Alina Bădic a prezentat rubrica de pentru săptămâna 15 – 21 februarie, în noua ediție a emisiunii „ ”, difuzată de B1 TV. Cunoscuta specialistă în a vorbit despre noua conjuncție saturniano-neptuniană, care are loc o dată la 400 de ani.

În preambulul emisiunii, cunoscuta specialistă în astrologie a vorbit despre influența pe care conjuncția Saturn-Neptun, pe primul grad, în semnul Berbecului, o are asupra . Alina Bădic i-a avut nvitați, în emisiune pe Anca Dimancea și Marian Golea, specialiști în astrologie chinezească.

„Două planete își unesc forțele pentru o perioadă semnificativă. Saturn și Neptun se găsesc, în sfârșit, pe primul grad în semnul Berbecului. Începem cu o forță incredibilă un 2026 caracterizat printr-o putere extraordinar de mare. Începe puterea saturniano-neptuniană în 2026, o conjuncție care are loc o dată la 400 de ani. Ceva în destinul nostru începe dela zero, ca și când ar fi o nouă respirație, ca și când vom avea un prim pas în ceva.

Care este evoluția noastră în 2026? Vom vedea. Acest an este foarte dinamic, foarte constructiv foarte profund. Care sunt nivelurile pe care vom funcționa în noul an, cum bat ceasurile astrale și cum intrăm pe poarta energetică corectă pentru noi, în acest an?”, a spus Alina Bădic, în prima parte a emisiunii.

Berbec

„Să vedem pentru nativii Berbec cum se resimte această zonă de putere, acest Saturn-Neptun conjunct pe primul grad în semnul dumneavoastră. Evident este un început, o primă respirație, un prim pas în ceva. Încercați să identificați care este acel domeniu în care veți face primul pas, acel domeniu care vi se prezintă ca un început, acea zonă în care puteți să vă exprimați cu adevărat…”

Taur

„Pentru nativii Taur este o expresie foarte dorită și foarte plăcută acest «totul se rezolvă» pentru că Taurii au nevoie de acest gen de garanție. Acest portal puternic are loc pe Casa a XII-a, Casa Sufletului. Vom vedea atât de multe rezolvări care au legătură cu sufletul nativilor Taur, ca și cum vă veți vedea visul cu ochii…”

Gemeni

„Pentru nativii Gemeni, această intrare pe covorul roșu a lui Saturn și a lui Neptun reprezintă o energie care vine către dumneavoastră, o putere incredibilă, Nativii Gemeni se vor trezi. Gândiți-vă că cineva vă pune în mijlocul unei arene și începeți să vă luptați cu tot felul de persoane, într-o luptă pe care știți că o veți câștiga…”

Rac

„Pentru nativii Rac avem pe Jupiter încă în semn. Jupiter întâmpină cu foarte multă bucurie pe Saturn și pe Neptun. Este ca și cum cineva le face complimente acestora. Veți simți că anumite persoane vă vor lăuda pentru meritele dumneavoastră…”

Leu

„Leii sunt foarte interesați de această zonă de manifestare a Soarelui în exil, în semn opus. Luna februarie nu este luna cea mai plăcută pentru nativii Leu deoarece Soarele se găsește în semnul lui de exil. Asta înseamnă că pot exista elemente agresive pentru dumneavoastră și cu Marte și cu Pluto. Este o perioadă care pe nativii Leu îi solicită foarte mult…”

Fecioară

„Pentru nativii Feciară a sosit momentul adevărului. Vorbim despre un moment al adevărului care este provocat de Univers cu Saturn și Neptun pe primul grad în Berbec. Nativii Fecioară trebuie să fie foarte atenți la această expozie de lumină, de adevăr și de destin, de sinceritate și onestitate care apare pe cer pentru toată lumea. Nu trebuie să mai fie foarte atenți la zona de detalii, la zona de cârcoteală, la zona în care se despică firul în patru…”

Balanță

„Pentru nativii Balanță trebuie să examinăm acest Venus, un extraordinar nivel de expansiune acum. Venus are trei zone de forță în Taur, în Balanță și în Pești unde se află acum… Nativii Balanță au o șansă incredibilă zilele acestea să-și demonstreze generozitatea față de parteneri sau față de orice persoane pe care le iubesc…

Scorpion

„Pentru nativii Scorpon, această putere incredibilă pe care Saturn și Neptun o imprimă Berbecului pe primul grad, ar trebui să provoace o explozie în viața dumneavoastră. Ar trebui să existe o poartă uriașă care se deschide, care vă prezintă o lume nouă. Este ca și cum se deschide o poartă, iar dumneavoastră intrați într-un univers paralel…”

Săgetător

„Pentru nativii Săgetător avem foarte multă putere prin activarea lui Saturn și a lui Neptun pe primul semn de foc, aici unde ele se manifestă într-o formulă foarte explicită. Nativii Săgetător vor primi oferte foarte puternice, foarte explicite din partea unor persoane pe care nu le cunoașteți foarte bine dar care vor veni printr-o formulă foarte prietenoasă, copilăros de prietenoasă, spre dumneavoastră, astfel încât se pot lega prietenii sau parteneriate noi…”

Capricorn

„Pentru nativii Capricorn avem o foarte intensă zonă de putere prin prezența lui Pluto, Marte și a Sorelui pe Casa a II-a. Asta înseamnă că este un moment foarte prielnic karmic și important pentru a pune țara la cale în plan financiar…”

Vărsător

„Nativii Vărsător sărbătoresc intrarea lui Saturn și a lui Neptun în Berbec. Se crează acest portal și pentru dumneavoastră, cu atât mai mult cu cât și Uranus se pregătește, peste câteva luni, să intre în Gemeni. Deci avem acest sextil superb Uranus, Saturn, Neptun pe început de zodii și cu Uranus care începe și el în zodia următoare. Dumneavoastră, oricum, îl aveți pe Pluto pe primele grade. Asta înseamnă că veți beneficia din plin de această echipă…”

Pești

„Pentru nativii Pești, această conjuncție în toată forța ei chiar astăzi și în zilele următoare înseamnă următorul lucru. Puteți să accesați un domeniu foarte productiv din punct de vedere financiar și trebuie să încercați să depuneți tot efortul în aceste zile, fiind zile portal, pentru a specula acea zonă…”