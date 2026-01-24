B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Zelenski anunță continuarea trilateralei Ucraina – SUA – Rusia. Aprecieri rezervate despre rezultatele discuțiilor de la Abu Dhabi

Zelenski anunță continuarea trilateralei Ucraina – SUA – Rusia. Aprecieri rezervate despre rezultatele discuțiilor de la Abu Dhabi

Adrian Teampău
24 ian. 2026, 17:54
Zelenski anunță continuarea trilateralei Ucraina - SUA - Rusia. Aprecieri rezervate despre rezultatele discuțiilor de la Abu Dhabi
Sursă Foto: Captură Video/ Facebook - Володимир Зеленський
Cuprins
  1. Volodimir Zelenski rezervat în privința discuțiilor
  2. Noi întâlniri posibile săptămâna viitoare
  3. Pretențiile Rusiei asupra Donbasului, respinse de Volodimir Zelenski

Volodimir Zelenski a fost rezervat în ceea ce privește aprecierile referitoare la rezultatele discuțiilor trilaterale de la Abu-Dhabi. Delegațiile Ucrainei, Statelor Unite și Rusiei au discutat, pe parcursul a două runde, despre încheierea războiului.

Volodimir Zelenski rezervat în privința discuțiilor

Preşedintele Ucrainei a subliniat „caracterul constructiv” al discuțiilor trilaterale care s-au desfăşurat în Emiratele Arabe Unite (EAU). Delegațiile Ucrainei, Rusiei și SUA s-au așezat la masă pentru a găsi soluții în vederea încheierii războiului. Volodimir Zelenski a declarat că discuțiile s-au concentrat pe posibile criterii pentru încheierea războiului. Totodată, a avansat posibilitatea ca întâlnirile să continue săptămâna viitoare.

„Delegaţia noastră a prezentat un raport; întâlnirile din Emiratele Arabe Unite s-au încheiat. Şi acesta a fost primul format de acest fel după mult timp: două zile de reuniuni trilaterale. S-a dezbătut mult şi este important ca discuţiile au fost constructive”, a transmis Zelenski într-un mesaj pe reţeaua socială X, conform AFP şi EFE.

El a subliniat că apreciază mult recunoaşterea „necesităţii ca SUA să supervizeze şi să controleze procesul de încheiere a războiului şi să garanteze o securitate reală”. Totodată, liderul de la Kiev a semnalat că partea americană a ridicat problema unor posibile formate pentru stabilirea parametrilor încheierii războiului, precum şi a condiţiilor de securitate necesare.

Totodată, a precizat că, în urma reuniunilor de vineri şi sâmbătă, părţile au convenit să-şi informeze capitalele despre fiecare aspect al negocierilor. Urmează ca împreună cu liderii politici să-și coordoneze pașii următori în acest proces.

Noi întâlniri posibile săptămâna viitoare

Volodimir Zelenski a mai transmis că reprezentanţii militari participanţi la discuţii au identificat o listă de teme pentru o posibilă nouă întâlnire. El a subliniat că, dacă va exista dorința de a avansa vor avea loc noi întâlniri. O nouă trilaterală ar putea fi convocată săptămâna viitoare. Președintele Ucrainei a precizat că țara sa este disponibilă pentru o astfel de discuție.

Această primă rundă de discuţii trilaterale Ucraina-SUA-Rusia s-a axat pe cererile Moscovei de a prelua controlul asupra regiunii ucrainene Donbas. De asemenea, s-a vorbit despre măsurile de securitate post-conflict în cazul unui acord de pace. Potrivit unor surse ale agenţiei ruse TASS, au fost examinate documente privind „teritoriul, garanţiile (de securitate) şi alte aspecte” ale unei soluţionări negociate a conflictului.

Potrivit surselor citate de agenția de presă, există ceva rezultate după aceste discuții, fără a da detalii. Aceeaşi sursă a vorbit despre posibilitatea unei noi runde de tratative în zilele următoare. Existența unor rezultate au fost confirmate și de ucraineni pentru Axios. Aceștia au menționat, de asemenea,  posibilitatea continuării discuţiilor săptămâna viitoare.

Un purtător de cuvânt al guvernului din Emiratele Arabe au precizat că aceste discuţii s-au axat pe „elementele principale” ale cadrului de pace propus de SUA. Au fost „discuţii directe”, într-o „atmosferă pozitivă şi constructivă”, a spus el.

Pretențiile Rusiei asupra Donbasului, respinse de Volodimir Zelenski

Ambele părţi, rusă şi ucraineană, şi mediatorii americani recunosc că cererea Rusiei de retragere a trupelor ucrainene din Donbas, regiunea ucraineană formată din Doneţk şi Lugansk, este principalul obstacol în calea păcii. Armata rusă controlează circa 80% din Doneţk şi aproape complet regiunea Lugansk. Volodimir Zelenski nu este de acord cu aceste cedări teritoriale.

