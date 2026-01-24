Astrologul Alina Bădic a prezentat, în ediția de sâmbătă a emisiunii , pentru săptămâna 25 – 31 ianuarie 2026. Invitatul Alinei Bădic a fost Sorin Dinea.

Cunoscutul astrolog a vorbit în debutul emisiunii sale despre misiunea pe care o va avea România în anul care tocmai a început. Potrivit spuselor sale, această misiune a început încă din 24 ianuarie 1859, odată cu înfăptuirea . Alina Bădic a subliniat că avem o misiune importantă, în acest an, atât noi ca români, cât și țara noastră, România.

„Răscolirea tuturor evenimentelor trecute la nivel de matrice. Înțelegem sau nu mesajul care ni se adresează? Ce trebuie să facem în această buclă 26 ianuarie – 20 februarie? Ce se întâmplă, de fapt, la această intrare simultană a lui Saturn și Neptun pe primele grade din semnul Berbecului. Vom discuta și despre România, povestea României în 2026. Înțelege sau nu, România, misiunea ce i se încredințează? Această misiune spirituală religioasă a fost pornită pe 24 ianuarie 1859. Unde este contradicția și unde este misterul? Ce anume putem descifra anul acesta, ce forță adversă s-a opus și de ce?”, a spus Alina Bădic în debutul emisiunii.

Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 25 – 31 ianuarie

Berbec

„Pentru nativii Berbec să vedem cum se prezintă această intrare pe covorul roșu, cu atât mai mult cu cât Neptun intră în semnul dumneavoastră. teoretic, ei sunt benefiiarii, mai mult decât alte zodii a acestei formule frumoasă și foarte puternică. Pentru nativii Berbec este foarte important cum vor primi această zi. Pentru nativii Berbeci avem următorul mesaj: Lecția învățată. Lecția neînvățată. Lecția predată…”

Taur. Previziunile prezentate de Alina Bădic

„Pentru nativii Taur avem aceastăintrare a lui Neptun care presupune foarte multă puritate, curățenie pentru toate zodiile. Este extraordinar de util să aveți această zi,mâine, de liniște totală…Pentru nativii Taur vom ava trei elemente: Puterea. Averea. Durerea…”

Gemeni

„Pentru nativii Gemeni avem următoarea situație, formată din trei elemente: Ai trecut pe aici. Ai rămas aici. Te întorci aici. Ce trebuie să înțelegeți la această trecere a lui Neptun pe covorul roșu, în primul grad în Berbec…”

Previziuni astrale în săptămâna 25 – 31 ianuarie

Rac

„Pentru nativii Rac avem tot trei elemente, foarte interesant: Nu vreau. Nu simt. Nu pot. Ce înseamnă acest lucru? Nu vreau – este o contradicție în viața pe care trebuie să o rezolve… Nu simt – aici, a nu face ceea ce nu simți este cu dus și întors pentru nativii Rac… Nu pot – este zona de potențial. S-ar putea să vă simțiți lipsiți de potențial acolo unde aveți cel mai mult…”

Leu. Horoscopul prezentat de Alina Bădic

„Pentru nativii Leu avem o formulă foarte clară formată tot din trei elemente: Am Greșit. Am iubit. Am izbutit. Am greșit – zona de eșec care se cere evaluată… Am iubit – este zona de abandon pe care o vor reevalua. Este vorba despre zonele în care oamenii dragi i-au abandonat dar și … Am izbutit este zona legată de reușită…”

Fecioară

„Pentru nativii Fecioară, nu uitați de visul din această seară și de mâine seară, nopți foarte puternice ca și mesaje pe care le primim înainte de intrarea lui Neptun în semnul Berbecului. Evaluarea este următoarea: Eu știu sau am crezut că știu. Eu nu știu, dar ceva tot știu. Oare eu știu sau mă prefac că știu…”

Rubrica de horoscop cu Alina Bădic, pentru săptămâna 25 – 31 ianuarie

Balanță

„Pentru nativii Balanță avem trei elemente: Răbdare. Eliberare. Stupoare. Răbdare pentru că mai este foarte puțin până când nativii Balanță vor trece… Eliberare pentru că se vor elibera de anumite elemente… Stupoare în sensul în care s-ar putea să le apară în fața ochilor cineva și nativii Balanță să spună…”

Scorpion

„Pentru nativii Scorpion avem următoarele elemente. A venit. A plecat. M-a părăsit. Pentru formula «A venit», Scorpionii trebuie să înțeleagă care sunt persoanele care au tot venit și și-au adus aportul în viața lor … „A plecat» sunt persoanele care au plecat și ele vor fi onorate. Vom vedea mulți Scorpioni care se vor gândi cu drag la persoanele care au plecat din viața lor…«M-a părăsit» – trebuie să evalueze persoanele care au dispărut. Trebuie să înțeleagă matricea: de ce tot apar și dispar persoane din viața lor…”

Săgetător

„Pentru nativii Săgetător avem și aici un triplu element. Și nativii Săgetător trebuie să-și examineze visele pentru că vin cu mesaje incredibile. Acest triplu următorul: Pariez, Nu pariez. Mă dezic de acest pariu…”

Previziuni astrale în săptămâna 25 – 31 ianuarie

Capricorn

„Pentru nativii Carpricorn avem tot trei elemente. Capricornii se poziționează, acum, în fața unor persoane care au avut un rol important în viața lor și încep să comunice cu acestea. Aceste elemente sunt: Tu da. Tu nu. La tine mă mai gândesc…”

Vărsător. Previziuni Alina Bădic

„Pentru nativii Vărsător avem această matrice cu foarte multe planete în semnul dumneavoastră. Este o matrice foarte puternică jumătate dintre planete se găsesc în semnul Vărsătorului: Marte, Pluto, Soare, Mercur și Venus. Atunci când avem conjuncție Soare – Pluto este un moment care avanrajează concentrarea. Pentru nativii Vărsător cele trei elemente sunt Am spus. Am promis. Am negat…”

Pești

„Pentru nativii Pești acest portal este foarte activ, până pe20 februarie. Pentru ei sunt următoarele elemente: Văd clar. Văd în ceață. Nu văd…”