Președintele României i-a confruntat pe cetățenii care l-au huiduit cu prilejul , organizat la Focșani și la Iași.

Președintele României i-a confruntat pe contestatari

Încă de la preluarea mandatului prezidențial, Nicușor Dan a declarat că dorește . Iar atitudinea pe care a avut-o președintele României în fața celor care l-au huiduit la Focșani și la Iași, pe 24 ianuarie, se înscrie în această politică.

Dacă Ilie Bolojan a preferat o ceremonie organizată într-un „mediu aseptic”, pe Dealul Patriarhiei, înconjurat doar de activiști politici și reprezentanți ai instituțiilor de forță, departe de cetățeni, Nicușor Dan a preferat să ia în piept huiduielile celor care îl contestă. Șeful statului a mers la Focșani și la Iași, pentru a participa la ceremoniile dedicate Unirii de la 1859.

Iar în discursurile pe care le-a susținut, șeful statului i-a confruntat pe cei care l-au huiduit și fluierat. Chiar dacă era vorba, așa cum a relatat mass-media, de politicieni și simpatizanți suveraniști. Nicușor Dan a preferat abordarea directă, amintind de Traian Băsescu, spre stupoarea celorlalți politicieni care s-ar fi așteptat ca președintele să-și susțină discursul, de pe foaie, ignorând manifestațiile de ostilitate.

Nicușor Dan și-a exprimat respectul față de cei care l-au huiduit la Focșani

Primul moment în care Președintele României s-a confruntat cu cei care îl contestă s-a petrecut la Focșani. Potrivit unor martori oculari, „infiltrați în mulțime”, în spate mai mulți simpatizanți ai AUR au dat tonul huiduielilor. Aceasta fără să țină cont de ceremonialul festiv sau măcar de intonarea Imnului Național.

Preşedintele și-a început discursul urându-le „La mulţi ani!” celor prezenți în Piața Unirii din Focșani, la manifestările dedicate Zilei Unirii Principatelor de la Focşani. Și, în vreme ce huiduielile și fluierăturile au început să crească în intensitate, liderul de la Cotroceni a ales să-i abordeze direct pe cei nemulțumiți.

„La mulţi ani, dragi focşăneni, care huiduiţi autorităţile publice! Este un drept pe care l-aţi câştigat. Este un drept pentru care nişte oameni au murit pentru ca orice cetăţean din ţara asta să aibă dreptul să huiduie o autoritate publică”, a spus Nicușor Dan.

Președintele României: Cetățeni gândiți!

a continuat, adresându-se celor nemulțumiți, îndemnându-i să gândească la ceea ce își doresc. Ceea ce a făcut Președintele României este o premieră pentru politica mioritică. Este primul politician din istoria post-decembristă care le cere românilor să se gândească în mâinile cui își pun speranțele. Până la el, mesajul politicienilor pentru alegători a fost: „Votați-ne fără să gândiți! O facem noi în locul vostru”

„Însă acest drept (de a-i huidui pe politicieni – n. red.) vine şi cu o responsabilitate şi responsabilitatea este: Uitaţi-vă la cine sunt oamenii în care vă puneţi speranţele! Nu gândiţi numai pasul unu! Gândiţi şi pasul doi! Aveţi o responsabilitate pentru voi. Aveţi o responsabilitate pentru copiii voştri, aveţi o responsabilitate pentru România întreagă. La mulţi ani, Focşani! La mulţi ani, România!”, a continuat şeful statului.

În continuare, președintele i-a îndemnat pe cei veniți să-și exprime nemulțumirea să se bucure în aceste momente de sărbătoare.

„Trăim vremuri complicate, dar într-o zi de sărbătoare haideţi să ne bucurăm puţin! Aşa cum sărbătorile religioase sunt momente în care fiecare dintre noi trebuie să reflecteze şi să se bucure de minunea, de miracolul de a exista pe pământul ăsta, aşa o sărbătoare a statului, cum este 24 Ianuarie, este un moment de reflecţie, de bucurie şi de mândrie că nişte oameni au fost în stare să scrie istorie în partea asta de pământ” a mai spus Nicușor Dan.

Nicușor Dan explică ce este patriotismul

În discursul său, Preşedintele României a a vorbit despre importanţa acţiunilor unioniste din 1859 și a explicat ce înseamnă să fii . Ce presupune patriotismul cum patrioții acționează în binele comunităților sale, iar nu pentru a obține un avantaj propriu.

„Pentru că la 24 Ianuarie, acum 167 de ani, nişte oameni au fost determinaţi să ducă la realizarea unui ideal pe care şi l-au propus cu mult timp înainte. O clasă politică, aşa cum era ea la momentul acela, a reuşit, în condiţii cumva similare cu cele pe care le trăim aici, să facă istorie. Şi asta ne duce cu gândul şi cu întrebarea la ce este patriotismul? Pentru că patriotismul înseamnă, bineînţeles, să fii mândru de ce eşti tu, dar patriotismul înseamnă nu să te baţi cu pumnul în piept, să spui că eşti buricul pământului, patriotismul înseamnă să acţionezi pentru ca potenţialul pe care comunitatea ta îl are – acel potenţial să fie realizat.

Şi patriotismul mai înseamnă asumare, asumare să ştii ce eşti tu cu bune şi cu rele şi să reuşeşti cu ce eşti tu, cu bune şi rele, să corectezi în loc să dai tot timpul vina pe celălalt. Asta înseamnă asumarea, asta înseamnă patriotism. Pentru că sărbătorim un moment istoric, din nou, trebuie să reflectăm la ce putem să facem noi pentru ţara asta. Putem oare şi suntem obligaţi să putem să ne înălţăm la idealurile pe care cei dinaintea noastră le-am stabilit pentru noi”, a mai spus Nicuşor Dan.

