O investigație CNN arată că Iranul a provocat distrugeri semnificative asupra bazelor militare americane din Orientul Mijlociu prin atacuri cu rachete și drone.

O Investigație CNN a scos la iveală faptul că Iranul a folosit tehnologie chinezească pentru atacuri

Loviturile au avariat cel puțin 16 instalații americane din opt țări diferite. Teheranul a folosit un satelit chinezesc de înaltă rezoluție, numit TEO1B, pentru a obține imagini extrem de detaliate ale țintelor.

Din cauza acestor capacități noi, baze care înainte erau văzute ca niște fortărețe s-au transformat în ținte sigure, iar unele dintre ele nu mai pot fi utilizate.

„Pentru aliații americani din regiune există o dilemă. În unele moduri, demonstrația de forță a Iranului face prezența SUA în regiune chiar mai necesară pentru securitatea Golfului. Dar există o nouă realitate aici, care este că instalațiile militare americane, văzute anterior ca fortărețe formidabile, s-au transformat în ținte sigure. După cum mi-a spus o sursă saudită, războiul a arătat Arabiei Saudite – cel mai vechi aliat arab al SUA – că alianța cu SUA nu poate fi exclusivă și că nu este, în cuvintele lor, impenetrabilă”, a declarat jurnalista Tamara Kablawi pentru .

Ce echipamente de miliarde de dolari s-au distrus

Țintele principale ale Iranului au fost avioanele de sute de milioane de dolari, sistemele radar și echipamentele critice de comunicații.

Printre pierderi se numără aeronave Boeing E3 Sentry, evaluate la aproape o jumătate de miliard de dolari fiecare, și radome-uri esențiale pentru protecția antenelor satelit vitale pentru transmisia de date.

Deși rata de interceptare a apărării americane este de aproximativ 95%, restul de 5% dintre dronele Shahed care reușesc să treacă provoacă daune foarte mari.

Ce măsuri a luat SUA în această situație

Investigatia CNN arată că marea majoritate a trupelor americane și-au evacuat pozițiile și lucrează acum din hoteluri și apartamente din Peninsula Arabică.

Chiar și centrul de comandă aeriană de la baza Al-Udeid din Qatar, hub-ul pentru puterea aeriană a în 21 de națiuni, a fost lovit de două ori. Experții avertizează că stocurile americane de muniții cu rază lungă de acțiune, precum Tomahawk, Jassm sau Lrasm, sunt în prezent în foarte limitate, la fel ca și interceptoarele.

Un oficial de la Pentagon a declarat că Departamentul Apărării nu discută despre evaluările pagubelor, dar că forțele americane rămân pe deplin operaționale.