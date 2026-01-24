B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Încă un civil împușcat mortal de agenții federali în Minnesota. Situația devine tensionată. Guvernatorul statului cere retragerea agenților agresivi

Încă un civil împușcat mortal de agenții federali în Minnesota. Situația devine tensionată. Guvernatorul statului cere retragerea agenților agresivi

Adrian Teampău
24 ian. 2026, 21:19
Încă un civil împușcat mortal de agenții federali în Minnesota. Situația devine tensionată. Guvernatorul statului cere retragerea agenților agresivi
Agenții federali au împușcat mortal un bărbat la Minneapolis sursa foto: X / Captura video
Cuprins
  1. Agenții federali au făcut încă o victimă
  2. Varianta oficială a incidentului
  3. Agenții federali se confruntă cu populația

Agenții federali au împușcat mortal încă un bărbat alb, posibil cetățean american, în orașul Minneapolis. Incidentul mortal a fost provoat în timpul unei operațiuni de aplicare a legilor anti-migrație.

Agenții federali au făcut încă o victimă

Un bărbat în vârstă de 51 de ani a fost împușcat de agenții federali din cadrul Customs and Border Protection (CBP), la Minneapolis. CBP este echivalentul poliției de frontieră. Incidentul a avut loc în timpul unei operațiuni de aplicare a legislației anti-migrație. Din primele informații, se pare că victima a intrat în conflict cu forțele de ordine care încercau să-l aresteze.

Potrivit NBC News, oficialii au precizat că persoana împuşcată mortal este un cetăţean american. Un purtător de cuvânt al Departamentului pentru Securitate Internă (DHS) a declarat că lucrătorii CBP desfăşurau o operaţiune ţintită care viza un străin ilegal căutat pentru agresiune violentă. În timpul intervenției, victima s-ar fi apropiat de agenţi cu un pistol semiautomat de 9 mm.

Purtătorul de cuvânt a insistat că persoana „a opus rezistenţă violentă” în momentul în care s-a încercat dezarmarea sa. El a precizat că vor fi prezentat mai multe detalii referitoare la „lupta” care a avut loc.

„Temându-se pentru viaţa sa şi pentru viaţa şi siguranţa colegilor săi, un agent a tras focuri de armă în scop defensiv”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Varianta oficială a incidentului

Purtătorul de cuvânt susține că suspectului i-a fost acordat primul ajutor după ce a fost împușcat de agenții federali. El nu a mai putut fi salvat și a fost declarat decesul. Potrivit oficialului, bărbatul ar fi avut două încărcătoare asupra sa și nu deținea acte de identitate.

„Pare a fi o situaţie în care o persoană a vrut să provoace daune maxime şi să masacreze forţele de ordine”, a insistat purtătorul de cuvânt.

După împuşcături, aproximativ 200 de „revoltaţi” au sosit la faţa locului „şi au început să obstrucţioneze şi să atace forţele de ordine prezente”, a continuat purtătorul de cuvânt. Au fost luate măsuri de control al mulţimii, a adăugat acesta.

Incidentul a fost surprins într-un clip postat pe rețelele de socializare și verificat de NBC News. Din imagini nu se pot observa imediat detaliile care au dus la deschiderea focului.

Agenții federali se confruntă cu populația

Informaţia despre această nouă persoană împuşcată vine după alte două incidente armate care au avut loc în oraş, în care au fost implicaţi agenţii federali ICE (poliţia federală care se ocupă de imigranţi). Pe 7 ianuarie, un agent al Serviciului de Imigrare şi Vamă a împuşcat-o mortal pe Renée Good în maşina ei. De asemenea, agenţii ICE au împuşcat un bărbat în picior în timp ce încerca să se sustragă arestării, pe 14 ianuarie.

Aceste incidente violente au dus la proteste de stradă în oraș. De altfel, incidentul de sâmbătă s-a petrecut la puţin peste un kilometru distanţă de locul în care a fost împuşcată Good. Mii de protestatari au ieșit în stradă, împotriva agenților federali. Traficul în două intersecţii din sudul oraşului Minneapolis au fost blocat.

Zeci de agenţi federali de imigrare mascaţi se află la faţa locului. Aceștia au lansat gaze lacrimogene şi bombe cu piper împotriva oamenilor care se strâng în număr tot mai mare. Oficialii din Minneapolis au anunțat că fac propriile cercetări. Aceștia au făcut apel la public să rămână calm și să evite zona pentru a nu da curs la alte evenmente.

