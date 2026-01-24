Agenții federali , posibil cetățean american, în orașul Minneapolis. Incidentul mortal a fost provoat în timpul unei operațiuni de aplicare a legilor anti-migrație.

Agenții federali au făcut încă o victimă

Un bărbat în vârstă de 51 de ani a fost împușcat de agenții federali din cadrul (CBP), la Minneapolis. CBP este echivalentul poliției de frontieră. Incidentul a avut loc în timpul unei operațiuni de aplicare a legislației anti-migrație. Din primele informații, se pare că victima a intrat în conflict cu forțele de ordine care încercau să-l aresteze.

Potrivit NBC News, oficialii au precizat că persoana împuşcată mortal este un cetăţean american. Un purtător de cuvânt al Departamentului pentru Securitate Internă (DHS) a declarat că lucrătorii CBP desfăşurau o operaţiune ţintită care viza un străin ilegal căutat pentru agresiune violentă. În timpul intervenției, victima s-ar fi apropiat de agenţi cu un pistol semiautomat de 9 mm.

Purtătorul de cuvânt a insistat că persoana „a opus rezistenţă violentă” în momentul în care s-a încercat dezarmarea sa. El a precizat că vor fi prezentat mai multe detalii referitoare la „lupta” care a avut loc.

„Temându-se pentru viaţa sa şi pentru viaţa şi siguranţa colegilor săi, un agent a tras focuri de armă în scop defensiv”, a declarat purtătorul de cuvânt.

You, Gov. Walz need to bring in the National Guard to protect people of Minneapolis, Minnesota! NOW!

These ICE agent cosplayers are *please pardon my language* pussies. It takes 4+ to detain 1 person & here they quickly scatter/run away upon shooting this man who was on his knees — Dawn Young-McDaniel🎗️🐾 (@justdawn_)

Varianta oficială a incidentului

Purtătorul de cuvânt susține că suspectului i-a fost acordat primul ajutor după ce a fost împușcat de agenții federali. El nu a mai putut fi salvat și a fost declarat decesul. Potrivit oficialului, bărbatul ar fi avut două încărcătoare asupra sa și nu deținea acte de identitate.

„Pare a fi o situaţie în care o persoană a vrut să provoace daune maxime şi să masacreze forţele de ordine”, a insistat purtătorul de cuvânt.

După împuşcături, aproximativ 200 de „revoltaţi” au sosit la faţa locului „şi au început să obstrucţioneze şi să atace forţele de ordine prezente”, a continuat purtătorul de cuvânt. Au fost luate măsuri de control al mulţimii, a adăugat acesta.

Incidentul a fost surprins într-un clip postat pe rețelele de socializare și verificat de NBC News. Din imagini nu se pot observa imediat detaliile care au dus la deschiderea focului. This is the man ICE murdered today in Minneapolis, Minnesota. The local police chief has confirmed him to be 37 years old & in legal possession of a gun, with a permit to carry. — Dean Withers (@itsdeaann) Agenții federali se confruntă cu populația Informaţia despre această nouă persoană împuşcată vine după alte două care au avut loc în oraş, în care au fost implicaţi agenţii federali ICE (poliţia federală care se ocupă de imigranţi). Pe 7 ianuarie, un agent al Serviciului de Imigrare şi Vamă a împuşcat-o mortal pe Renée Good în maşina ei. De asemenea, agenţii ICE au împuşcat un bărbat în picior în timp ce încerca să se sustragă arestării, pe 14 ianuarie. Aceste incidente violente au dus la proteste de stradă în oraș. De altfel, incidentul de sâmbătă s-a petrecut la puţin peste un kilometru distanţă de locul în care a fost împuşcată Good. Mii de protestatari au ieșit în stradă, împotriva agenților federali. Traficul în două intersecţii din sudul oraşului Minneapolis au fost blocat. Zeci de agenţi federali de imigrare mascaţi se află la faţa locului. Aceștia au lansat gaze lacrimogene şi bombe cu piper împotriva oamenilor care se strâng în număr tot mai mare. Oficialii din Minneapolis au anunțat că fac propriile cercetări. Aceștia au făcut apel la public să rămână calm și să evite zona pentru a nu da curs la alte evenmente.

„Tocmai am vorbit cu Casa Albă după un alt incident armat îngrozitor implicând agenţii federali în această dimineaţă. Este revoltător. Preşedintele trebuie să pună capăt acestei operaţiuni. Să retragă miile de agenţi violenţi şi neinstruiţi din Minnesota. Acum”, a scris guvernatorul statului Minnesota Tim Walz pe platforma X.