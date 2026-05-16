Vremea, 16 mai aduce ploi torențiale și vijelii în România

Vremea, 16 mai vine cu instabilitate termică în majoritatea regiunilor din țară. Se vor înregistra înnorări accentuate, ploi torențiale, descărcări electrice, căderi de grindină.

Vremea, 16 mai în țară

Instabilitatea atmosferică se va resimți puternic, după-amiaza și noaptea, în Banat, Oltenia, sudul Crișanei, sud-vestul Transilvaniei și în cea mai mare parte a Munteniei, potrivit

În aceste regiuni, ploile vor avea caracter torențial, iar prin acumulare sau în intervale scurte de doar 3 ore, cantitățile de apă vor ajunge la 25…50 l/mp.

În restul teritoriului, cerul va fi variabil, iar fenomenele extreme își vor face apariția doar pe arii restrânse.

Vântul va avea intensificări în aproape toată țara, iar izolat se vor forma vijelii cu rafale ce vor atinge viteze de 40…60 km/h. Temperaturile maxime vor pleca de la 16…17 grade pe litoral și vor ajunge până la 27 de grade în Lunca Dunării. Pe parcursul nopții, minimele se vor situa, în general, între 6 și 13 grade.

Vremea în Capitală

În București, atmosfera va fi caldă în prima parte a zilei, însă va deveni extrem de odată cu lăsarea serii. Cerul se va acoperi treptat de nori, iar în a doua parte a zilei și în timpul nopții vor apărea averse torențiale însoțite de descărcări electrice.

Meteorologii avertizează că se pot strânge cantități de apă de 20…30 l/mp și vor fi condiții favorabile pentru căderi de grindină și vijelii.

Vântul va sufla cu putere în timpul ploilor, cu viteze cuprinse între 50 și 60 km/h. Chiar dacă vremea devine capricioasă, valorile termice rămân ridicate pentru această perioadă.

Temperatura maximă din Capitală se va opri în jurul a 25…26 de grade, în timp ce minima din cursul nopții va coborî până la 9…12 grade.