„Tocmai am vorbit cu Casa Albă după un alt incident armat îngrozitor implicând agenţii federali în această dimineaţă. Este revoltător. Preşedintele trebuie să pună capăt acestei operaţiuni. Să retragă miile de agenţi violenţi şi neinstruiţi din Minnesota. Acum”, a scris guvernatorul statului Minnesota Tim Walz pe platforma X.

Tags:
Citește și...
Zelenski anunță continuarea trilateralei Ucraina – SUA – Rusia. Aprecieri rezervate despre rezultatele discuțiilor de la Abu Dhabi
Externe
Zelenski anunță continuarea trilateralei Ucraina – SUA – Rusia. Aprecieri rezervate despre rezultatele discuțiilor de la Abu Dhabi
Donald Trump încearcă să blocheze un acord comercial între Canada și China. Casa Albă lansează noi amenințări
Externe
Donald Trump încearcă să blocheze un acord comercial între Canada și China. Casa Albă lansează noi amenințări
Declarații controversate în plină campanie electorală în Ungaria. Ce a spus ministrul Transportului despre comunitatea romă
Externe
Declarații controversate în plină campanie electorală în Ungaria. Ce a spus ministrul Transportului despre comunitatea romă
Cât a cheltuit Rusia pe atacul asupra Kievului din 20 ianuarie 2026
Externe
Cât a cheltuit Rusia pe atacul asupra Kievului din 20 ianuarie 2026
Olandezii cooperează cu un hoț profesionist pentru a găsi Coiful dacic de la Coțofenești. Cum se derulează ancheta
Externe
Olandezii cooperează cu un hoț profesionist pentru a găsi Coiful dacic de la Coțofenești. Cum se derulează ancheta
Instabilitatea geopolitică, tarifele și efectul Trump agită piețele, iar aurul și argintul ating noi recorduri
Externe
Instabilitatea geopolitică, tarifele și efectul Trump agită piețele, iar aurul și argintul ating noi recorduri
Ginerele lui Trump a dezvăluit planul pentru Gaza: Orașe noi, zgârie-nori și centre industriale în stil Dubai. Cine va finanța totul
Externe
Ginerele lui Trump a dezvăluit planul pentru Gaza: Orașe noi, zgârie-nori și centre industriale în stil Dubai. Cine va finanța totul
Donald Trump a retras invitația pentru Canada la Consiliul pentru Pace. Ce i-a scris lui Mark Carney, premierul Canadei
Externe
Donald Trump a retras invitația pentru Canada la Consiliul pentru Pace. Ce i-a scris lui Mark Carney, premierul Canadei
Platforma TikTok, preluată de americani. Donald Trump: „Sunt foarte fericit că am contribuit la salvarea TikTok! Va deveni o voce importantă”
Externe
Platforma TikTok, preluată de americani. Donald Trump: „Sunt foarte fericit că am contribuit la salvarea TikTok! Va deveni o voce importantă”
Proces cu miză de cinci miliarde de dolari. Trump dă în judecată una dintre cele mai mari bănci din lume
Externe
Proces cu miză de cinci miliarde de dolari. Trump dă în judecată una dintre cele mai mari bănci din lume
Ultima oră
22:37 - Nicușor Dan pune tensiunile din coaliție pe seama democrației. Cât credit îi mai dă lui Ilie Bolojan
22:12 - Politica trebuie făcută în mijlocul cetăţenilor. Nicușor Dan a explicat de ce a mers la Focșani și la Iași pe 24 ianuarie. Atac subtil la Ilie Bolojan
21:38 - Alertă copil dispărut în București. Site-ul Poliției Române a căzut din cauza accesărilor. Minorul a fost găsit
20:44 - Operațiune de salvare ca-n filme într-un caz de violență domestică. Polițiștii SAS au eliberat o femeie și un copil de un an din locuința fostului partener
20:13 - Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 25 – 31 ianuarie 2026: „Atât România cât și noi trebuie să înțelegem că avem o misiune în 2026” (VIDEO)
18:47 - Nicușor Dan păstrează misterul legat de viitorii șefi ai serviciilor secrete. Ce spune despre numele vehiculate în presă
17:54 - Zelenski anunță continuarea trilateralei Ucraina – SUA – Rusia. Aprecieri rezervate despre rezultatele discuțiilor de la Abu Dhabi
17:33 - Donald Trump încearcă să blocheze un acord comercial între Canada și China. Casa Albă lansează noi amenințări
17:09 - Președintele României i-a confruntat pe contestatarii care l-au huiduit la Focșani și la Iași: „Aveți respectul meu… Este un drept pe care l-ați câștigat” (VIDEO)
16:01 - Alertă alimentară în România. Ce produs Nestlé a fost retras de ANSVSA și cum poate fi returnat