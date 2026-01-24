B1 Inregistrari!
Donald Trump încearcă să blocheze un acord comercial între Canada și China. Casa Albă lansează noi amenințări

Adrian Teampău
24 ian. 2026, 17:33
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA
Donald Trump încearcă să blocheze un eventual acord comercial între Canada și China, amenințând statul vecin cu majorarea taxelor vamale.

Donald Trump amenință Canada

Șeful de la Casa Albă a amenințat Canada cu noi taxe vamale, de 100%, impuse exporturilor către SUA dacă încheie un acord comercial cu China. Donald Trump a reacționat după ce premierul canadian Mark Carney a anunţat săptămâna trecută finalizarea cadrului pentru o astfel de înțelegere, informează agenţiile AFP şi Reuters.

Trump l-a avertizat pe Mark Carney să nu-și închipuie că poate face din Canada un „depozit portuar” prin care China să-şi trimită bunurile şi produsele către SUA. El a făcut o postare pe rețeaua sa de socializare Truth Social.

„China va mânca de vie Canada, o va devora complet, inclusiv distrugându-i afacerile, structura socială şi întregul său mod de viaţă. (…) Dacă Canada încheie un acord cu China, va fi imediat lovită de taxe vamale de 100% asupra tuturor bunurilor şi produselor canadiene care intră în SUA”, a afirmat Trump, care constată că SUA devine tot mai izolată, în contextul acțiunilor sale belicoase.

Reacția sa vine după ce Mark Carney a descris China drept un „partener de încredere şi predictibil”, prin comparație cu SUA conduse de Trump. Ulterior, el a susținut un discurs la forumul de la Davos în care i-a îndemnat pe liderii europeni să încurajeze investiţiile chineze în ţările lor.

Trump, deranjat de discursul premierului canadian

Donald Trump şi-a manifestat iritarea la forumul de la Davos faţă de discursul susţinut, în ziua precedentă, de premierul Carney. Acesta din urmă aavertizat asupra atitudinilor hegemonice ale marilor puteri ce conduc la sfârşitul ordinii internaţionale bazate pe reguli. El a făcut referire la Trump care folosește integrarea economică pe post de instrument de presiune.

„L-am văzut ieri pe premierul vostru, care n-a fost prea recunoscător (…) Canada trăieşte de pe urma Statelor Unite. Să-ţi aminteşti asta, Mark (Carney), data viitoare când faci o declaraţie! (…) Canada primeşte o grămadă de lucruri gratuite. Ei ar trebui să fie recunoscători pentru asta, dar nu sunt”, a spus Trump în discursul său la forum.

Premierul canadian a ieşit în evidenţă cu un discurs bine articulat, care a fost aplaudat la scenă deschisă. El a avertizat că „vechea ordine mondială” bazată pe reguli nu mai există, şi nici nu va mai exista din nou, din cauza rivalităţii dintre marile puteri. Fără a face vreo referire explicită la Statele Unite sau la Trump, Mark Carney a subliniat că puterile medii trebuie să lase la o parte ipocrizia și să accepte noua realitate.

După discursul premierului canadian la Davos, Trump a retras invitaţia de a se alătura aşa-numitului „Consiliu pentru Pace”, iniţiativă al cărei scop declarat este de a contribui la soluţionarea conflictelor din întreaga lume. Aceasta a fost gândită ca un substitut al ONU controlat de Trump. Doar 18 din cele circa 60 de ţări invitate au semnat la forumul de la Davos „Carta” fondatoare.

Donald Trump a amenințat Canada de la începutul mandatului

Încă din primele zile ale noului mandat, Donald Trump și-a declarat intenția de a anexa Canada. În mai multe rânduri, el a spus că își dorește să transforme această țară în cel de-al 51-lea stat american. Aceste declarații au provocat iritare în țara vecin.

Recent a distribuit o imagine cu o hartă creată cu ajutorul Inteligenţei Artificiale. În această imagine, Canada, Groenlanda şi Venezuela apar acoperite cu drapelul american.

