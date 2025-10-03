B1 Inregistrari!
Acasa » calendar religios » Ce înseamnă cu adevărat să ții post miercurea și vinerea

Ce înseamnă cu adevărat să ții post miercurea și vinerea

Elena Boruz
03 oct. 2025, 15:57
Ce înseamnă cu adevărat să ții post miercurea și vinerea
Sursa: Pixabay
Cuprins
  1. Cum se ține postul miercurea și vinerea
  2. Ce beneficii spirituale are acest post

Pentru creștinii ortodocși, postul nu se rezumă doar la perioada mare de dinaintea sărbătorilor, ci include și zilele de miercuri și vineri, care au o semnificație aparte.

Aceste zile sunt dedicate amintirii Patimilor lui Iisus și reprezintă momente în care credincioșii își concentrează atenția asupra rugăciunii, pocăinței și curățirii sufletești. Pentru cei care nu pot ține un post mai lung, aceste zile oferă oportunitatea de a se apropia de Dumnezeu și de a practica cumpătarea.

Cum se ține postul miercurea și vinerea

În zilele de miercuri și vineri, postul implică abținerea de la carne, lactate, pește, ouă și alte alimente considerate de dulce. Cei mai devotați pot ține post negru, adică să consume doar apă. De dimineața până seara, credincioșii se roagă, participă la slujbe și se străduiesc să fie mai milostivi și mai buni cu cei din jur. În mănăstiri, uneori postul se respectă și lunea, ca parte a unei discipline spirituale mai stricte.

Ce beneficii spirituale are acest post

Postul miercurea și vinerea nu este doar o renunțare la anumite alimente, ci și un exercițiu de introspecție și smerenie. Prin rugăciune și fapte bune, cum ar fi donațiile sau voluntariatul, credincioșii își întăresc legătura cu Dumnezeu și cu comunitatea. Este o perioadă în care se cultivă răbdarea, iertarea și recunoștința.

Prin respectarea acestor zile, creștinii ortodocși își reamintesc că postul nu este doar despre trup, ci mai ales despre suflet. În plus, aceste momente de reflecție ajută la menținerea echilibrului emoțional, la înțelegerea propriei vieți și la apropierea de valorile morale și spirituale care definesc credința ortodoxă. Astfel, postul de miercuri și vineri devine o practică completă, menită să purifice mintea, inima și spiritul.

