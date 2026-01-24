B1 Inregistrari!
Nicușor Dan pune tensiunile din coaliție pe seama democrației. Cât credit îi mai dă lui Ilie Bolojan

Nicușor Dan pune tensiunile din coaliție pe seama democrației. Cât credit îi mai dă lui Ilie Bolojan

Adrian Teampău
24 ian. 2026, 22:37
Nicușor Dan pune tensiunile din coaliție pe seama democrației. Cât credit îi mai dă lui Ilie Bolojan
Președintele Nicușor Dan Sursa foto: Administrația Prezidențială
Tensiunile din coaliția de guvernare, între PSD și PNL, reprezintă o expresie a democrației. Președintele Nicușor Dan a explicat că disputele dintre cele două formațiuni sunt percepute negativ pe piețele financiare, dar tebuie ca guvernarea să funcționeze, chiar și așa

Tensiunile din coaliție sunt o expresie a democrației

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, referindu-se la atacurile PSD la adresa premierului Ilie Bolojan, că acestea reprezintă o expresie a democrației. Potrivit spuselor sale, este nevoie ca acordul de coaliție să fie respectat, cu toate tensiunile dintre partide. Iar potrivit acestei înțelegeri, PNL deţine funcţia de prim-ministru până în aprilie anul viitor.

„E democrație, e libertate ca fiecare să spună ce vrea de pe scena politică. E bine? Nu e bine. Pentru că, dacă percepţia, repet, percepţia cu privire la coaliţia de guvernare este negativă pe pieţele financiare, asta înseamnă că România se împrumută cu 0,2%, 0,3%, 0,4% mai scump. Şi e bine să separăm acţiunea politică de declaraţia politică. Dacă nu se poate, mergem aşa. Ce putem să facem altceva? E democraţie”, a afirmat Nicuşor Dan.

Întrebat despre posibilitatea înlocuirii lui Ilie Bolojan din funcția de premier, președintele a făcut trimitere la acordul de coaliție. El a spus că există patru partide care guvernează împreună, iar înțelegerea dintre ele este ca PNL să dea premierul până în aprilie anul viitor.

„Există o coaliție de patru partide. Coaliția asta are un acord. Nimeni n-a pus în discuție acest acord. Și acordul spune că până în aprilie anul viitor, PNL-ul dă prim-ministrul”, a afirmat Nicușor Dan.

Guvernarea într-un moment dificil

Președintele a mai adăugat că tensiunile dintre partide nu trebuie să afecteze actul de guvernare. El a precizat că este un lucru foarte bun că cele patru partide și minoritățile naționale au acceptat să intre la guvernare. Nicușor Dan a precizat că pentru fiecare dintre aceste formațiuni ar fi fost mai ușor în opoziție.

„Am spus de foarte multe ori şi am spus-o cu maximă seriozitate. E foarte bine că aceste patru partide plus minorităţile naţionale au acceptat să fie la guvernare într-un moment în care pentru fiecare dintre ele a fost mai simplu să fie în opoziţie. Azi, în relaţia dintre aceste partide, aceste partide doresc să continue”, a mai spus şeful statului.

Nicușor Dan a comentat tensiunile sociale

Nicuşor Dan a declarat, sâmbătă, la Iaşi, referindu-se la persoanele care se plâng că nu mai au suficienți bani pentru traiul zilnic sau pentru plata taxelor și impozitelor majorate, că înțelege situația. El și-a exprimat speranța că lucrurile se vor echilibra într-o perioadă relativ scurtă de timp, după perioada de austeritate.

Nicuşor Dan a spus că nu este uşor pentru că aceşti oameni erau la limită şi înainte ca Guvernul să ia măsurile fiscale. Iar acum tensiunile sociale s-au amplificat, dat fiind că au ajuns chiar sub limita supraviețuirii.

„Să ştiţi că nu e uşor şi trebuie să înţelegem cu toţii chestiunea asta. Erau oameni care înainte erau la limită şi acum, cu 10 la sută mai puţin în urma inflaţiei, nu e deloc uşor. Sper să reuşim într-un timp relativ scurt să echilibrăm această situaţie”, a afirmat preşedintele Nicuşor Dan.

