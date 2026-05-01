B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Schimbare majoră în București: De azi, mașinile hibrid nu mai au parcare gratuită. Care sunt noile reguli și cât costă parcarea

Ana Maria
01 mai 2026, 11:42
Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Mașinile hibrid nu mai pot parca gratuit în București. Ce autoturisme mai beneficiază acum de parcare gratuită
  2. De ce a fost eliminată gratuitatea pentru mașinile hibrid
  3. Câte mașini electrice și hibrid sunt în București
  4. Cum pot beneficia în continuare mașinile electrice de gratuitate
  5. Cât costă parcarea în București și cum se plătește
  6. Ce amenzi riscă șoferii care nu plătesc parcarea

Schimbare importantă pentru șoferii din Capitală. Începând cu 1 mai, mașinile hibrid nu mai beneficiază de gratuitate în parcările administrate de Primăria București, cele marcate cu albastru.

Măsura vizează peste 170.000 de vehicule înmatriculate în Capitală și marchează o schimbare majoră după aproape un deceniu în care atât mașinile electrice, cât și cele hibrid au fost scutite de plata parcării.

Mașinile hibrid nu mai pot parca gratuit în București. Ce autoturisme mai beneficiază acum de parcare gratuită

În timp ce proprietarii de hibrid vor trebui să plătească parcarea, cei care dețin mașini electrice înmatriculate în București păstrează acest avantaj până la 31 decembrie 2027. Totuși, există o condiție esențială: autovehiculele trebuie înregistrate în baza de date a Companiei Municipale de Parking.

De ce a fost eliminată gratuitatea pentru mașinile hibrid

Decizia a fost luată de Consiliul General al Municipiului București la începutul lunii aprilie și a intrat în vigoare de la 1 mai. Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, inițiatorul măsurii, a explicat că numărul mare de mașini care beneficiau de gratuitate a afectat semnificativ disponibilitatea locurilor de parcare.

În prezent, există aproximativ 45.000 de locuri de parcare cu plată administrate de Primărie, în timp ce circa 90.000 de mașini electrice și hibrid beneficiau de gratuitate. Potrivit acestuia, această situație a dus la ocuparea îndelungată a locurilor și la reducerea rotației autoturismelor, încurajând utilizarea excesivă a mașinii personale.

Câte mașini electrice și hibrid sunt în București

Datele oficiale arată amploarea fenomenului auto din Capitală. La finalul anului 2025, în București erau înmatriculate peste 1,69 milioane de mașini, potrivit Hotnews.

Dintre acestea:

  • 25.425 sunt electrice
  • 170.785 sunt hibrid

În ceea ce privește vechimea parcului auto:

  • peste 872.000 de mașini au mai mult de 12 ani
  • peste 314.000 au între 16 și 20 de ani
  • restul depășesc chiar și 20 de ani

Cum pot beneficia în continuare mașinile electrice de gratuitate

Pentru a păstra accesul gratuit în parcările publice, proprietarii de mașini electrice trebuie să depună o cerere de înregistrare în sistemul Companiei Municipale de Parking. Aceasta se face online, prin completarea formularului disponibil pe platforma oficială. Solicitarea este analizată în maximum 5 zile lucrătoare de la depunerea documentației complete.

Cât costă parcarea în București și cum se plătește

Pentru locurile de parcare marcate cu albastru, tarifele sunt:

  • 5 lei/oră
  • 30 lei/zi
  • 500 lei/lună

Pentru riverani:

  • 50 lei/lună
  • 500 lei/an

Plata se poate face:

  • prin SMS (la numărul 7576)
  • prin aplicația Parking București
  • la parcometre
  • la automatele selfpay
  • online, pe site-ul oficial

Ce amenzi riscă șoferii care nu plătesc parcarea

Cei care folosesc parcările fără a achita tariful riscă sancțiuni consistente. Amenda este de 200 de lei pe zi, iar mașina poate fi imobilizată până la plata datoriei. Plata sancțiunilor se poate face online, prin aplicații sau la parcometre, iar contestarea acestora este posibilă fie electronic, fie prin depunerea unei cereri la sediul companiei.

Tags:
Ultima oră
