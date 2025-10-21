Sfântul Mucenic Oprea Miclăuș, apărător neînfricat al credinței ortodoxe, este prăznuit de credincioși pe data de 21 octombrie. Originar din Săliștea Sibiului, el a trăit în Transilvania secolului al XVIII-lea, perioadă marcată de tensiuni religioase și politice. Sfântul a devenit un simbol al rezistenței românești, luptând cu demnitate pentru libertatea și demnitatea credinței sale ortodoxe. El s-a opus încercărilor Curții de la Viena de a impune unirea forțată cu Biserica Romei, numită uniație.

Oprea Miclăuș, cunoscut și sub numele Oprea Nicolae, era un țăran simplu, dar curajos și profund devotat lui Dumnezeu. Pentru jertfa și credința sa, l-a canonizat în anul 1955, recunoscându-i sfințenia.

Cine a fost Sfântul Mucenic Oprea Miclăuș

Sfântul Mucenic Oprea Miclăuș a fost un țăran român ortodox din Săliștea Sibiului, trăitor în . El s-a remarcat prin credința sa neclintită și curajul de a apăra Ortodoxia într-o perioadă de prigoană religioasă. În contextul în care autoritățile habsburgice impuneau unirea cu Roma, Oprea a devenit apărător al libertății credinței strămoșești. Deși nu era preot sau călugăr, el a fost un lider spiritual al comunității sale, respectat pentru dreptatea și tăria sa.

Prin exemplul său, a arătat că un om simplu poate deveni simbol al demnității și al rezistenței în fața nedreptății. Viața sa modestă, dar plină de credință, a inspirat generații întregi să-și păstreze identitatea și valorile ortodoxe autentice. Sfântul Oprea a rămas în memoria poporului ca un model de curaj, credință sinceră și dragoste pentru Dumnezeu.

Care a fost jertfa sa pentru credință

Jertfa Sfântului Mucenic Oprea Miclăuș a fost una deplină, născută din dragoste sinceră pentru credință și adevăr. El a ales să-și pună viața în primejdie, apărând drepturile și libertatea religioasă a românilor ortodocși din Transilvania. Oprea a mers până la Viena, la Curtea Imperială, cerând împăratului oprirea silniciilor și respectarea credinței ortodoxe românești.

Pentru acest curaj, el a fost arestat și întemnițat, devenind simbol al rezistenței împotriva nedreptății și asupririi religioase. În temnița din Kufstein, a îndurat chinuri grele, dar nu a renunțat nicio clipă la sa ortodoxă. Prin moartea sa martirică, Sfântul Oprea a pecetluit devotamentul față de Dumnezeu și dăruirea totală pentru apărarea adevărului. El a arătat că iubirea față de Hristos valorează mai mult decât viața, devenind exemplu pentru toți credincioșii de azi.