Pe 15 noiembrie 2025, credincioșii ortodocși din România îl sărbătoresc pe Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț, un mare dascăl și reformator al monahismului românesc. Tot astăzi sunt pomeniți și Sfinții Mucenici Gurie, Samona și Aviv diaconul, iar Biserica marchează și începerea Postului Nașterii Domnului, o perioadă de pregătire spirituală înainte de Crăciun.

Această zi are o semnificație deosebită pentru credincioși, fiind prilej de rugăciune, meditație și aprofundarea tradițiilor religioase. Iată despre ce este vorba!

Cine a fost Sfântul Paisie de la Neamț

Sfântul Paisie Velicikovschi s-a născut în 1722 în Poltava, într-o familie de preoți. A studiat la Academia Teologică din Kiev, unde a aprofundat textele patristice și învățătura ortodoxă. A ales viața monahală, dedicându-se rugăciunii și slujirii lui Dumnezeu, devenind un model de smerenie și disciplină spirituală.

La Mănăstirea Neamț, Paisie a organizat obști, a tradus texte teologice și a fost mentor pentru mulți călugări. Prin activitatea sa, a influențat profund monahismul românesc și păstrarea tradiției patristice. Sfântul Paisie a trecut la cele veșnice pe 15 noiembrie 1794, fiind înmormântat la Mănăstirea Neamț.

Rugăciune către Sfântul Paisie de la Neamț

„Sfinte Cuvioase Paisie, dascăl al neamului și lumină a monahismului românesc, mijlocește pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Îndrumă-ne pe calea rugăciunii și a sfințeniei, dă-ne smerenie și răbdare, sănătate sufletească și trupească, și ocrotește-ne familia. Roagă-te lui Hristos Domnul să ne dăruiască pace și liniște în zilele noastre. Amin.”

Alți sfinți sărbătoriți pe 15 noiembrie

Gurie, Samona și Aviv diaconul – sfinți mucenici și mărturisitori, pomeniți în aceeași zi.

Aceștia sunt cinstiți și în tradiția greco-catolică, iar ziua de 15 noiembrie reprezintă un moment de reflecție spirituală pentru credincioși.

Semnificația zilei pentru credincioși