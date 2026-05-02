Calendar Ortodox: Pe cine cinstim astăzi, 2 mai și de ce sunt importanți pentru credincioși

02 mai 2026, 09:20
Calendar Ortodox: Pe cine cinstim astăzi, 2 mai și de ce sunt importanți pentru credincioși
sursă foto: Calendar Patriarhal
Sfinții zilei de 2 mai sunt cinstiți astăzi în calendarul creștin ortodox.  

 Sfinții zilei de 2 mai: Sfântul Atanasie cel Mare

Sfântul Atanasie cel Mare s-a născut în Alexandria în anul 295 și a trecut la cele veșnice pe data de 2 mai 373, lăsând în urmă o moștenire spirituală uriașă. Acesta a fost înmormântat inițial în biserica de la Bucole, situată la periferia Alexandriei, un loc ridicat deasupra mormântului Sfântului Evanghelist Marcu. Din cauza prigoanei și a temerilor legate de ereticii arieni, locul exact unde se odihnea trupul sfântului a fost ținut secret de către creștinii alexandrini. Astfel, Biserica Ortodoxă sărbătorește în această zi mutarea cinstitelor sale moaște din Alexandria către Constantinopol, o acțiune realizată la mulți ani după trecerea sa la Domnul.

Importanța sa este subliniată prin cântarea bisericească specifică, ce amintește de lupta sa împotriva învățăturilor greșite:

„Stâlp al Ortodoxiei ai fost, prin dumnezeieşti învăţături, întărind Biserica, ierarhe Atanasie; căci pe Fiul de o fiinţă cu Tatăl mărturisindu-L, ai ruşinat pe Arie. Părinte cuvioase, roagă pe Hristos Dumnezeu, să ne dăruiască nouă mare milă.”

Viața Sfântului Atanasie Patelarie

Sfântul Atanasie Patelarie s-a născut spre finalul secolului al XVI-lea în insula Creta și a primit numele de Alexie la botez. Încă din tinerețe, el a manifestat o dorință profundă de a urma viața sfinților, alegând calea călugăriei după moartea tatălui său. A viețuit în mănăstiri celebre precum Esfigmenu și Xiropotamu din Muntele Athos, unde ducea o viață extrem de aspră, dormind pe pământul gol și hrănindu-se doar cu pâine și apă. Legătura sa cu pământul românesc a început în anul 1626, când a venit în Țara Românească pe post de dascăl, ocazie cu care a tradus Psaltirea în limba greacă populară.

Ulterior, acesta a fost ales de două ori Patriarh al Constantinopolului, însă presiunile și prigoana turcilor otomani l-au silit să își părăsească tronul în repetate rânduri. În perioadele de exil, a găsit mereu adăpost și înțelegere în Moldova, la curtea domnitorului Vasile Lupu, care l-a găzduit la Mănăstirea Sfântul Ierarh Nicolae din Galați. Sfântul Atanasie a iubit atât de mult acest oraș de la Dunăre, încât numea lăcașul de cult de acolo „mănăstirea sa” și și-a dorit să își petreacă ultimele zile în acest loc.

Stâlp al Ortodoxiei ai fost, prin dumnezeieşti învăţături, întărind Biserica, ierarhe Atanasie; căci pe Fiul de o fiinţă cu Tatăl mărturisindu-L, ai ruşinat pe Arie. Părinte cuvioase, roagă pe Hristos Dumnezeu, să ne dăruiască nouă mare milă.”

Moștenirea spirituală 

Deși dorea să rămână la Galați, voia lui Dumnezeu l-a purtat spre Rusia și Ucraina, pentru a strânge milostenie pentru creștinii asupriți. S-a stins din viață în 1654, la mănăstirea din Lubnî, Ucraina, în timp ce se afla în genunchi, rugându-se cu Sfânta Evanghelie în mâini. Trupul său a fost descoperit neputrezit după opt ani, moment în care s-a rânduit ca pomenirea sa să fie făcută tot pe data de 2 mai. În toamna anului 2004, dorința sa de a fi prezent la Galați s-a împlinit într-un mod simbolic, prin aducerea unui fragment din sfintele sale moaște în catedrala din acest oraș, unde credincioșii se pot închina și astăzi.

