Astrologul a prezentat, în ediția de sâmbătă a emisiunii , predicțiile astrale pentru săptămâna 18 – 24 ianuarie 2026. Invitatul Alinei Bădic a fost Sorin Dinea.

Cum arată horoscopul săptămânii viitoare pentru Berbec, Taur, Gemeni

Berbec

Fiți atenți la o persoană care are un grad foarte mare de sensibilitate și care poate avea un rol important în viața dvs. Pentru Berbeci se creează acest portal al regăsirii cu o persoană care devine un punct central, de referință. E important să vedeți cu cine vă veți intersecta zilele acestea, cui dați credit. Sunt persoane de care trebuie să vă separați, dar și unele alături de care trebuie să mergeți la drum în continuare.

Taur

Puteți trece peste anumite greșeli, dar doar acolo unde persoanele au mare greutate în viața dvs. Polaritatea e ”iert” versus ”nu iert”. Dacă persoanele respective chiar înseamnă ceva pentru Tauri, ele vor fi iertate. Forța acestor zile portal trebuie folosită nu pentru chestiuni organizatorice, concrete, financiare, ci pentru a vă autentifica emoțiile, pentru a vă analiza sufletul, trăirile.

Gemeni

Tot ce vine către Gemeni fără nicio utilitate, precum o frunză în vânt, ar trebui eliminat. Gemenii să se centreze pe ceea ce contează cu adevărat, pe lucrurile cu adevărat esențiale. Să nu se mai lase distrași. Anumite lucruri le pot fi de mare folos, dar trebuie să le observe. Gemenii trebuie să-și identifice clar prioritățile.

Care sunt predicțiile astrale pentru zodiile Rac, Leu, Fecioară

Rac

Pe Casa parteneriatelor ceva se întâmplă. S-ar putea ca Racii să fi crezut că au o anumită misiune, dar, de fapt, să aibă altă misiune. Vor avea o abilitate incredibilă de a prinde lucrurile din zbor, cum se spune. Trebuie să înțeleagă că ce se întâmplă în perioada următoare e foarte semnificativ, să intuiască zona în care li se dă o misiune. Poate cred că au o misiune de executant, dar, de fapt, misiunea lor e de mentor și trebuie să intre în acest rol pe care îl primesc de la Univers.

Leu

Leii trebuie să facă ceva diferit total de ce se așteaptă ceilalți. Întrebarea e de ce? Pentru că acum e ca și cum își spun: ”nu mă mai sacrific!”. E o respingere totală a ideii de sacrificiu pentru cineva sau ceva. E cu totul special. Nu vă plac anumite situații în care ați fost puși, iar acum deveniți atacatori de neînțeles.

Fecioară

Luna Nouă e pe grad anaretic și arată elementele cu care nu am făcut pace. Fecioarele sunt puse în fața unei situații căreia nu-i înțeleg substratul. Să fie atente la detalii, căci Universul le arată acolo informațiile necesare. Să analizeze ce anume le macină, le trezește revoltă, repulsie. Trebuie să vadă ce anume le sfidează sau le scapă înțelegerii.

Ce a spus Bădic despre zodiile Balanță, Scorpion, Săgetător, în săptămâna 18 – 24 ianuarie

Balanță

Decizii foarte greu de luat în plan domestic, ceva cu grad mare de sensibilitate. Nu știm cauza, ce anume poate aduce gradul de dificultate, dar e o zonă în care Balanțele trebuie să fie și spirituale, dar și foarte atente, pregătite să ajute persoanele din familie. În același timp, trebuie să aibă un soi de putere, de forță cu care să apere pe cineva din familie. Neatenția poate declanșa o situație puțin de panică. Atenție la apropiați, că există un mic factor de risc.

Scorpion

Cu cine mă înfrățesc? – e mesajul pentru Scorpioni. Ei sunt și protejați, dar și foarte fragili. Scorpionii trebuie să vadă persoanele cu care pot merge la drum frățește, dar și persoanele pe care trebuie să le țină la distanță. Deci Scorpionii sunt protejați atât timp cât stau într-un anturaj în care există ocrotire. Altfel, în anturajul nepotrivit, vor fi în dezechilibru. S-ar putea să-și supraaprecieze puterile. Luna în Capricorn nu le e foarte favorabilă, căci le poate pune în lumină zona în care sunt slabi.

Săgetător

Săgetătorii sunt foarte puternici ca mistică, misticism, forță de a le transfigura celor din jur tot felul de idei, de a le prevesti, de a le da verdicte. Sunt ca niște mentori ce pot vedea elemente de destin fatidice în viețile celor din jur. Pot fi deschizători de drumuri pentru cei din jurul lor.

Cum arată horoscopul zodiilor Capricorn, Vărsător, Pești

Capricorn

Capricornii au o situație în care se adaptează precum un copil la niște condiții noi, pe cât de sălbatice, pe atât de prietenoase. Ceea ce li s-a părut până acum sălbatic, agresiv, acum îi va îmbrățișa. Cum se spune, se împrietenesc cu dușmanii. Sau își dau seama că dușmanii i-au ajutat să devină varianta lor optimă. Luna Nouă are loc chiar în semnul lor. Elemente sau persoane care i-au agresat vor veni spre Capricorni spre a se împrieteni cu ei.

Vărsător

Regăsirile karmice acum au cu adevărat loc pentru dvs în plan personal. Anumite persoane vă sunt scoase din destin, pentru a pune pe altcineva în loc, fie vi se aduce cineva în destin. Un soi de „nimfe” vor să vă arate care e calea către acele persoane care vi se potrivesc cu adevărat sufletește. E un cadou de la Univers.

Pești

Pentru Pești, „avatarul” e o „reptilă ucigașă” care se uită pentru ultima dată la ei. Ce înseamnă acest lucru? Vor avea un eveniment sau o intersecție cu o anumită persoană care chiar e ca o reptilă ucigașă. Poate să fie o persoană de rău augur, un dușman karmic. E o persoană pe care Peștii o văd pentru scurt timp, pentru ultima oară, și se lămuresc ce fel de persoană e. Dacă nu e un om, poate fi o fostă locuință sau un fost loc de muncă. Peștii se lămuresc despre ce-i vorba și că au făcut bine c-au plecat de acolo.