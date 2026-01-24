O operațiune de salvare ca în filmele de acțiune s-a desfășurat într-o locuință din București. Echipele SAS au intervenit pentru salvarea unei femei și a copilului acesteia, de un an, din locuința fostului partener care îi ținea sechestrați.

Operațiune de salvare în București

O femeie şi copilul său de un an au fost salvaţi de poliţişti, sâmbătă, înr-o operațiune de salvare a polițiștilor. Autoritățile au fost sesizate de o prietenă a victimei. Aceasta a sesizat faptul că cei doi, mama și copilul, erau ţinuţi cu forţa într-o locuinţă de către fostul partener al femeii. Incidentul a avut în zona Prelungirea Ghencea. Bărbatul ar fi amenințat-o cu un cuțit, după cum a informat Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB).

Potrivit unor surse judiciare, femeia care a alertat Poliţia l-a văzut pe , un bărbat de 21 de ani, care a venit neanunțat la aceasta. Foștii parteneri s-au certat, iar individul a luat-o pe victimă și a băgat-o în apartament, încuind ușa.

Poliţiştii au mers la fața locului și au discutat cu presupusa victimă prin ușă. Femeia era reticientă, având un comportament suspect. Ea a evitat să dea detalii despre ceea ce se întâmpla în casă. Ea a spus că este în siguranţă şi că nu doreşte intervenţia Poliţiei. S-a constatat, însă, că pe numele bărbatului exista un ordin de protecție. Drept urmare, apreciind că ceva este în neregulă, a fost solicitat un negociator.

„Poliţiştii ajunşi la faţa locului au discutat cu femeia în cauză, prin uşă, care a declarat că este în siguranţă şi nu doreşte intervenţia Poliţiei. Din verificările efectuate, s-a stabilit împotriva bărbatului este emis un ordin de protecţie, fără monitorizare electronică”, a precizat într-un comunicat de presă.

Poliția a luat măsuri de intervenție

În acest context, a inițiat o operațiune de salvare, având suspiciunea că femeia este în pericol. De altfel, conform comunicatului, în timpul discuțiilor cu negociatorul, la intervale regulate de timp, solicita retragerea . În caz contrar, amenința că se va arunca de la etaj. Drept urmare s-a luat decizia unei intervenții, având în vedere că în locuință se afla și copilul de un an al femeii.

„La locaţie s-au deplasat negociatori din cadrul SAS. În locuinţă se mai afla şi copilul femeii, în vârstă de 1 an. Aceasta comunica la intervale scurte cu negociatorii din cadrul SAS, ameninţând că se aruncă de la etaj dacă intervine Poliţia”, se mai arată în comunicat.

Întrucât exista suspiciunea că femeia era în pericol, poliţiştii au forţat uşa şi au intrat în locuinţă. Astfel, agresorul a fost imobilizat, iar victima a fost găsită în siguranţă, însă speriată. Femeia şi copilul ei au fost plasați în siguranță, în afara oricărui pericol.

În cauză a fost deschis un dosar penal, iar cercetările sunt derulate de poliţiştii Secţiei 25 de Poliţie.