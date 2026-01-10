Alina Bădic a vorbit despre , în cea mai recentă ediție a emisiunii 360 de grade. Astrologul a arătat că următoarea perioadă este dedicată examinării alternativelor.

Alina Bădic, despre mesajele astrale următoarei perioade

Invitatul emisiunii 360 de grade din data de 10 ianuarie 2026 a fost . Alături de acesta, Alina Bădic a analizat pentru următoarea perioadă, 11 – 17 ianuarie.

„O configurație astrală de mare forță, astăzi. O zi cu totul și cu totul specială. Putem vorbi, despre două configurații astrale, de fapt, doi zmei care se uită în oglindă, unul la celălalt. Unul este zmeul bun. cel de-al doilea este zmeul rău. Cui îi dați credit, până la urmă? Aceasta ar fi filosofia zilei. Cei doi zmei se uită în aceeași oglindă, dar fiecare pe partea lui.

Fiecare vede în oglindă imaginea impunătoare a celuilalt și propria sa imagine precum o umbra. Atât zmeul bun, cât și cel rău au impresia că celălalt este mai impunător deoarece percepția propriei identități este schimbată de destin și ne apare precum o umbra. Vom discuta despre aceste lucruri și vom vedea cum percepem evenimentele perioadei următoare”, a afirmat realizatoarea emisiunii, în debut.

Previziunile astrale pentru perioada 11 – 17 ianuarie

Berbec

„Pentru nativii Berbec să vedem care este energia specifică începutului de an … Berbecii au înțeles aceste lucruri, le-au aprofundat și, pe undeva, și-au dat seama că – pe ei îi avantajează începuturile, orice început – începutul de an îi avantajează. Este un moment foarte important, cu atât mai mult cu cât Saturn și Neptun vor intra în semnul dumneavoastră. Acest lucru înseamnă că vă puteți permite luxul de a începe un proiect cu o forță și cu o determinare și o putere incredibilă…”

Taur

„Nativii Taur au foarte multe întrebări la începutul de an. Trebuie să înțelegem că nu a fost deloc ușor acest tranzit al lui Uranus în semnul lor. Și acum, de ceva vreme conjunct cu… În foarte multe situații, în care nativii au crezut, au investit energie, emoții și sentimente, au experimentat, s-au intersectat cu un punct nevralgic, ceva care a deviat total acțiunea respectivă …”

Gemeni

„Pentru Gemeni avem un cuvânt cheie: purificare. La începutul acestui ceas astral care spunea identifică alternativa, Gemenii nu mai sunt atât de doritori să facă atât de multe lucruri…”

Alina Bădic a prezentat rubrica de horoscop pentru 11 – 17 ianuarie

Rac

„Nativii Rac își doresc să acționeze. Pentru ei, expansiunea este foarte importantă cu acest Jupiter în semn. Jupiter face echipă cu Neptun care este foarte puternic, acum, fiind pe gradul 359. Testul, săptămâna viitoare, este legat deidentificarea zonei care are cele mai mari șanse să iasă din tipare și să fie la parametrii maximi…”

Leu

Leii sunt interesați, am mai vorbit despre acest aspect, de un fel de cufăr, un fel de geamantan uriaș în care trebuie să pună tot felul de lucruri care au o importanță incrdibilă din punct de vedere sufletesc, spiritual. Acest cufăr este și un fel de cutie a Pandorei, este un cufăr magic …

Fecioară

„Pentru nativii Fecioară, să vedem care este această ecuație specifică începutului de an 2026, deosebit de interesant. Cuvântul cheie este acela al unor situații care se cer verificate. Pentru nativii Fecioară avem chiar o cheie de început de an, care este dată de acest Nod Nord foarte puternic în semn opus. El spune așa: verifică…”

Alina Bădic, predicții pentru săptămâna 11 – 17 ianuarie

Balanță

„Nativii Balanță încep acest an făcând un lucru care este foarte important, aproape sacru, pentru ei. Trebuie să împartă, pe undeva, dreptatea, trebuie să înțeleagă punctele forte pe care le au la început de an. Pentru nativii Balanță este foarte importantă dreptatea, în general, justiția…”

Scorpion

„Nativii Scorpion trebuie să creeze, să găsească acea poțiune, acel nectar, acea substanță, acel fluid care este dătător de viață. Nativii Scorpion au o misiune foarte importantă în 2026 de a resuscita persoanele din jurul lor. Ei trebuie să găsească formula magică de a ajuta diferite persoane. Așa deschid anul…”

Săgetător

„Nativii Săgetător nu au nici un dubiu. Ei nu consideră că le scapă ceva pentru că au făcut o sinteză foarte puternică la finalul lui 2025. Nativii Săgetător nu au mai vrut situații de mister în ultima perioadă și au reușit să facă lumină în ceea ce ține de lucruri care nu le-au făcut bine. Ceasul astral de început de 2026 spune că trebuie să simțim și unde este ecoul…”

Alina Bădic spune ce se întâmplă cu zodiile Capricorn, Vărsător și Pești

Capricorn

„Să vedem pentru Nativii Capricorn ce fel de ceasuri astrale avem la începutul lui 2026. Pentru nativii Capricorn este această aglomerare planetară în semn. Avem foarte multe lucruri de făcut. Nativii Capricorn sunt zilele acestea foarte solicitați, cu multe persoane în jurul lor, cu multe situații, cu multe lucruri pe care le au de rezolvat. Totuși este ceva care îi centrează, care le atrage atenția. Sunt foarte interesați de corectitudine…”

Vărsător

„Pentru nativii Vărsător vorbim despre speranță, despre acea situație în care Universul spune: «eu te ajut și pot să îți ofer orice vrei, cu o condiție, să participi la niște lecții pe care vreau să ți le ofer. Universul îi va spune fiecărui nativ Vărsător unde este restant.. ”

Pești

„Pentru nativii Pești avem o formulă câștigătoare la începutul anului. Peștii trebuie să se cunoască foarte bine pentru a acționa corect. Aici este o energie incredibilă, este un final în care Peștii au ajuns la niște concluzii foarte bine stabilite, cu Saturn și cu Neptun pe finalul semnului și cu Nodul Nord încă aici. Închipuiți-vă un copac uriaș din care nativii Pești culeg roadele…”