Coliziune în Piața Sudului între un autobuz STB și un tramvai. Un pasager a fost transportat la spital

Flavia Codreanu
02 mai 2026, 12:31
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cum s-a produs coliziunea în care a fost implicat un autobuz STB
  2. Ce măsuri au luat polițiștii

Un autobuz STB și un tramvai s-au ciocnit sâmbătă dimineață în Piața Sudului. În urma accidentului un pasager a fost rănit și transportat la spital.

Cum s-a produs coliziunea în care a fost implicat un autobuz STB

Accidentul a avut loc în jurul orei 8:02, la intersecția dintre Șoseaua Olteniței și Calea Văcărești. Un bărbat de 57 de ani, aflat la volanul autobuzului, a intrat în coliziune cu un tramvai condus de o femeie de 47 de ani. Impactul s-a soldat cu rănirea unui pasager care se afla în tramvai în acel moment.

„La data de 2 mai, în jurul orei 8:02, Brigada Rutieră a fost sesizată prin SNUAU 112 cu privire la faptul că la Piaţa Sudului a avut loc un accident de circulaţie în care a fost implicat un autobuz STB şi un tramvai. Din primele informaţii, un bărbat în vârstă de 57 ani a condus un autobuz pe şoseaua Olteniţei dinspre şoseaua Berceni către Bulevardul Constantin Brâncoveanu iar când a ajuns la intersecţia cu Calea Văcăreşti a intrat în coliziune cu un tramvai condus de o femeie în vârstă de 47 ani. În urma accidentului de circulaţie a rezultat rănirea unui pasager aflat în tramvai, care a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.” a declarat Aura Trif pentru Brigada Rutieră.

Ce măsuri au luat polițiștii

După producerea accidentului, echipele de intervenție au transportat victima la spital pentru îngrijiri medicale. Ambii conducători de vehicule au fost supuși testării cu aparatul alcooltest, însă rezultatele au arătat că niciunul nu consumase băuturi alcoolice.

Polițiștii continuă cercetările la fața locului pentru a stabili exact cine se face vinovat de producerea coliziunii.

