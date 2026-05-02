(VIDEO) Momentul în care o călugăriță franceză a fost atacată în plină stradă la Ierusalim

Flavia Codreanu
02 mai 2026, 12:57
sursă foto: captură video The Guardian
O călugăriță de origine franceză a fost agresată pe o stradă din Ierusalim. Momentul violent a fost surprins de camerele de supraveghere.

Unde și cum s-a produs momentul în care o călugăriță a fost agresată

Incidentul a avut loc pe data de 28 aprilie, într-o zonă centrală a Ierusalimului în apropierea unor locuri sfinte.

Imaginile video arată cum un bărbat aleargă din spate, o împinge cu putere pe femeie și apoi o lovește cu piciorul în timp ce aceasta se afla la pământ. Victima, care este cercetătoare la Școala Franceză de Cercetări Biblice și Arheologice, a fost salvată de intervenția unui trecător, scrie The Guardian. 

Ce măsuri au luat autoritățile după ce o călugăriță a fost agresată

Poliția israeliană a intervenit rapid și a arestat un bărbat în vârstă de 36 de ani bănuit de comiterea faptei.

Reprezentanții forțelor de ordine au promis că bărbatul va fi tras la răspundere pentru fapta sa. Călugărița a scăpat fără răni grave, suferind doar o zgârietură la nivelul feței în urma căzăturii.

Care sunt reacțiile oficiale

Consulatul Franței a reacționat imediat după incident. A cerut ca vinovatul să fie adus în fața justiției, în timp ce Ministerul de Externe al Israelului a catalogat agresiunea drept un „act rușinos”.

Instituțiile de învățământ superior, precum Universitatea Ebraică, au avertizat că acest gest nu este unul izolat, ci reflectă o tendință îngrijorătoare față de comunitatea creștină.

Părintele Olivier Poquillon, directorul școlii unde activează victima, a cerut de asemenea o reacție fermă din partea autorităților.

Ce indică raportările recente vis-a-vis de genul acesta de agresiuni

Deși oficialii condamnă public astfel de gesturi, datele colectate de organizațiile de voluntari indică o creștere a hărțuirilor la adresa creștinilor din regiune.

În primele trei luni ale acestui an, au fost înregistrate zeci de incidente, majoritatea vizând vandalizarea proprietăților sau gesturi umilitoare precum scuipatul. Experții notează că, deși agresiunile fizice directe de acest tip sunt mai rare, ele fac parte dintr-un model de naționalism religios tot mai vizibil în ultimii ani.

