B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Oana Țoiu cere măsuri la nivel internațional după incidentele cu drone rusești  

Flavia Codreanu
02 mai 2026, 13:30
Oana Ţoiu (USR), ministra de Externe. Sursa foto: Oana Țoiu / Facebook
Cuprins
  1. Oana Țoiu ia măsuri pentru securitatea României
  2. Cum a fost prezentată situația la ONU
  3. Care sunt cele mai recente incidente

Oana Țoiu ia măsuri după incidentele cu dronele rusești.  Ministrul de Externe a semnalat în Consiliul de Securitate al ONU evenimentele.

Oana Țoiu ia măsuri pentru securitatea României

România a intervenit în cadrul unei discuții despre securitatea maritimă pentru a condamna atacurile Rusiei. Ministrul de Externe a semnalat riscurile generate de încălcarea spațiului aerian. Ministrul de Externe a explicat pericolul reprezentat de aceste dispozitive:

„Au fost mai multe drone aparținând Federației Ruse, drone pe care Rusia le folosește în războiul ilegal de agresiune împotriva Ucrainei, chiar și la granița noastră și, iată, în câteva momente au trecut de granița noastră, au ajuns în spațiul nostru aerian, iar cazul recent este un caz în care au ajuns și pe teritoriul României, de-a binelea, în gospodării. Mai grav decât atât este că erau drone care aveau încărcătură explozivă. Este pentru prima dată, de la începutul războiului, când avem acest risc direct la care suntem supuși și atunci, evident, răspunsul diplomatic a trebuit să fie ferm. Ambasadorul a fost convocat, a fost convocat la nivelul directorului de spațiu pentru a i se clarifica protestul ferm al României”, a declarat Oana Țoiu la TVR Info.

Cum a fost prezentată situația la ONU

Secretarul de stat Ana Tinca a prezentat o declarație națională la sediul ONU. Aceasta a condamnat acțiunile iresponsabile ale Rusiei care afectează securitatea regională. Oficialul român a informat organizația despre drona cu explozibil căzută într-o gospodărie, scrie AGERPRES.

„În cadrul dezbaterii Consiliului de Securitate pe tema securității maritime, secretarul de stat român a prezentat o declarație națională în care a condamnat acțiunile iresponsabile ale Rusiei, care, prin riscurile la adresa siguranței de navigație și încălcări repetate ale spațiului aerian al altor state, afectează grav situația de securitate regională. În context, oficialul român a informat despre incidentul recent, constând în căderea unei drone încărcate cu explozibil într-o gospodărie din România, și a condamnat ferm aceste acțiuni”, a precizat MAE într-un comunicat.

Care sunt cele mai recente incidente

Un grup de douăzeci de drone aeriene a fost detectat sâmbătă, 2 mai,  de radarele MApN.  Federația Rusă a reluat atacurile asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei fluviale cu România.

Imediat după ce radarele au reperat aparatele de zbor care se îndreptau spre zona Ismail, autoritățile române au declanșat procedurile de urgență. Două avioane F-16 au decolat de la Baza 86 Aeriană de la Fetești pentru a monitoriza situația din aer, iar locuitorii din nordul județului Tulcea au fost avertizați prin mesaje RO-Alert despre pericolul iminent.

Tags:
