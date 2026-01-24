Președintele Nicușor Dan păstrează misterul în legătură cu persoanele pe care dorește să le propună la conducerea celor două servicii de informații SRI și SIE. Șeful statului respinge speculațiile vehiculate de presa ultimelor zile.

Președintele Nicușor Dan, despre viitorii șefi ai serviciilor

Președintele României a dezmințit speculațiile cu privire la pe care urmează să le facă la conducerea SRI și SIE. Fără să pronunțe vreun nume, Nicușor Dan a precizat că nici una dintre persoanele la care se face referire presa, analiștii sau politicienii nu intră în vederile sale. Zilele acestea, în spațiul public au fost vehiculate mai multe astfel de variante.

Rând pe rând, politicienii și instituțiile media au pronunțat numele lui Cătălin Predoiu sau Mircea Abrudean de la PNL, consilierul prezidențiale Marius Lazurca, avocatul Gabriel Zbârcea, Claudiu Manda sau Vasile Dâncu de la PSD. Cei consultați dădeau ca sigură dorința președintelui de a împărți aceste funcții între partidele aflate la guvernare.

Iar una dintre variantele vehiculate a fost legată de cedarea șefiei SRI către PSD. Întrebat direct de acest scenariu, șeful statului nu a dat un răspuns direct. El a subliniat că deciziile privind conducerile SRI și SIE vor fi luate după finalizarea consultărilor politice și instituționale. Nici de această dată, așa cum a făcut în trecut, nu a făcut referire la vreun termen sau la criteriile de numire.

„Tot ce vreau să spun e că toate numele pe care le-am văzut toți în presă nu au vreo legătură cu realitatea sau cu creierul meu (…) O să vedeți după ce discuțiile se termină”, a răspuns președintele Dan.

Recomandarea lui Băsescu pentru președinte

Fostul președinte i-a recomandat lui Nicușor Dan să nu țină cont de dorințele partidelor politice la nominalizarea șefilor de servicii secrete sau de parchete. El a spus că politicienii depășesc orice limită a bunului simț încercând să-i impună șefuui statului proprii oameni.

„Se pare că partidele depășesc orice limită a bunului simț. Sunt câteva atribuții ale președintelui în care n-ar trebui să se bage. Eu, spre exemplu, am luat șef de serviciu de la PSD, dar am luat pentru că am vrut eu, nu mi-a cerut nimeni. Am vrut să demonstrez că nu voi utiliza SRI-ul împotriva oamenilor politici din partide de opoziție sau din partide adverse. Dar este dreptul președintelui de a nominaliza. Trebuie făcută formalitatea votului în Parlament pentru a întări poziția celui nominalizat. Nu-i treaba partidelor să spună, «domnule președinte», noi pe ăsta îl vrem”, a declarat fostul președinte.

Traian Băsescu a mai spus că în locul actualului șef al statului nu ar face nici o înțelegere cu partidele politice. Aceasta mai ales că președintele nu are o majoritate pe care să se bazeze în Parlament. El a spus că, în cazul unui eventual refuz, a nominalizărilor venite de la Cotroceni, ar continua cu actualii șefi militari ai serviciilor.

„N-aș face nici o concesie, nici la șefii de servicii și nici la procurori. Pur și simplu îi nominalizez și trimit numele în Parlament”, a subliniat Băsescu.

Nicușor Dan așteptată să nominalizeze șefii serviciilor

În perioada următoare, președintele Nicușor Dan va înainta propunerile pentru conducerea celor două servicii de informații. Procedura prevede ca șeful statului să facă nominalizările, iar Parlamentul să voteze în plen. De asemenea, este nevoie și de avizul comisiilor de specialitate.

Până în prezent, președintele a amânat aceste nominalizări. Spre deosebire de Traian Băsescu, președintele Dan a insistat că trebuie un acord cu reprezentanții partidelor pentru a evita un eșec la votul din Parlament. În aceste condiții, el a mai arătat că ar putea lua în considerare și nume care vin din sfera politicului.

Zilele trecute, s-a spus că președintele are o listă scurtă, de 3-4 nume pe care le-ar putea propune la șefia serviciilor. El nu ar fi fost tocmai mulțumit de variantele pe care le are la dispoziție și urmează, urmând să se hotărască asupra celor potrivite. Informația a fost dată publicității de surs apropiate .