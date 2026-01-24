Tensiunile din coaliția de guvernare, între PSD și PNL, reprezintă o expresie a . Președintele Nicușor Dan a explicat că disputele dintre cele două formațiuni sunt percepute negativ pe piețele financiare, dar tebuie ca guvernarea să funcționeze, chiar și așa

Tensiunile din coaliție sunt o expresie a democrației

a declarat, referindu-se la atacurile PSD la adresa premierului Ilie Bolojan, că acestea reprezintă o expresie a democrației. Potrivit spuselor sale, este nevoie ca acordul de coaliție să fie respectat, cu toate tensiunile dintre partide. Iar potrivit acestei înțelegeri, PNL deţine funcţia de prim-ministru până în aprilie anul viitor.

„E democrație, e libertate ca fiecare să spună ce vrea de pe scena politică. E bine? Nu e bine. Pentru că, dacă percepţia, repet, percepţia cu privire la coaliţia de guvernare este negativă pe pieţele financiare, asta înseamnă că România se împrumută cu 0,2%, 0,3%, 0,4% mai scump. Şi e bine să separăm acţiunea politică de declaraţia politică. Dacă nu se poate, mergem aşa. Ce putem să facem altceva? E democraţie”, a afirmat Nicuşor Dan.

Întrebat despre posibilitatea înlocuirii lui din funcția de , președintele a făcut trimitere la acordul de coaliție. El a spus că există patru partide care guvernează împreună, iar înțelegerea dintre ele este ca PNL să dea premierul până în aprilie anul viitor.

„Există o coaliție de patru partide. Coaliția asta are un acord. Nimeni n-a pus în discuție acest acord. Și acordul spune că până în aprilie anul viitor, PNL-ul dă prim-ministrul”, a afirmat Nicușor Dan.

Guvernarea într-un moment dificil

Președintele a mai adăugat că tensiunile dintre partide nu trebuie să afecteze actul de guvernare. El a precizat că este un lucru foarte bun că cele patru partide și minoritățile naționale au acceptat să intre la guvernare. Nicușor Dan a precizat că pentru fiecare dintre aceste formațiuni ar fi fost mai ușor în opoziție.

„Am spus de foarte multe ori şi am spus-o cu maximă seriozitate. E foarte bine că aceste patru partide plus minorităţile naţionale au acceptat să fie la guvernare într-un moment în care pentru fiecare dintre ele a fost mai simplu să fie în opoziţie. Azi, în relaţia dintre aceste partide, aceste partide doresc să continue”, a mai spus şeful statului.

Nicușor Dan a comentat tensiunile sociale

Nicuşor Dan a declarat, sâmbătă, la Iaşi, referindu-se la persoanele care se plâng că nu mai au suficienți bani pentru traiul zilnic sau pentru plata taxelor și impozitelor majorate, că înțelege situația. El și-a exprimat speranța că lucrurile se vor echilibra într-o perioadă relativ scurtă de timp, după perioada de austeritate.

Nicuşor Dan a spus că nu este uşor pentru că aceşti oameni erau la limită şi înainte ca Guvernul să ia măsurile fiscale. Iar acum tensiunile sociale s-au amplificat, dat fiind că au ajuns chiar sub limita supraviețuirii.

„Să ştiţi că nu e uşor şi trebuie să înţelegem cu toţii chestiunea asta. Erau oameni care înainte erau la limită şi acum, cu 10 la sută mai puţin în urma inflaţiei, nu e deloc uşor. Sper să reuşim într-un timp relativ scurt să echilibrăm această situaţie”, a afirmat preşedintele Nicuşor Dan.