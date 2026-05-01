Fostul arbitru Alexandru Tudor, retras din activitate pentru a se dedica bisericii, a povestit o întâmplare de la un meci al Franței, pe care chiar el l-a arbitrat și care i-a avut în prim-plan pe Zinedine Zidane și Marcel Desailly.

Alexandru Tudor: Am rămas șocat

Fostul arbitru a ținut un discurs la „Junior Athlete Summit” despre disciplină și educație. Pentru a-și ilustra punctul de vedere, acesta a dat un exemplu din timpul meciului Malta – Franța 0-4, din preliminariile EURO 2004.

„Îl faultează cineva pe Zidane și eu aleg să nu-l bag în seamă. Și el îmi zice: «Ce faci? Nu-mi dai fault?!». Mă întorc și plec. Îmi văd de treabă. Nu mă iau la bătaie, nu mă iau la ceartă cu el. El era liderul lui Real Madrid, iar eu eram liderul școlii de arbitri de la… Nici măcar de la Ceahlăul, că acolo era Pinalti (n.r. Gheorghe Ștefan).

Băiatul ăsta, după 2-3 minute, se duce la căpitanul de echipă, la Marcel Desailly. Zidane într-o parte, Desailly într-o parte și îi zice: «Vorbește tu cu el, că nu mi-a dat fault. Ești căpitanul echipei!».

Și Desailly, la 1,90 metri și arătând ca «The Rock», spune: «Ai dreptate. Eu sunt căpitanul echipei. Tu ești jucător, el e arbitru. Du-te, joacă și marchează!».

Am spus: «Băi, de unde sunt ăștia? Ăștia lucrează după principii! Ăla a pus lucrurile în ordine». S-a făcut 4-0 în 10 minute, de la 0-0. Am rămas șocat. Bă, de unde vin ăștia? Eu veneam de la Ceahlăul, acolo era cu proteste, cu d-alea…

Știți foarte bine. M-am întrebat cum am vrut să fiu. Ca ăia de jos sau ca ăia de sus? Astea sunt reperele de care avem nevoie. Să ne legăm de ce e bun”, a povestit Alexandru Tudor, potrivit