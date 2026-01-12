Calendarul ortodox, 12 ianuarie. Ziua în care Biserica o pomenește pe Sfânta Muceniţă Tatiana de la Roma, martirizată pentru .

Calendarul ortodox, 12 ianuarie

s-a născut şi a trăit la Roma, capitala Imperiului Roman. Tatăl său a ocupat funcţii înalte în administraţia romană, deţinând în trei rânduri rangul de proconsul. El era creştin şi temător de Dumnezeu, dar îşi păstra în taină credinţa. Astfel, evita persecuţiile împotriva creştinilor care era frecvente în acea vreme.

„Venind aceasta în vârstă şi nevrând să se însoţească cu bărbat, îşi petrecea în feciorie şi curăţie viaţa, pentru că s-a făcut mireasă lui Hristos, fiind rănită de dragostea Lui şi Aceluia şi slujea ziua şi noaptea, omorându-şi trupul în post şi rugăciuni şi robindu-l duhului. Apoi s-a învrednicit de slujba bisericească pentru viaţa sa îmbunătăţită şi slujea lui Dumnezeu îngereşte, deşi era în trup”, se arată în Vieţile Sfinţilor despre sfânta prăznuită în Calendarul ortodox, 12 ianuarie.

Sfânta Tatiana a fost crescută cu bună credință și frică de Dumnezeu, de părinții săi. Ea a fost aleasă pentru slujba de diaconiță a Bisericii din Roma.

Persecutată pentru credința în Hristos

Sfânta Tatiana, pomenită în calendarul ortodox, 12 ianuarie s-a sacrificat pentru credința în Hristos și a suferit torturi înainte de a fi omorâtă. Toate acestea s-au petrecut pe vremea împăratului roman Alexandru Sever (223-235).

Împăratul Alexandru Sever nu a fost un prigonitor al creștinilor, mai ales că mama sa, Iulia Mamia, se număra printre adepții noii religii. Cu toate acestea, în timpul domniei sale au avut loc mai multe persecuții la nivelul provinciilor, ordonate de guvernatori și proconsuli.

„Aceia, ocârmuind toate în numele împărătesc, trimiteau porunci pretutindeni, ca ‘galileenii’ (aşa numeau ei pe creştini) cu chinuri şi cu moarte să fie siliţi la închinarea zeilor romanilor; şi erau aleşi spre pierderea creştinilor cei mai cumpliţi slujitori idoleşti: Vitalie, comitul, Vas Cubiculariu şi Caius Domesticus. Şi se vărsa ca apa sângele creştinilor, fără cruţare, atât în Roma, cât şi în toate părţile stăpânirii romane”, se mai arată în Vieţile Sfinţilor.

În acele vremuri a căzut victimă persecuțiilor și Sfânta Tatiana. Refuzând să se lepede de Hristos, a fost supusă la multe chinuri În cele din urmă prigonitorii i-au tăiat capul. În același timp a fost omorât şi tatăl său, pentru că a fost dovedit că este creştin. După ce mai întâi a fost scos din dregătoria sa şi i-a fost confiscată averea, a fost condamnat la moarte prin tăiere.

Sfânta Muceniță Tatiana este prăznuită în calendarul ortodox, 12 ianuarie

În acest context, în fiecare an, Sfânta Muceniţă Tatiana diaconiţa este pomenită în calendarul ortodox, 12 ianuarie. În mod deosebit, în această zi este ținută o slujbă de pomenire la Craiova, în Catedrala mitropolitană „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”. Aici este adăpostit capul .

Moaştele Sfintei Tatiana au ajuns pentru prima dată în ţara noastră în anul 1204. Familia Asăneştilor i-a adus capul la Târnovo, în Bulgaria, iar mai apoi la Bucovăţ, lângă Craiova. În anul 1393, capul sfintei este dus de la Roma la Niceea, iar mai apoi la Constantinopol unde este așezat în Biserica „Sfinţii Apostoli”.

După căderea Constantinopolului, sub turci, (1453), în timpul domniei lui Neagoe Basarab, boierii Craioveşti aduc capul Sfintei Muceniţe Tatiana, împreună cu moaştele Sfântului Grigorie Decapolitul, la Mănăstirea Bistriţa, în judeţul Vâlcea. De acolo, moaștele sunt aduse la biserica domnească din Curtea de Argeş.

În cele din urmă, după reorganizarea (1950-1955), cinstitul cap al sfintei a fost depus mai întâi la Episcopia Râmnicului şi apoi la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Dimitrie” din Craiova.