Sfântul Proroc Ieremia, pomenit pe 1 mai. De ce era supranumit profetul lacrimilor
calendar religios
Sfântul Proroc Ieremia, pomenit pe 1 mai. De ce era supranumit profetul lacrimilor
30 aprilie, sărbătoare importantă în calendarul ortodox. Cine a fost Sfântul Apostol Iacov și de ce este pomenit azi
calendar religios
30 aprilie, sărbătoare importantă în calendarul ortodox. Cine a fost Sfântul Apostol Iacov și de ce este pomenit azi
Rugăciunea care îți poate proteja copilul de orice rău. Multe mame o rostesc zilnic
calendar religios
Rugăciunea care îți poate proteja copilul de orice rău. Multe mame o rostesc zilnic
Sfinții 9 Mucenici din Cizic, pomeniți pe 29 aprilie. Povestea credinței și a sacrificiului lor
calendar religios
Sfinții 9 Mucenici din Cizic, pomeniți pe 29 aprilie. Povestea credinței și a sacrificiului lor
Sărbătoare în calendarul ortodox, 28 aprilie. Cine au fost Iason și Sosipatru
calendar religios
Sărbătoare în calendarul ortodox, 28 aprilie. Cine au fost Iason și Sosipatru
Sfântul Apostol Simeon, pomenit pe 27 aprilie. Cine a fost și cum a murit martiric
calendar religios
Sfântul Apostol Simeon, pomenit pe 27 aprilie. Cine a fost și cum a murit martiric
Sfântul Marcu, ucenicul Sfântului Petru și autorul uneia dintre Evanghelii, cinstit pe 25 aprilie în Biserica Ortodoxă
calendar religios
Sfântul Marcu, ucenicul Sfântului Petru și autorul uneia dintre Evanghelii, cinstit pe 25 aprilie în Biserica Ortodoxă
Ziua de 23 aprilie, sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă. Tradiții și obiceiuri
calendar religios
Ziua de 23 aprilie, sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă. Tradiții și obiceiuri
Calendar Creștin Ortodox, 22 aprilie. Sfântul Cuvios Teodor Sicheotul, vindecătorul bolilor și făcător de minuni
calendar religios
Calendar Creștin Ortodox, 22 aprilie. Sfântul Cuvios Teodor Sicheotul, vindecătorul bolilor și făcător de minuni
Capul Sfântului Gheorghe va fi adus la Mănăstirea Pantocrator. Cum va avea loc ceremonia
calendar religios
Capul Sfântului Gheorghe va fi adus la Mănăstirea Pantocrator. Cum va avea loc ceremonia
Ultima oră
09:06 - Vremea, 2 mai: Frig neobișnuit pentru această perioadă și ploi în cea mai mare parte a țării
08:48 - Donald Trump a decis retragerea trupelor din Germania. Câți militari pleacă după ce Friedrich Merz a spus că „SUA sunt umilite de Iran”
08:19 - Ministerul Apărării: O dronă a Federației Ruse a intrat scurt timp în România. Două aeronave F-16 s-au ridicat de la sol
23:57 - Ilie Bolojan anunță semnarea contractului pentru tronsonul Pașcani-Suceava din A7 prin programul SAFE. Când ar putea fi deschis traficul pe tronsonul autostrăzii A7
23:54 - „Bărbații nu sunt făcuți din fier”: Cabral și-a îngrijorat fanii cu o postare neașteptată
23:22 - O cafenea din Stockholm este condusă de un manager AI care face angajări, dar și gafe. A comandat 6 000 de pachete de șervețele
23:21 - Accident dramatic în Giurgiu, după ce un camion s-a prăbușit peste bărbatul care îl repara. Cum s-a produs accidentul
23:14 - Divorțul Ioanei și al lui Ilie Năstase, tot mai tensionat. Ce s-a întâmplat la ultimul termen: „A avut ocazia de multe ori să își revizuiască atitudinea”
22:44 - O racheta Space X urmează să lovească Luna. Când va avea loc impactul urmărit acum de astronomi
22:43 - Fără actori AI la Premiile Oscar! Academia de film americană impune reguli noi pentru viitoarele ediții