„Această chestiune continuă să fie cea mai complexă. Pentru Rusia este importantă retragerea armatei ucrainene din Donbas. Pentru aceasta se examinează diferiţi parametri de securitate”, a declarat sâmbătă o sursă oficială pentru TASS.

De asemenea, Rusia se opune categoric garanţiilor de securitate cerute de Kiev. Moscova nu este de acord cu desfăşurarea unor trupe occidentale pe teritoriul Ucrainei. În schimb, Kievul cere garanţii care ar obliga SUA şi aliaţii europeni să intervină militar în cazul unei noi agresiuni ruse. Este genul de garanție de tip articolul 5 din Carta NATO.

Tags:
Citește și...
Donald Trump încearcă să blocheze un acord comercial între Canada și China. Casa Albă lansează noi amenințări
Externe
Donald Trump încearcă să blocheze un acord comercial între Canada și China. Casa Albă lansează noi amenințări
Declarații controversate în plină campanie electorală în Ungaria. Ce a spus ministrul Transportului despre comunitatea romă
Externe
Declarații controversate în plină campanie electorală în Ungaria. Ce a spus ministrul Transportului despre comunitatea romă
Cât a cheltuit Rusia pe atacul asupra Kievului din 20 ianuarie 2026
Externe
Cât a cheltuit Rusia pe atacul asupra Kievului din 20 ianuarie 2026
Olandezii cooperează cu un hoț profesionist pentru a găsi Coiful dacic de la Coțofenești. Cum se derulează ancheta
Externe
Olandezii cooperează cu un hoț profesionist pentru a găsi Coiful dacic de la Coțofenești. Cum se derulează ancheta
Instabilitatea geopolitică, tarifele și efectul Trump agită piețele, iar aurul și argintul ating noi recorduri
Externe
Instabilitatea geopolitică, tarifele și efectul Trump agită piețele, iar aurul și argintul ating noi recorduri
Ginerele lui Trump a dezvăluit planul pentru Gaza: Orașe noi, zgârie-nori și centre industriale în stil Dubai. Cine va finanța totul
Externe
Ginerele lui Trump a dezvăluit planul pentru Gaza: Orașe noi, zgârie-nori și centre industriale în stil Dubai. Cine va finanța totul
Donald Trump a retras invitația pentru Canada la Consiliul pentru Pace. Ce i-a scris lui Mark Carney, premierul Canadei
Externe
Donald Trump a retras invitația pentru Canada la Consiliul pentru Pace. Ce i-a scris lui Mark Carney, premierul Canadei
Platforma TikTok, preluată de americani. Donald Trump: „Sunt foarte fericit că am contribuit la salvarea TikTok! Va deveni o voce importantă”
Externe
Platforma TikTok, preluată de americani. Donald Trump: „Sunt foarte fericit că am contribuit la salvarea TikTok! Va deveni o voce importantă”
Proces cu miză de cinci miliarde de dolari. Trump dă în judecată una dintre cele mai mari bănci din lume
Externe
Proces cu miză de cinci miliarde de dolari. Trump dă în judecată una dintre cele mai mari bănci din lume
Consiliul European de la Bruxelles. Emmanuel Macron laudă zidul Europei Unite care i-a făcut față lui Trump
Externe
Consiliul European de la Bruxelles. Emmanuel Macron laudă zidul Europei Unite care i-a făcut față lui Trump
Ultima oră
17:33 - Donald Trump încearcă să blocheze un acord comercial între Canada și China. Casa Albă lansează noi amenințări
17:09 - Președintele României i-a confruntat pe contestatarii care l-au huiduit la Focșani și la Iași: „Aveți respectul meu… Este un drept pe care l-ați câștigat” (VIDEO)
16:01 - Alertă alimentară în România. Ce produs Nestlé a fost retras de ANSVSA și cum poate fi returnat
15:23 - Plouă în sediul Direcției de Taxe din Sectorul 1. Ce arată imaginile despre administrația locală (VIDEO)
14:50 - Cutremur în România sâmbătă în mijlocul zilei. Unde s-a produs seismul și ce magnitudine a avut
14:17 - Când vor circula trenurile cu hidrogen în România. Cum afectează întârzierile finanțarea europeană
13:37 - Nicușor Dan le recomandă elevilor să își continue studiile universitare în România. Cum apreciază președintele sistemul universitar românesc
12:58 - Proiect pentru transportul public din București: Tarife mai mari la STB și metrou. Ce schimbări pregătește Consiliul General
12:20 - Vizită oficială la Berlin: Bolojan va fi întâmpinat cu onoruri militare de Friedrich Merz
11:36 - Escrocherie cu falși anchetatori DIICOT la Botoșani. Cum a fost pierdut un bărbat peste 50.000 de lei