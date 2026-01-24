Volodimir Zelenski a fost rezervat în ceea ce privește aprecierile referitoare la rezultatele de la Abu-Dhabi. Delegațiile Ucrainei, Statelor Unite și Rusiei au discutat, pe parcursul a două runde, despre încheierea războiului.

Volodimir Zelenski rezervat în privința discuțiilor

a subliniat „caracterul constructiv” al discuțiilor trilaterale care s-au desfăşurat în Emiratele Arabe Unite (EAU). Delegațiile Ucrainei, Rusiei și SUA s-au așezat la masă pentru a găsi soluții în vederea încheierii războiului. Volodimir Zelenski a declarat că discuțiile s-au concentrat pe posibile criterii pentru încheierea războiului. Totodată, a avansat posibilitatea ca întâlnirile să continue săptămâna viitoare.

„Delegaţia noastră a prezentat un raport; întâlnirile din Emiratele Arabe Unite s-au încheiat. Şi acesta a fost primul format de acest fel după mult timp: două zile de reuniuni trilaterale. S-a dezbătut mult şi este important ca discuţiile au fost constructive”, a transmis Zelenski într-un mesaj pe reţeaua socială X, conform AFP şi EFE.

El a subliniat că apreciază mult recunoaşterea „necesităţii ca SUA să supervizeze şi să controleze procesul de încheiere a războiului şi să garanteze o securitate reală”. Totodată, liderul de la Kiev a semnalat că partea americană a ridicat problema unor posibile formate pentru stabilirea parametrilor încheierii războiului, precum şi a condiţiilor de securitate necesare.

Totodată, a precizat că, în urma reuniunilor de vineri şi sâmbătă, părţile au convenit să-şi informeze capitalele despre fiecare aspect al negocierilor. Urmează ca împreună cu liderii politici să-și coordoneze pașii următori în acest proces.

Noi întâlniri posibile săptămâna viitoare

Volodimir Zelenski a mai transmis că reprezentanţii militari participanţi la discuţii au identificat o listă de teme pentru o posibilă nouă întâlnire. El a subliniat că, dacă va exista dorința de a avansa vor avea loc noi întâlniri. O nouă trilaterală ar putea fi convocată săptămâna viitoare. Președintele Ucrainei a precizat că țara sa este disponibilă pentru o astfel de discuție.

Această primă rundă de discuţii trilaterale Ucraina-SUA-Rusia s-a axat pe cererile Moscovei de a prelua controlul asupra regiunii ucrainene Donbas. De asemenea, s-a vorbit despre măsurile de securitate post-conflict în cazul unui acord de pace. Potrivit unor surse ale agenţiei ruse TASS, au fost examinate documente privind „teritoriul, garanţiile (de securitate) şi alte aspecte” ale unei soluţionări negociate a conflictului.

Potrivit surselor citate de agenția de presă, există ceva rezultate după aceste discuții, fără a da detalii. Aceeaşi sursă a vorbit despre posibilitatea unei noi runde de tratative în zilele următoare. Existența unor rezultate au fost confirmate și de ucraineni pentru Axios. Aceștia au menționat, de asemenea, posibilitatea continuării discuţiilor săptămâna viitoare.

Un purtător de cuvânt al guvernului din Emiratele Arabe au precizat că aceste discuţii s-au axat pe „elementele principale” ale cadrului de pace propus de SUA. Au fost „discuţii directe”, într-o „atmosferă pozitivă şi constructivă”, a spus el.

Pretențiile Rusiei asupra Donbasului, respinse de Volodimir Zelenski

Ambele părţi, rusă şi ucraineană, şi mediatorii americani recunosc că cererea Rusiei de retragere a trupelor ucrainene din Donbas, regiunea ucraineană formată din Doneţk şi Lugansk, este principalul obstacol în calea păcii. Armata rusă controlează circa 80% din Doneţk şi aproape complet regiunea Lugansk. Volodimir Zelenski nu este de acord cu aceste cedări teritoriale.

„Această chestiune continuă să fie cea mai complexă. Pentru Rusia este importantă retragerea armatei ucrainene din Donbas. Pentru aceasta se examinează diferiţi parametri de securitate”, a declarat sâmbătă o sursă oficială pentru TASS.

De asemenea, Rusia se opune categoric cerute de Kiev. Moscova nu este de acord cu desfăşurarea unor trupe occidentale pe teritoriul Ucrainei. În schimb, Kievul cere garanţii care ar obliga SUA şi aliaţii europeni să intervină militar în cazul unei noi agresiuni ruse. Este genul de garanție de tip articolul 5 din Carta .