Soția lui Florin Prunea, acuzații dure. Ce spune despre Lăcrămioara, actuala iubită a fostului portar: „A stat la pândă să facă un copil cu el"

01 mai 2026, 11:31
Florin Prunea și Lăcrămioara Ursu. Sursa foto: Florin Prunea / Facebook
Cuprins
  1. Lidia Prunea: Mi-e rușine de rușinea lor
  2. Lidia Prunea: Oamenii corecți vor înțelege că Florin a jucat murdar

Florin Prunea și-a asumat de un an relația cu Lăcrămioara, femeia care i-a fost amantă 15 ani. Cu toate acestea, el nu a divorțat încă de soția sa, Lidia. Într-un podcast, Florin Prunea și Lăcrămioara au vorbit despre regretul de a nu avea copii împreună, fapt ce a determinat o reacție dură din partea Lidiei Prunea.

Lidia Prunea: Mi-e rușine de rușinea lor

Întrebați de Damian Drăghici, în podcastul său, dacă au de gând să facă copii, Florin Prunea a răspuns: „Nu avem de gând să facem copil. Unde mai fac la 58 de ani? Am doi nepoți, nu”.

La rândul său, Lăcrămioara a afirmat: „Stai liniștit că nu pot eu că dacă puteam, făceam. Asta este regretul meu în viață că nu am putut să fac copii”.

Lidia Prunea, încă soția fostului fotbalist, s-a arătat indignată de aceste discuții publice, când el a fost infidel atâția ani și nici nu e divorțat încă: „Singura reacție pe care pot să o am este rușinea lor, nu a mea. Ea a stat la pândă și a urmărit să facă copil cu el. Numai că, ce să vedeți, vârsta de multe ori nu ne mai ajută în astfel de situații. Așa a zisa doamnă, că doamnă nu o să fie niciodată, nu mai e nici ea vreo tinerică de 30 de anișori ca să zici că poate să facă. E trecută și ea de 50 de ani, din câte știu eu”.

Lidia Prunea: Oamenii corecți vor înțelege că Florin a jucat murdar

Femeia a mai spus că infidelitatea și trădarea nu sunt motive de mândrie.

„Să le fie rușine, în mod special lui care nu este un bărbat divorțat, nu este un bărbat liber ca să poți să te duci și să spui. Da, ok, cu ce ne-a ajutat sau cu ce a ajutat o Românie întreagă că el este de 15 ani cu ea și abia acum un an de zile și-a asumat? Cu ce te lauzi? Că ai jucat la două capete? Că ai avut o viață dublă sau că ce? Adică, da, ok, minunat, ți-ai asumat tu că de 15 ani ai trăit o viață dublă. Adică, pe lângă soție, tu mai aveai încă o concubină, ca să nu vorbesc altfel. Oamenii care sunt corecți și știu ce vor de la viață, vor înțelege exact că Florin n-a jucat frumos, că a jucat murdar, că a trăit o viață dublă și atât. Deci cine vrea să înțeleagă, înțelege! (…)

Ce se întâmplă este o mizerie totală și eu chiar nu vreau să mă murdăresc. Tinerii ce învață de la ei și ce au spus în podcast?! La ce au ieșit public? Am fost curată, sunt curată și vreau să rămân curată de aici încolo. Nu vreau să mă murdăresc din mizeria lor”, a mai susținut Lidia Prunea, pentru CanCan.

Aceasta a precizat apoi că nici fiica sa și a fostului fotbalist nu aprobă astfel de comportamente: „Am vorbit și cu fata mea, da. Cu siguranță nu susține astfel de comportamente. Pe mine nu mă mai atinge nimic, mizeria pe mine nu mă atinge. Din dezamăgiri înveți în viață, avem nevoie de ele ca să vedem cu adevărat lângă noi în astfel de momente”.

