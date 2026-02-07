a prezentat, în ediția de sâmbătă a emisiunii , predicțiile astrale pentru săptămâna 8 – 14 februarie 2026. Invitatul Alinei Bădic a fost Sorin Dinea.

Cum arată horoscopul săptămânii viitoare pentru Berbec, Taur, Gemeni

Berbec

Intrarea lui Neptun în semnul lor vorbește despre faptul că Berbecii vor ști exact ce dorință au în acest moment. Își vor dori din tot sufletul să li se îndeplinească. Berbecii nu trebuie decât să vină cu foarte multă energie în exprimarea acestei dorințe. Berbecii trebuie să știe exact la ce ”ușă” să bată, să nu-și irosească energia pe altceva.

Taur

Taurii să încerce să facă cât mai puține greșeli mai ales de natură spirituală pentru că ”tablița lor magică” se poate activa foarte frumos și luminos, să le meargă totul bine sau, dimpotrivă, poate rămâne dezactivată. Totul depinde de ei, de structura lor interioară. Să fie atenți ce-și doresc.

Gemeni

Gemenii s-ar putea să se întâlnească cu prieteni vechi, cu totul felul de cunoștințe, iar fiecare are mesajul lui pentru ei. Gemenii trebuie să înțeleagă aceste mesaje, care nu sunt tocmai ușor de interpretat. Fiecare va corespunde unei noi direcții de evoluție spirituală. Gemenii vor înțelege prin aceste mesaje care e zona în care Universul vrea ca ei să evolueze spiritual.

Care sunt predicțiile astrale pentru zodiile Rac, Leu, Fecioară

Rac

Racii pot vedea care sunt zonele care pot să înregistreze expansiune, dezvoltare. Vor fi ajutați de Univers să vadă unde-și pot canaliza energia în mod constructiv. Pot identifica domeniile în care să crească financiar, social. Apar mentori, persoane protectori, situații favorabile.

Leu

Leii vor înțelege cu adevărat ce înseamnă să fii puternic! Vor găsi o structură pe care să-și manifeste zona de putere: „Aici vreau să demonstrez!”. Ei știu deja la ce ”ușă” trebuie să bată. Leii vor face eforturi consistente să-și depășească anumite defecte, să scape de anumit vicii. Perioada e foarte dinamică, vor simți pulsul vieții. Cu multe planete în Vărsător, perioada e provocatoare, lovituri vin din toate părțile pentru ei. Dar mesajul spiritual e că dacă ai înțeles un lucru, el nu te mai poate afecta.

Fecioară

Există un soi de revoltă pe care o aduce într-un mod interesant tot ceea ce ține de Nodul Nord, care se uită din semnul opus la Fecioare și le vrea înțelepțite. Fecioarele trebuie să se poziționeze față de realitate, indiferent că e ostilă sau nu. Trebuie să arate că pot transforma în aur un necaz sau o nelămurire. Fecioarele să înțeleagă că au o misiune spirituală.

Ce a spus Bădic despre zodiile Balanță, Scorpion, Săgetător, în săptămâna 8 – 14 februarie

Balanță

Încercare foarte puternică în această perioadă. Balanțele trebuie să identifice elementele de care Universul vrea ca ele să se ocupe, să nu se mai concentreze pe alte zone pe care poate deja le cunosc foarte bine. Balanțele să vadă pe ce zone / persoane trebuie să se concentreze mai mult și care sunt zonele / persoanele pe care poate ar trebui să le ignore complet. E indicat să renunțe complet la energia aceea joasă, sumbră, provenită poate de la persoane care le agasează, stresează mereu.

Scorpion

Pluto face minuni pentru Scorpioni, pentru cei care știu exact pe ce să se concentreze -iubire, învățare, partea financiară, spirituală etc. Scorpionii simt o oarecare euforie când vine vorba de zona care li se adresează. Instinctul îi ajută foarte mult, dar Pluto le spune: ”poate-ți mai dau o lecție, care-ți arată că încă nu le știi pe toate!”. Pot fi persoane, evenimente despre care Scorpionii au de aflat ceva.

Săgetător

De la Săgetători, Universul așteaptă ceva. Vor fi implicați în activități de mare anvergură sau vor relaționa cu persoane foarte importate sau vor schimba lucruri foarte dificile. Săgetătorii pot face miracole făcând echipă cu oameni de calibru. Asocierile sunt foarte importante.

Cum arată horoscopul zodiilor Capricorn, Vărsător, Pești

Capricorn

De la vorbe care sunt înțelese greșit, Capricornii se pot supăra pe cei din jurul lor. Deci Capriconii sunt îndemnați să-i provoace pe cei din jurul lor la discuții despre suflet: „uite, am o supărare, o problemă…”. Capricornii sunt îndemnați să descopere cine le e prieten și cine nu. Vor să vadă cine ce hram poartă.

Vărsător

Vărsătorii înțeleg ce e consistent și ce e demonstrativ. Zona de provocare e să înțeleagă mai bine ce anume au căutat anumite persoane în viața lor. Ei au fost aproape forțați să relaționeze cu anumiți oameni. Întrebarea e cum se pot sustrage de la a face anumite lucruri pe care nu vor să le facă. E o decizie destul de greu de luat, vor trebui să fie calculați, organizați, diplomați.

Pești

Peștii trebuie să fie foarte atenți, căci majoritatea vor avea o direcție foarte clară în zona spirituală. Ei au cam abandonat latura aceasta concretă, materialistă și trebuie să ajungă cât mai sus spiritual. Încep să facă pelerinaje, cursuri, planuri, proiecte, încep să studieze, participă la conferințe. Sunt foarte interesați de zona spirituală. Și cei ancorați în plan concret au o dimensiune spirituală – devin foarte generoși, caută să ajute. Vor discuta cu persoane foarte puternice în zonele lor și care vor căuta să-i ajute.