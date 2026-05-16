B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Cod portocaliu de ploi torențiale și cod galben de vijelii puternice. Meteorologii anunță fenomene extreme în peste 20 de județe

Cod portocaliu de ploi torențiale și cod galben de vijelii puternice. Meteorologii anunță fenomene extreme în peste 20 de județe

B1.ro
16 mai 2026, 11:57
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Cod portocaliu de ploi torențiale și cod galben de vijelii puternice. Meteorologii anunță fenomene extreme în peste 20 de județe
sursă foto: ANM
Cuprins
  1.  ANM anunță ce județe sunt vizate de codul portocaliu
  2. Care sunt zonele sub Cod galben de instabilitate
  3. Cât de puternică este răcirea vremii

ANM anunță o avertizare de Cod portocaliu cu averse torenţiale pentru cinci judeţe din țară. Meteorologii au emis și o atenţionare Cod galben de instabilitate atmosferică pentru 19 judeţe.

 ANM anunță ce județe sunt vizate de codul portocaliu

Avertizarea Cod portocaliu este valabilă de sâmbătă, de la ora 14:00, până duminică, la ora 10:00. Sunt vizate judeţele Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa și zonele de munte din Gorj şi Prahova.

În aceste regiuni vor fi perioade cu averse torenţiale importante cantitativ. Prin acumulare cantităţile de apă vor fi local de 40-60 l/mp şi izolat de 70 l/mp într-un timp scurt.

Care sunt zonele sub Cod galben de instabilitate

Codul galben este valabil de sâmbătă, de la ora 12:00, până duminică, la ora 10:00. Fenomenele vor afecta sudul Crişanei, Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei şi sud-vestul Transilvaniei.

Se vor înregistra averse torenţiale, descărcări electrice şi izolat grindină. Cantităţile de apă vor atinge 25-40 l/mp. Vântul va avea intensificări temporare cu viteze la rafală de 50-70 km/h şi izolat vor fi vijelii.

Sunt vizate și judeţele Arad, Timiş, Caraş-Severin, Hunedoara, Alba, Sibiu, Gorj, Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Prahova, Giurgiu, Buzău, Ialomiţa, Călăraşi, Ilfov şi Bucureştiul. Județele Braşov şi Covasna sunt afectate parţial.

Cât de puternică este răcirea vremii

Meteorologii au emis şi o informare de instabilitate şi răcire accentuată pentru toată ţara. Aceasta este valabilă de sâmbătă, de la ora 12:00, până duminică, la ora 21:00.

Vremea va fi în general instabilă în majoritatea regiunilor. Vor fi averse torenţiale și se vor acumula cantităţi de apă de 20-50 l/mp. Temporar vor apărea descărcări electrice şi pe arii restrânse va cădea grindină.

Sâmbătă vântul va avea intensificări în majoritatea zonelor, cu rafale de 40-60 km/h. Duminică vremea se va răci accentuat în regiunile sudice şi sud-vestice. În aceste locuri valorile termice vor fi mai mici decât cele normale pentru această dată.

Tags:
Citește și...
Vremea, 16 mai aduce ploi torențiale și vijelii în România
Meteo
Vremea, 16 mai aduce ploi torențiale și vijelii în România
Prognoza meteo pentru 15 mai: Valorile termice cresc în majoritatea regiunilor
Meteo
Prognoza meteo pentru 15 mai: Valorile termice cresc în majoritatea regiunilor
România, lovită de un ciclon. ANM avertizează: când se strică vremea în toată țara și ce fenomene meteo severe urmează
Meteo
România, lovită de un ciclon. ANM avertizează: când se strică vremea în toată țara și ce fenomene meteo severe urmează
Vremea, 14 mai: Temperaturile cresc ușor, dar rămânem cu o atmosferă răcoroasă
Meteo
Vremea, 14 mai: Temperaturile cresc ușor, dar rămânem cu o atmosferă răcoroasă
ANM avertizează asupra vântului puternic în mai multe regiuni din țară. Rafalele pot ajunge la 80 km/h
Meteo
ANM avertizează asupra vântului puternic în mai multe regiuni din țară. Rafalele pot ajunge la 80 km/h
Iarna a revenit în România. Unde a nins și unde s-au înregistrat temperaturi de -10 grade
Meteo
Iarna a revenit în România. Unde a nins și unde s-au înregistrat temperaturi de -10 grade
Furtunile au făcut ravagii în România. Unde a lovit grindina în plin și cât mai durează avertizarea meteo
Meteo
Furtunile au făcut ravagii în România. Unde a lovit grindina în plin și cât mai durează avertizarea meteo
Vreme extremă în România după furtuni violente și inundații locale. Ce județe rămân sub cod galben
Meteo
Vreme extremă în România după furtuni violente și inundații locale. Ce județe rămân sub cod galben
Când scăpăm de frig și ploi. ANM a actualizat prognoza pentru următoarele patru săptămâni
Meteo
Când scăpăm de frig și ploi. ANM a actualizat prognoza pentru următoarele patru săptămâni
ANM a emis avertizări nowcasting de cod portocaliu în mai multe zone din țară. Unde lovesc vijeliile și ploile torențiale în următoarele ore
Meteo
ANM a emis avertizări nowcasting de cod portocaliu în mai multe zone din țară. Unde lovesc vijeliile și ploile torențiale în următoarele ore
Ultima oră
12:50 - Galați: Accident neobișnuit pe strada Brăilei după ce o mașină a izbit în plin un bancomat
12:31 - Angajații din Guvern intră în grevă japoneză din cauza Oanei Gheorghiu. Sindicatul acuză și un caz de trafic de influență
11:30 - Luptă strânsă pentru trofeul Eurovision. Cine sunt favoriți și pe ce poziție neașteptată a ajuns Alexandra Căpitănescu
11:10 - AUR cere explicații Guvernului privind posibile favoritisme față de grupul Schwarz
10:26 - Accident deosebit de grav în București. Un motociclist a pierdut controlul și s-a izbit de un parapet
10:03 - Calendar ortodox 16 mai, ziua sfinților din Bucovina: Minunea osemintelor găsite după 200 de ani
09:48 - Vremea, 16 mai aduce ploi torențiale și vijelii în România
09:29 - Nota de plată pentru criza politică/ România riscă retrogradarea economică dacă nu se găsește rapid un nou Guvern. Avertisment S&P Global: „Dizolvarea coaliţiei va complica eforturile de reducere a dublului deficit”
08:49 - (VIDEO) Zeci de taxiuri fără șofer s-au strâns în fața caselor, fără pasageri. Misterul mașinilor blocate în buclă
08:22 - Schimbare de strategie la Washington. SUA a anulat trimiterea a 4.000 de soldați în Polonia. Care sunt motivele din spatele deciziei