B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Cleopatra Stratan și Edward Sanda, dragoste tot mai trainică pe zi ce trece. Sfatul primit de la Pavel Stratan: „Ne imaginăm că în jurul nostru există o sferă de sticlă”

Cleopatra Stratan și Edward Sanda, dragoste tot mai trainică pe zi ce trece. Sfatul primit de la Pavel Stratan: „Ne imaginăm că în jurul nostru există o sferă de sticlă”

Traian Avarvarei
01 mai 2026, 11:59
Cleopatra Stratan și Edward Sanda, dragoste tot mai trainică pe zi ce trece. Sfatul primit de la Pavel Stratan: „Ne imaginăm că în jurul nostru există o sferă de sticlă”
Sursa Foto: Instagram/ @cleopatrastratan
Cuprins
  1. Cleopatra Stratan: Toate lucrurile prin care am trecut ne-au sudat
  2. Cum s-au îndrăgostit Cleopatra Stratan și Edward Sanda

După aproape cinci ani de căsnicie, relația dintre Cleopatra Stratan și Edward Sanda e mai solidă ca niciodată. Cei doi au povestit cum reușesc să păstreze magia în cuplu și să se protejeze de răul din exterior.

Cleopatra Stratan: Toate lucrurile prin care am trecut ne-au sudat

Ne-am maturizat împreună, am crescut împreună, am învățat lecții importante. Toate lucrurile prin care am trecut ne-au sudat și nu facem decât să fim mai puternici și mai uniți pe zi ce trece”, a spus Cleopatra Stratan, pentru Antena Stars.

Cântăreața a dezvăluit apoi un sfat pe care l-au primit de la tatăl ei, artistul Pavel Stratan: „Ne imaginăm că în jurul nostru există o sferă de sticlă. Indiferent ce se întâmplă în exterior, nu lăsăm pe nimeni să o spargă. Orice neînțelegere trebuie să rămână în afara ei, să nu treacă prin noi”.

Cum s-au îndrăgostit Cleopatra Stratan și Edward Sanda

Cleopatra Stratan a mai spus, potrivit SpyNews, că ea a fost cea care s-a îndrăgostit prima oară: „Eu m-am îndrăgostit de Edward la prima vedere. Așteptam momentul în care să simtă și el la fel. Am tăcut mult, aproape doi ani, dar sufletul meu nu putea să rămână ascuns”.

Iar Edward Sanda a vorbit în cei mai frumoși termeni despre dragostea vieții lui.

„Nu m-am așteptat ca ea să se îndrăgostească de mine. Dar, cunoscând-o, mi-am dat seama că este exact genul de fată pe care mi-l doream: caracter, frumusețe, tot. Nu mai întâlnisem pe nimeni ca ea. Am primit-o ca pe un semn de la Dumnezeu”, a spus el, potrivit SpyNews.

Tags:
