 Câți șoferi au picat testul de 1 mai? Bilanțul polițiștilor după controalele din toată țara

Flavia Codreanu
02 mai 2026, 13:51
Sursa foto simbol: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Câți șoferi au picat la testele polițiștilor în noaptea de 1 spre 2 mai
  2. Ce incidente speciale au avut loc în noapte de 1 Mai
  3. Ce pedepse prevede legea pentru cei care au picat testul

Câți șoferi au picat testele rutiere în noaptea de 1 spre 2 mai? Polițiștii au realizat peste 160 de testări pozitive în cadrul unei acțiuni naționale.

Câți șoferi au picat la testele polițiștilor în noaptea de 1 spre 2 mai

Inspectoratul General al Poliției Române a raportat că 149 de conducători auto au consumat alcool înainte de a urca la volan. Dintre aceștia, 103 șoferi au avut o concentrație sub pragul de 0,40 mg/l, în timp ce 46 au depășit această valoare, fapta fiind încadrată ca infracțiune. De asemenea, lista include și 18 persoane depistate pozitiv la consumul de substanțe interzise.

Ce incidente speciale au avut loc în noapte de 1 Mai

În județul Neamț, un șofer a refuzat testarea, în timp ce în județul Bihor un bărbat a fost reținut pentru că a condus băut și fără permis. Aceste controale fac parte dintr-o campanie mai amplă de prevenire a accidentelor rutiere, iar IGPR a anunțat că acțiunile vor continua.

Un studiu recent arată că unu din cinci români recunoaște că a condus după ce a băut, invocând adesea distanțele scurte sau presiunea anturajului.

Ce pedepse prevede legea pentru cei care au picat testul

Conform Codului Penal, șoferii care au alcoolemie de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge riscă pedepse severe. Acestea variază între 1 și 5 ani de închisoare, la care se adaugă interzicerea exercitării anumitor drepturi.

Studiile indică o toleranță ridicată în societate, 62% dintre români având în cercul de prieteni persoane care obișnuiesc să conducă după ce consumă băuturi alcoolice.

