ANM anunță o avertizare de Cod portocaliu cu pentru cinci judeţe din țară. Meteorologii au emis și o atenţionare Cod galben de instabilitate atmosferică pentru 19 judeţe.

Avertizarea Cod portocaliu este valabilă de sâmbătă, de la ora 14:00, până duminică, la ora 10:00. Sunt vizate judeţele Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa și zonele de munte din Gorj şi Prahova.

În aceste regiuni vor fi perioade cu averse torenţiale importante cantitativ. Prin acumulare cantităţile de apă vor fi local de 40-60 l/mp şi izolat de 70 l/mp într-un timp scurt.

Care sunt zonele sub Cod galben de instabilitate

Codul galben este valabil de sâmbătă, de la ora 12:00, până duminică, la ora 10:00. Fenomenele vor afecta sudul Crişanei, Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei şi sud-vestul Transilvaniei.

Se vor înregistra averse torenţiale, descărcări electrice şi izolat grindină. Cantităţile de apă vor atinge 25-40 l/mp. Vântul va avea intensificări temporare cu viteze la rafală de 50-70 km/h şi izolat vor fi vijelii.

Sunt vizate și judeţele Arad, Timiş, Caraş-Severin, Hunedoara, Alba, Sibiu, Gorj, Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Prahova, Giurgiu, Buzău, Ialomiţa, Călăraşi, Ilfov şi Bucureştiul. Județele Braşov şi Covasna sunt afectate parţial.

Cât de puternică este răcirea vremii

au emis şi o informare de instabilitate şi răcire accentuată pentru toată ţara. Aceasta este valabilă de sâmbătă, de la ora 12:00, până duminică, la ora 21:00.

Vremea va fi în general instabilă în majoritatea regiunilor. Vor fi averse torenţiale și se vor acumula cantităţi de apă de 20-50 l/mp. Temporar vor apărea descărcări electrice şi pe arii restrânse va cădea grindină.

Sâmbătă vântul va avea intensificări în majoritatea zonelor, cu rafale de 40-60 km/h. Duminică vremea se va răci accentuat în regiunile sudice şi sud-vestice. În aceste locuri valorile termice vor fi mai mici decât cele normale pentru această dată.