16 mai, ziua Sfinților Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei și a Sfântului Teodor cel Sfințit.
Sfântul Cuvios Teodor cel Sfinţit a trăit în secolul al IV-lea și a fost cel mai apropiat ucenic al Sfântului Pahomie cel Mare în Egipt. El a plecat la mănăstire de la o vârstă fragedă, la doar 14 ani, dornic să își închine întreaga viață credinței creștine.
Datorită înțelepciunii sale și a vieții duhovnicești alese, la vârsta de 30 de ani a fost hirotonit preot, moment din care a primit și numele de „cel Sfințit”. După moartea dascălului său, el a reușit să oprească dezbinările și să readucă pacea în mănăstiri, plecând la Domnul în anul 367.
Sfântul Cuvios Sila s-a născut în anul 1697 în Botoșani și a slujit la Sihăstria Putnei timp de aproape 70 de ani. Ca stareț, el a înnoit viața mănăstirească, a ridicat o biserică din piatră și a devenit un povățuitor iubit de domnitori și de popor.
Chiar dacă ultimii ani i-au fost marcați de lipsuri grele din cauza ocupației austriece din anul 1774, el a rămas un stâlp de sprijin până în anul 1783.
În același timp, Sfântul Cuvios Paisie, născut în 1701, s-a remarcat ca un rugător înflocat, înzestrat de Dumnezeu cu darul înainte-vederii, sprijinind comunitatea în timpurile grele ale stăpânirii străine până la moartea sa, în 1784.
Sfântul Cuvios Natan, originar din Pașcani, a primit schima mare la Sihăstria Putnei și a fost duhovnicul mitropolitului Iacob Putneanul. El a devenit stareț în 1781 și a purtat cu multă răbdare povara bolilor și a lipsurilor provocate de regimul habsburgic, trecând la Domnul la finalul anului 1784.
După moartea celor trei mari ierarhi, schitul s-a pustiit din cauza vremurilor grele. Însă, în primăvara anului 1990, o lumină cerească apărută deasupra ruinelor i-a ghidat pe monahi să înceapă săpăturile
Atunci au fost descoperites mormintele sfinților Sila, Paisie și Natan, osemintele lor fiind galbene ca ceara și răspândind o bună-mireasmă. Datorită vindecărilor minunate petrecute la raclă, aceștia au fost canonizați oficial în anul 2016.