Miercuri, 3 decembrie, este o zi de mare sărbătoare pentru creștinii ortodocși, fiind marcată de cinstirea unuia dintre cei mai mari sfinți români din epoca modernă: Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica și Căldărușani. Viața sa este o lecție de sfințenie, dăruire și reformă a monahismului. Alături de el, Biserica îl pomenește pe Sfântul Proroc Sofonie, o figură profetică a Vechiului Testament, a cărui mesaj de speranță și pocăință rămâne la fel de actual. Descoperiți cine a fost cel care a readus la viață mari mănăstiri și de ce mesajul biblic de astăzi este esențial!
Cunoscut ca „Sfântul Gheorghe cel Nou”, Cuviosul Gheorghe a trăit între anii 1730 și 1806 și este o personalitate definitorie a spiritualității românești. Născut în Moldova, el a primit o educație monastică profundă sub îndrumarea celebrului stareț Paisie Velicikovski.
Sfântul Gheorghe a preluat conducerea Mănăstirii Cernica (lângă București) în anul 1781, găsind-o într-o stare de decădere. Printr-o voință de fier și o dedicare totală, el a reușit să o restaureze complet, introducând rânduiala vieții de obște (cenobitică), care presupune renunțarea la proprietatea personală și viața comună.
Pe 3 decembrie este pomenit și Sfântul Proroc Sofonie, unul dintre cei 12 proroci mici ai Vechiului Testament, care a trăit în Iudeea în secolul al VII-lea î.Hr., înaintea robiei babiloniene.
Mesajul său central este profeția despre „Ziua Domnului”, un avertisment drastic adresat poporului ales din cauza idolatriei și a nedreptăților sociale. El a prezis pedepsele care vor veni, dar, în stilul autentic al profeților, a oferit și o rază de speranță:
„Domnul va lăsa în mijlocul tău un popor smerit și sărac, iar aceia se vor încrede în numele Domnului.” (Sofonie 3:12)
Practic, Prorocul Sofonie ne învață că pocăința și smerenia sunt singurele căi de a redobândi harul divin, un mesaj cât se poate de potrivit în plin Post al Crăciunului.