Președintele României întâmpinat cu huiduieli la Iași

Dacă primarul municipiului Focșani Cristi Misăilă (PSD) l-a întâmpinat pe Președintele României cu covorul roșu, la Iași, penelistul Mihai Chirica preferat să nu o facă. Gest cu încărcătură simbolică ce reflectă ruptura dintre Nicușor Dan și PNL-ul condus de Ilie Bolojan. Mult mai bine organizați decât la Focșani, contestatarii s-au strâns aici în număr mult mai mare, cu vuvuzele și alte instrumente de făcut zgomot.

La rândul său, Nicușor Dan și-a pregătit mai bine discursul pentru confruntarea pe care o anticipa, de altfel. Ca și la Focșani, șeful statului i-a abordat direct pe cei nemulțumiți, care îl contestau, invitându-i la dialog. Le-a transmis respectul pentru că au recurs la un gest democratic și, totodată, simpatia sa. Dar, i-a întrebat dacă s-au gândit la ce va urma după încheierea momentului de huiduieli.

„Mă adresez celor care au venit să huiduie la manifestaţia de azi. În primul rând, aveţi respectul meu, e un gest democratic. În al doilea rând, aveţi simpatia mea, pentru că şi eu am huiduit de mai multe ori politicieni. Dar vă pun două întrebări. Imediat după asta ce se întâmplă? Există un proiect? Dvs, dincolo de a contesta un mod în care societatea funcţionează, aveţi nişte lideri cu un proiect? Dacă aveţi, hai să dezbatem. A doua întrebare: în România pe care liderii dvs proclamaţi o clamează, e loc pentru toţi românii?”, a spus şeful statului.

Șeful statului, rugăminte pentru contestatari

În acest context, Președintele României le-a adresat celor care l-au contestat să evite să huiduine în momentele solemne, când se intonează imnul național sau în timpul ceremoniilor religioase de comemorare a eroilor. Totodată, el i-a îndemnat să reflecte la necesitatea ca România să se unească în jurul unui proiect de țară. Un proiect comun, la care să adere atât politicienii, cât și cetățenii, în interesul tuturor.

„Unirea este actul energic al întregii naţiuni române. Şi vreau să vă întreb dacă reuşim în momentul ăsta să constituim o societate? Avem o economie privată excepţională care a dublat PIB în 10 ani. Dar am reuşit din interior să punem aceste energii împreună astfel încât să avem un proiect economic pentru zece ani de acum încolo? Nu am reuşit. Avem magistraţi excepţionali, dar avem un proiect despre cum să corectăm şi să echilibrăm justiţia din România? Nu îl avem”, a subliniat preşedintele României.

Ilie Bolojan a sărbătorit Mica Unire într-un „mediu aseptic”

Spre deosebire de Președintele României, premierul Ilie Bolojan a evitat să dea ochii cu simplii cetățeni, în 24 ianuarie. Huiduit și fluierat copios în vizitele sale prin județele conduse de PNL, șeful guvernului a preferat o ceremonie liniștită, într-un cadrul controlat.

Prim-ministrul a participat la micuță ceremonia militară şi religioasă organizată la monumentul domnitorului Alexandru Ioan Cuza de pe Aleea Dealul Patriarhiei. Ilie Bolojan a fost înconjurat doar de activiști politici, funcționari și ofițeri, reprezentanți ai instituțiilor de forță. Nu a fost loc pentru cetățeni și, drept urmare, nici pentru huiduieli sau fluierături.

Premierul a asistat la slujba religioasă după care, însoțit de câțiva militari a depus o coroană de flori la monumenul domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Apoi a transmis un mesaj sec, conceput de biroul de comunicare, conceput în șabloane și lipsit de empatie și emoție.

Tot acolo, politicienii, militarii și funcționarii convocați au încins și hora tradițională, supravegheați de pe margine, de agenți de pază și funcționari guveramentali chemați să dea bine în poză.

Mesajul lui Ilie Bolojan

Premierul a transmis și un mesaj de Ziua Unirii:

Astăzi marcăm Unirea Țării Românești cu Moldova, realizată la 24 ianuarie 1859, un moment care a deschis drumul României moderne. Ne exprimăm recunoștința față de cei care au avut viziunea și curajul de a face acest pas.

„Unirea Principatelor Române a fost posibilă prin decizii asumate de lideri care au acționat responsabil și cu gândul la viitor. Ea a fost pregătită de o generație de intelectuali formați în marile universități ale Europei, conectați la ideile liberalismului, ale statului de drept și ale modernizării instituționale. Întorși acasă, au înțeles că progresul nu se construiește prin improvizație, ci prin legi clare și instituții funcționale.

Domnia lui Alexandru Ioan Cuza a marcat începutul construirii statului român modern. Într-un interval scurt, au fost puse bazele administrației publice, ale sistemului de educație, ale justiției moderne și ale unui stat fiscal unitar. Reformele au fost ambițioase și au urmărit crearea unui stat funcțional.

Privind către anul 1859, înțelegem că reformele sunt necesare și că ele trebuie susținute de responsabilitate, transparență și respect pentru reguli.

Aceasta este și responsabilitatea noastră astăzi. România are nevoie de un stat care funcționează, își respectă cetățenii și folosește responsabil resursele disponibile, bazat pe instituții credibile și eficiente.

La mulți ani, România! La mulți ani românilor de pretutindeni!”