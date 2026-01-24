O alertă pentru un copil dispărut a fost emisă prin serviciul în această după amiază. Numărul accesărilor, pe site-ul Poliției Române a crescut atât de mult, încât pagina a fost blocată pentru câteva minute.

Alertă pentru un copil dispărut

Poliția Capitalei a emis un mesaj Ro -Alert, pentru utilizatorii de telefoane mobile din București, vizând . Această alertă a vizat dispariția unui băiat de 11 ani, din Sectorul 2, Trifu Gheorghe.

Potrivit anunțului, copilul are o înălțime de 1,35 metri și o greutate de 40 de kilograme. El are păr negru, ochi căprui, iar la momentul dispariției purta o geacă gri, pantaloni albaștri și ochelari negri.

Poliția i-a îndemnat pe cei care au detalii să sune la .

La scurtă vreme după emiterea mesajului, site-ul Poliției Române s-a blocat din cauza numărului mare de accesări.

Poliția a demarat cercetări la nivel național

a transmis într-un comunicat de presă că a emis mesajul Ro-Alert pentru copil dispărut după ce a fost sesizată cu privire la dispariția băiatului. Micuțul ar fi plecat dintr-un parc situat pe raza Sectorului 2 și ar fi întârziat acasă, punându-i pe părinți în alertă.

„La data de 24.01.2025, in jurul orei 18:30 Poliția Sectorului 2, a fost sesizată de către numita TRIFU EUGENIA cu privire la faptul că fiul său minor TRIFU GHEORGHE a plecat voluntar de pe raza Sectorului 2 și nu a mai revenit până în prezent. Semnalmente: 135 cm, greutate 40 kg, fața ovala, păr negru, ten măsliniu. Îmbracaminte: geacă gri, pantaloni bleumarin, ghete negre, ochelari ramă neagră”, se arată pe site-ul Poliției Capitalei.

Polițiștii au demarat procedurile de depistare a minorului în cauză, acesta fiind dat în urmărire la nivel național. Cei care l-au văzut sau pot oferi detalii sunt rugaţi să anunţe Poliţia Capitalei, apelând numărul unic de urgenţă 112.

Copilul a fost găsit

Ulterior, Poliția a emis un nou comunicat, precizând că micuțul a fost găsit și se află în afara oricărui pericol. ,

„Poliția Capitalei informează că minorul în vârstă de 11 ani, a cărei plecare a fost semnalată public în cursul zilei de astăzi, a fost găsit și se află în afara oricărui pericol. Mulțumim reprezentanților mass-media pentru mediatizarea rapidă a cazului, precum și cetățenilor care au oferit informații și sprijin în demersurile desfășurate”, se arată în anunț.