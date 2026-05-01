Cozi la mici de 1 Mai, în București. Minivacanța de 1 Mai a adus, ca în fiecare an, aglomerație la tarabele de mici. Cei care au rămas în orașe au ales să iasă la târguri și piețe, unde tradiția grătarului este în plină desfășurare, chiar dacă temperaturile nu sunt tocmai potrivite pentru picnic.
În București, unul dintre cele mai aglomerate locuri este Piața Obor, unde oamenii au format cozi încă de dimineață pentru a cumpăra mici proaspeți, pregătiți după rețete tradiționale.
Ziua de 1 Mai a început cu muzică, voie bună și soare, însă vremea rece i-a determinat pe mulți să renunțe la ieșirile în natură și să aleagă terasele din oraș.
La Obor, cererea este mare. Doar o singură terasă a pregătit peste 10.000 de mici, după ce aceștia au fost lăsați la maturat ore întregi.
Prețurile sunt accesibile pentru majoritatea bucureștenilor. Potrivit Antena 3, un mic costă în jur de 6 lei.
Deși tradiția grătarului rămâne puternică, temperaturile scăzute din acest an i-au făcut pe mulți să prefere confortul teraselor. Astfel, piețele și târgurile locale au devenit principalele puncte de atracție pentru cei care vor să respecte obiceiul de 1 Mai fără să se aventureze în natură.
Cei care aleg totuși să iasă la iarbă verde trebuie să respecte reguli clare. Legea permite organizarea de picnicuri doar în zone special amenajate de autorități.
Aceste spații sunt dotate, de regulă, cu:
Aprinderea focului în alte locuri, precum păduri, câmpuri sau zone improvizate, este interzisă.
Pe lângă restricțiile legate de foc, participanții trebuie să respecte și reguli de bun-simț și protecția mediului:
Autoritățile atrag atenția că nerespectarea acestor reguli poate duce la amenzi care ajung până la aproximativ 5.000 de lei.