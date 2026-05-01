Bucureștenii au luat cu asalt Piața Obor din București. Cât costă un mic și o bere de 1 Mai

Ana Maria
01 mai 2026, 11:09
Sursa foto: Inquam Photos /Octav Ganea
Cuprins
  1. Cozi la mici de 1 Mai, în București. Cât costă un mic în Piața Obor, de 1 Mai
  2. Cozi la mici de 1 Mai, în București. De ce aleg românii terasele în locul grătarului în aer liber
  3. Unde ai voie să faci grătar de 1 Mai
  4. Ce obligații au cei care ies la picnic

Cozi la mici de 1 Mai, în București. Minivacanța de 1 Mai a adus, ca în fiecare an, aglomerație la tarabele de mici. Cei care au rămas în orașe au ales să iasă la târguri și piețe, unde tradiția grătarului este în plină desfășurare, chiar dacă temperaturile nu sunt tocmai potrivite pentru picnic.

În București, unul dintre cele mai aglomerate locuri este Piața Obor, unde oamenii au format cozi încă de dimineață pentru a cumpăra mici proaspeți, pregătiți după rețete tradiționale.

Cozi la mici de 1 Mai, în București. Cât costă un mic în Piața Obor, de 1 Mai

Ziua de 1 Mai a început cu muzică, voie bună și soare, însă vremea rece i-a determinat pe mulți să renunțe la ieșirile în natură și să aleagă terasele din oraș.

La Obor, cererea este mare. Doar o singură terasă a pregătit peste 10.000 de mici, după ce aceștia au fost lăsați la maturat ore întregi.

Prețurile sunt accesibile pentru majoritatea bucureștenilor. Potrivit Antena 3, un mic costă în jur de 6 lei. Iată lista cu prețurile:

  • un mic costă 6 lei
  • o chiflă costă 1 leu
  • muștarul este oferit gratuit
  • berea la draft ajunge la 8 lei

Cozi la mici de 1 Mai, în București. De ce aleg românii terasele în locul grătarului în aer liber

Deși tradiția grătarului rămâne puternică, temperaturile scăzute din acest an i-au făcut pe mulți să prefere confortul teraselor. Astfel, piețele și târgurile locale au devenit principalele puncte de atracție pentru cei care vor să respecte obiceiul de 1 Mai fără să se aventureze în natură.

Unde ai voie să faci grătar de 1 Mai

Cei care aleg totuși să iasă la iarbă verde trebuie să respecte reguli clare. Legea permite organizarea de picnicuri doar în zone special amenajate de autorități.

Aceste spații sunt dotate, de regulă, cu:

  • grătare fixe
  • containere pentru deșeuri
  • facilități minime pentru siguranță

Aprinderea focului în alte locuri, precum păduri, câmpuri sau zone improvizate, este interzisă.

Ce obligații au cei care ies la picnic

Pe lângă restricțiile legate de foc, participanții trebuie să respecte și reguli de bun-simț și protecția mediului:

  • să păstreze curățenia
  • să arunce deșeurile în locuri special amenajate
  • să folosească focul doar în condiții de siguranță

Autoritățile atrag atenția că nerespectarea acestor reguli poate duce la amenzi care ajung până la aproximativ 5.000 de lei.

