Schimbare importantă pentru șoferii din Capitală. Începând cu 1 mai, mașinile hibrid nu mai beneficiază de gratuitate în parcările administrate de Primăria București, cele marcate cu albastru.
Măsura vizează peste 170.000 de vehicule înmatriculate în Capitală și marchează o schimbare majoră după aproape un deceniu în care atât mașinile electrice, cât și cele hibrid au fost scutite de plata parcării.
În timp ce proprietarii de hibrid vor trebui să plătească parcarea, cei care dețin mașini electrice înmatriculate în București păstrează acest avantaj până la 31 decembrie 2027. Totuși, există o condiție esențială: autovehiculele trebuie înregistrate în baza de date a Companiei Municipale de Parking.
Decizia a fost luată de Consiliul General al Municipiului București la începutul lunii aprilie și a intrat în vigoare de la 1 mai. Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, inițiatorul măsurii, a explicat că numărul mare de mașini care beneficiau de gratuitate a afectat semnificativ disponibilitatea locurilor de parcare.
În prezent, există aproximativ 45.000 de locuri de parcare cu plată administrate de Primărie, în timp ce circa 90.000 de mașini electrice și hibrid beneficiau de gratuitate. Potrivit acestuia, această situație a dus la ocuparea îndelungată a locurilor și la reducerea rotației autoturismelor, încurajând utilizarea excesivă a mașinii personale.
Datele oficiale arată amploarea fenomenului auto din Capitală. La finalul anului 2025, în București erau înmatriculate peste 1,69 milioane de mașini, potrivit Hotnews.
Pentru a păstra accesul gratuit în parcările publice, proprietarii de mașini electrice trebuie să depună o cerere de înregistrare în sistemul Companiei Municipale de Parking. Aceasta se face online, prin completarea formularului disponibil pe platforma oficială. Solicitarea este analizată în maximum 5 zile lucrătoare de la depunerea documentației complete.
Cei care folosesc parcările fără a achita tariful riscă sancțiuni consistente. Amenda este de 200 de lei pe zi, iar mașina poate fi imobilizată până la plata datoriei. Plata sancțiunilor se poate face online, prin aplicații sau la parcometre, iar contestarea acestora este posibilă fie electronic, fie prin depunerea unei cereri la sediul companiei.