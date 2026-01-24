B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Nicușor Dan păstrează misterul legat de viitorii șefi ai serviciilor secrete. Ce spune despre numele vehiculate în presă

Nicușor Dan păstrează misterul legat de viitorii șefi ai serviciilor secrete. Ce spune despre numele vehiculate în presă

Adrian Teampău
24 ian. 2026, 18:47
Nicușor Dan păstrează misterul legat de viitorii șefi ai serviciilor secrete. Ce spune despre numele vehiculate în presă
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Captură video - Administrația Prezidențială a României/ Facebook
Cuprins
  1. Președintele Nicușor Dan, despre viitorii șefi ai serviciilor
  2. Recomandarea lui Băsescu pentru președinte
  3. Nicușor Dan așteptată să nominalizeze șefii serviciilor

Președintele Nicușor Dan păstrează misterul în legătură cu persoanele pe care dorește să le propună la conducerea celor două servicii de informații SRI și SIE. Șeful statului respinge speculațiile vehiculate de presa ultimelor zile.

Președintele Nicușor Dan, despre viitorii șefi ai serviciilor

Președintele României a dezmințit speculațiile cu privire la viitoarele numiri pe care urmează să le facă la conducerea SRI și SIE. Fără să pronunțe vreun nume, Nicușor Dan a precizat că nici una dintre persoanele la care se face referire presa, analiștii sau politicienii nu intră în vederile sale. Zilele acestea, în spațiul public au fost vehiculate mai multe astfel de variante.

Rând pe rând, politicienii și instituțiile media au pronunțat numele lui Cătălin Predoiu sau Mircea Abrudean de la PNL, consilierul prezidențiale Marius Lazurca, avocatul Gabriel Zbârcea, Claudiu Manda sau Vasile Dâncu de la PSD. Cei consultați dădeau ca sigură dorința președintelui de a împărți aceste funcții între partidele aflate la guvernare.

Iar una dintre variantele vehiculate a fost legată de cedarea șefiei SRI către PSD. Întrebat direct de acest scenariu, șeful statului nu a dat un răspuns direct. El a  subliniat că deciziile privind conducerile SRI și SIE vor fi luate după finalizarea consultărilor politice și instituționale. Nici de această dată, așa cum a făcut în trecut, nu a făcut referire la vreun termen sau la criteriile de numire.

„Tot ce vreau să spun e că toate numele pe care le-am văzut toți în presă nu au vreo legătură cu realitatea sau cu creierul meu (…) O să vedeți după ce discuțiile se termină”, a răspuns președintele Dan.

Recomandarea lui Băsescu pentru președinte

Fostul președinte Traian Băsescu i-a recomandat lui Nicușor Dan să nu țină cont de dorințele partidelor politice la nominalizarea șefilor de servicii secrete sau de parchete. El a spus că politicienii depășesc orice limită a bunului simț încercând să-i impună șefuui statului proprii oameni.

„Se pare că partidele depășesc orice limită a bunului simț. Sunt câteva atribuții ale președintelui în care n-ar trebui să se bage. Eu, spre exemplu, am luat șef de serviciu de la PSD, dar am luat pentru că am vrut eu, nu mi-a cerut nimeni. Am vrut să demonstrez că nu voi utiliza SRI-ul împotriva oamenilor politici din partide de opoziție sau din partide adverse. Dar este dreptul președintelui de a nominaliza. Trebuie făcută formalitatea votului în Parlament pentru a întări poziția celui nominalizat. Nu-i treaba partidelor să spună, «domnule președinte», noi pe ăsta îl vrem”, a declarat fostul președinte.

Traian Băsescu a mai spus că în locul actualului șef al statului nu ar face nici o înțelegere cu partidele politice. Aceasta mai ales că președintele nu are o majoritate pe care să se bazeze în Parlament. El a spus că, în cazul unui eventual refuz, a nominalizărilor venite de la Cotroceni, ar continua cu actualii șefi militari ai serviciilor.

„N-aș face nici o concesie, nici la șefii de servicii și nici la procurori. Pur și simplu îi nominalizez și trimit numele în Parlament”, a subliniat Băsescu.

Nicușor Dan așteptată să nominalizeze șefii serviciilor

În perioada următoare, președintele Nicușor Dan va înainta Parlamentului propunerile pentru conducerea celor două servicii de informații. Procedura prevede ca șeful statului să facă nominalizările, iar Parlamentul să voteze în plen. De asemenea, este nevoie și de avizul comisiilor de specialitate.

Până în prezent, președintele a amânat aceste nominalizări. Spre deosebire de Traian Băsescu, președintele Dan a insistat că trebuie un acord cu reprezentanții partidelor pentru a evita un eșec la votul din Parlament. În aceste condiții, el a mai arătat că ar putea lua în considerare și nume care vin din sfera politicului.

