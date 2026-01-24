Nicușor Dan a explicat, într-o postare pe platforma X (Twitter) că a ales să sărbătorească Ziua Unirii de la 1859 la Focșani și la Iași, deși a fost huiduit, pentru că politica se face în mijlocul oamenilor.

Nicușor Dan s-a confruntat cu contestatarii

a participat la evenimentele dedicate , la Focșani și la Iași. Nicușor Dan a ales să meargă în ambele locuri, deși era conștient că va fi contestat de românii nemulțumiți de austeritatea impusă de guvern.

În schimb, premierul a preferat să rămână în București, departe de huiduieli și fluierături. Pentru Ilie Bolojan a fost organizată o ceremonie în Dealul Patriarhiei, „într-un mediu controlat, aseptic”, unde nu au avut acces cetățenii, înconjurat de militari și activiști politici. Lucru pe care șeful statului a ținut să-l puncteze, cu subtilitate, în mesajul de pe X.

„Am ales să fiu astăzi atât la Iaşi, cât şi la Focşani, pentru a marca Unirea Principatelor Române alături de oameni, convins că politica trebuie făcută în mijlocul cetăţenilor, nu de la distanţă, Unirea nu este doar un moment din trecut, ci o responsabilitate pe care o avem, zi de zi, faţă de prezentul şi viitorul României. Acum 167 de ani, înaintaşii noştri au reuşit un act istoric pentru că au înţeles că interesele naţiunii sunt mai presus de diferenţe, orgolii sau conflicte de moment”, a transmis Nicuşor Dan, sâmbătă seară, într-o postare pe X.

Președintele face apel la unitate în societate

Președintele Nicușor Dan a mai transmis că, într-o societate marcată de , „este esenţial să ne întrebăm ce înseamnă unirea în prezent şi ce putem face, fiecare dintre noi, pentru ca România să îşi regăsească armonia socială”.

„România are oameni excepţionali: medici dedicaţi, magistraţi profesionişti, antreprenori care au demonstrat că pot construi şi performa. Ceea ce ne lipseşte încă este capacitatea de a aduna toate aceste energii într-un proiect de ţară coerent, pe termen lung pentru sănătate, pentru justiţie, pentru economie, pentru viitorul copiilor noştri, a continuat şeful statului.

La fel ca și în discursul susținut la Iași, președintele a făcut apel la cei care l-au huiduit să nu provoace falii în societate și participe la dialog și la construcția unei viitoare Românii în care să fie loc pentru toți românii.

„România are nevoie de dialog, de construcţie şi de o întrebare fundamentală: există un viitor comun în care să fie loc pentru toţi românii?”, a mai transmis Nicușor Dan.

Am ales să fiu astăzi atât la Iași, cât și la Focșani, pentru a marca Unirea Principatelor Române alături de oameni, convins că politica trebuie făcută în mijlocul cetățenilor, nu de la distanță. Unirea nu este doar un moment din trecut, ci o responsabilitate pe care o avem, zi… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO)

Mesajul lui Nicușor Dan pentru cei care l-au contestat

În același timp, șeful statului a precizat că nu trebuie huiduite. Nicușor Dan a făcut referire la cei care l-au constestat, la Iași și la Focșani, fără să țină seama de momentele solemne.

„În acelaşi timp, respectul faţă de istoria noastră trebuie să rămână un reper. Imnul naţional este un simbol al României şi nu trebuie huiduit. El nu aparţine niciunei persoane şi niciunui partid, ci tuturor românilor, iar în momentele de sărbătoare şi de comemorare trebuie onorat”, a subliniat el.

Potrivit şefului statului, în prezent, unirea impică puterea de a comunica, de a ne vedea interesele, de a le apăra şi de a le negocia „într-o lume aflată într-o competiţie geopolitică tot mai dură. Vor avea succes acele societăţi care vor şti să îşi pună energiile împreună”.

„Rămân optimist şi am încredere că avem maturitatea necesară pentru a construi o Românie în care copiii noştri să îşi dorească să rămână, să trăiască şi să îşi construiască viitorul aici”, a concluzionat președintele.