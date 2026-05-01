RESET la vârful digitalizării: șeful Autorității pentru Digitalizarea României, demis de Ilie Bolojan

ADR are o nouă conducere, după ce premierul Ilie Bolojan a semnat decizia de demitere a lui Dragoș-Cristian Vlad din funcția de președinte al Autorității pentru Digitalizarea României. În locul său a fost numit Aurel-Cătălin Giulescu, fost consilier de stat în aparatul vicepremierului Oana Gheorghiu. Anunțul a fost făcut de ministrul Economiei, Irineu Darău, care a vorbit despre „eșecuri în lanț” și blocaje majore în procesul de digitalizare.

Ministrul Economiei acuză „eșecuri în lanț”

Irineu Darău a transmis că schimbarea era necesară pentru a debloca proiectele esențiale din administrația publică și pentru a opri disfuncționalitățile repetate.

„În sfârşit: RESET la Autoritatea pentru Digitalizarea României! I-am cerut premierului, împreună cu doamna vicepremier Oana Gheorghiu, demiterea preşedintelui ADR. Şi tocmai s-a întâmplat această schimbare cu adevărat necesară”, a declarat

Acesta a acuzat lipsa unei strategii clare în proiecte-cheie precum Cloudul Guvernamental, dar și probleme repetate la platforme esențiale pentru cetățeni.

„Nu se mai poate continua cu frâna de mână trasă în digitalizarea României. De prea mult timp, în loc să avansăm, ne împotmolim din ce în ce mai mult”, a spus Darău.

Probleme grave la Ghișeul.ro și SEAP

Ministrul a enumerat mai multe deficiențe grave în activitatea ADR: pierderea finanțării pentru specialiștii implicați în Cloudul Guvernamental, lansarea unor platforme cu erori majore, achiziții fără bază legală și blocaje repetate în funcționarea și SEAP.

„Când platforme esenţiale precum Ghişeul.ro sau SEAP se blochează, nu vorbim despre simple incidente recurente, ci despre un management defectuos al unor infrastructuri critice”, a afirmat oficialul.

Potrivit acestuia, toate aceste probleme „trebuie să aibă consecințe”, iar schimbarea de conducere reprezintă primul pas.

„România trebuie să scape de umbra lui Sebastian Ghiță”

Una dintre cele mai dure declarații ale ministrului a vizat influențele vechi din sistemul de digitalizare a statului.

„Era nevoie ca de aer de un reset la nivel de conducere. La fel de important este că trebuie să închidem definitiv orice influenţă toxică care a ţinut digitalizarea României pe loc mult prea mulţi ani. România trebuie să scape de umbra lui Sebastian Ghiţă”, a punctat Irineu Darău.

Noul șef al Autorității pentru Digitalizarea României

În locul lui Dragoș-Cristian Vlad a fost numit Aurel-Cătălin Giulescu, care a ocupat anterior funcția de consilier de stat în cadrul aparatului vicepremierului Oana Gheorghiu.

Numirea a fost oficializată prin decizie semnată de premierul Ilie Bolojan, iar noul șef al ADR va avea misiunea de a accelera transformarea digitală și de a recâștiga încrederea în instituție.