințit Mucenic Patrichie, Episcopul Prusei. Acesta este considerat unul dintre marii mărturisitori ai credinței creștine din primele veacuri.

Cine a fost Sfântul Patrichie, Episcopul Prusei

Sfântul Sfințit Mucenic Patrichie a trăit în secolul al IV-lea și a fost episcop al cetății Prusa din Asia Mică, fiind cunoscut pentru credința sa puternică și pentru viața dedicată lui Dumnezeu. Acesta a păstorit comunitatea creștină într-o perioadă dificilă, în care creștinii erau persecutați și obligați să renunțe la credința lor.

Potrivit tradiției creștine, Sfântul Patrichie propovăduia cu mult curaj Evanghelia și îi îndemna pe oameni să rămână statornici în credință. În acea vreme, conducătorii păgâni încercau să îi forțeze pe creștini să aducă jertfe idolilor, însă episcopul a refuzat categoric să se lepede de Hristos.

Din cauza credinței sale, Sfântul Patrichie a fost arestat împreună cu alți trei clerici creștini. Aceștia au fost supuși unor chinuri grele, însă au continuat să mărturisească numele lui Dumnezeu fără teamă. Se spune că sfântul a rămas calm și plin de credință până în ultima clipă a vieții sale. Prin sacrificiul și curajul său, Sfântul Patrichie a devenit un simbol al devotamentului și al tăriei sufletești, notează doxologia.ro.

Rugăciune către Sfântul Sfințit Mucenic Patrichie

„Sfinte Sfințite Mucenice Patrichie, ales slujitor al lui Hristos și apărător neînfricat al credinței, roagă-te pentru noi înaintea Tronului lui Dumnezeu. Întărește-ne în clipele grele, luminează-ne mintea și dăruiește-ne răbdare, pace și curaj în încercările vieții.

Tu, care ai răbdat chinuri pentru dragostea lui Hristos și nu te-ai lepădat de credință, ajută-ne să rămânem statornici în bine și să păstrăm iubirea, smerenia și credința curată în sufletele noastre.

Ocrotește familiile noastre, adu sănătate celor bolnavi, liniște celor apăsați și speranță celor aflați în necaz. Fii mijlocitor pentru noi înaintea lui Dumnezeu, ca să primim milă, iertare și ajutor în toate nevoile noastre.

Sfinte Patrichie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Amin.”