Zilele trecute, s-a spus că președintele are o listă scurtă, de 3-4 nume pe care le-ar putea propune la șefia serviciilor. El nu ar fi fost tocmai mulțumit de variantele pe care le are la dispoziție și urmează, urmând să se hotărască asupra celor potrivite. Informația a fost dată publicității de surs  apropiate Administrației Prezidențiale.

Tags:
Citește și...
Președintele României i-a confruntat pe contestatarii care l-au huiduit la Focșani și la Iași: „Aveți respectul meu… Este un drept pe care l-ați câștigat” (VIDEO)
Politică
Președintele României i-a confruntat pe contestatarii care l-au huiduit la Focșani și la Iași: „Aveți respectul meu… Este un drept pe care l-ați câștigat” (VIDEO)
Nicușor Dan le recomandă elevilor să își continue studiile universitare în România. Cum apreciază președintele sistemul universitar românesc
Politică
Nicușor Dan le recomandă elevilor să își continue studiile universitare în România. Cum apreciază președintele sistemul universitar românesc
Vizită oficială la Berlin: Bolojan va fi întâmpinat cu onoruri militare de Friedrich Merz
Politică
Vizită oficială la Berlin: Bolojan va fi întâmpinat cu onoruri militare de Friedrich Merz
Nicușor Dan, mesaj direct pentru elevi și profesori de Mica Unire. Ce valori spune președintele că trebuie apărate astăzi
Politică
Nicușor Dan, mesaj direct pentru elevi și profesori de Mica Unire. Ce valori spune președintele că trebuie apărate astăzi
Fostul președinte Traian Băsescu critică dur coaliția de guvernare. Cum este respectată separația puterilor în stat
Politică
Fostul președinte Traian Băsescu critică dur coaliția de guvernare. Cum este respectată separația puterilor în stat
Băsescu: Statele Unite ale Europei reprezintă o necesitate. În cât timp ar trebui să se concretizeze proiectul (VIDEO)
Politică
Băsescu: Statele Unite ale Europei reprezintă o necesitate. În cât timp ar trebui să se concretizeze proiectul (VIDEO)
Băsescu critică implicarea partidelor în deciziile președintelui: „depășesc orice limită a bunului simț”. Cine are dreptul să numească șefii serviciilor secrete și ai parchetelor (VIDEO)
Politică
Băsescu critică implicarea partidelor în deciziile președintelui: „depășesc orice limită a bunului simț”. Cine are dreptul să numească șefii serviciilor secrete și ai parchetelor (VIDEO)
Traian Băsescu susține extinderea Uniunii Europene. Ce spune despre reluarea negocierilor cu Turcia (VIDEO)
Politică
Traian Băsescu susține extinderea Uniunii Europene. Ce spune despre reluarea negocierilor cu Turcia (VIDEO)
Băsescu compară relațiile româno-americane cu un deșert. Cum poate fi schimbată percepția SUA despre România (VIDEO)
Politică
Băsescu compară relațiile româno-americane cu un deșert. Cum poate fi schimbată percepția SUA despre România (VIDEO)
Gafă diplomatică la Davos: Casa Albă a pus Belgia pe lista „Consiliului de Pace” în loc de Belarus. Cum a răspuns Bruxelles-ul
Politică
Gafă diplomatică la Davos: Casa Albă a pus Belgia pe lista „Consiliului de Pace” în loc de Belarus. Cum a răspuns Bruxelles-ul
Ultima oră
20:44 - Operațiune de salvare ca-n filme într-un caz de violență domestică. Polițiștii SAS au eliberat o femeie și un copil de un an din locuința fostului partener
20:13 - Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 25 – 31 ianuarie 2026: „Atât România cât și noi trebuie să înțelegem că avem o misiune în 2026” (VIDEO)
17:54 - Zelenski anunță continuarea trilateralei Ucraina – SUA – Rusia. Aprecieri rezervate despre rezultatele discuțiilor de la Abu Dhabi
17:33 - Donald Trump încearcă să blocheze un acord comercial între Canada și China. Casa Albă lansează noi amenințări
17:09 - Președintele României i-a confruntat pe contestatarii care l-au huiduit la Focșani și la Iași: „Aveți respectul meu… Este un drept pe care l-ați câștigat” (VIDEO)
16:01 - Alertă alimentară în România. Ce produs Nestlé a fost retras de ANSVSA și cum poate fi returnat
15:23 - Plouă în sediul Direcției de Taxe din Sectorul 1. Ce arată imaginile despre administrația locală (VIDEO)
14:50 - Cutremur în România sâmbătă în mijlocul zilei. Unde s-a produs seismul și ce magnitudine a avut
14:17 - Când vor circula trenurile cu hidrogen în România. Cum afectează întârzierile finanțarea europeană
13:37 - Nicușor Dan le recomandă elevilor să își continue studiile universitare în România. Cum apreciază președintele sistemul universitar românesc