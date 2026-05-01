Oana Roman s-a arătat revoltată de comportamentul unor oameni la cinema. Vedeta a fost la avanpremiera filmului „Diavolul se îmbracă de la Prada 2” și a povestit că mulți spectatori au venit prea târziu, după ce filmul începuse, deranjând toată sala.

Oana Roman, despre comportamentul unora la cinema

„În primul rând, e lipsă crasă de bun simț, de educație, de 7 ani de acasă, de civilizație, să intri la film, la teatru ori la orice spectacol după ce a început, mai ales la 10, 15, 20 de minute după ce a început, doar pentru că ai vrut tu să vii cu popcornul și cu sucul în brațe și să deranjezi o sală plină de oameni pentru că tu ești nesimțit.

Și nu vorbim de o persoană sau douăzeci, ci de un segment din sală, cel puțin, care a intrat după ce a început filmul”, a spus Oana Roman, pe

Oana Roman: Bă, stai dracu’ acasă!

Tot mai revoltată pe măsură ce vorbea, vedeta a insistat că nesimțiții ar trebui pur și simplu să stea acasă: „În primul rând, de ce, Doamne iartă-mă, mai vii la film dacă intri după 25 de minute? Că oricum nu mai înțelegi nimic despre ce e vorba. Stai dracu’ acasă! Deci, atât de deranjant, atâta nesimțire. Bă, stai dracu’ acasă!”.