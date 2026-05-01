Primăria Capitalei reorganizează Poliția Locală. Funcțiile de conducere, reduse la jumătate

Traian Avarvarei
01 mai 2026, 12:25
Sursa foto: Primăria Municipiului Bucureşti / Facebook

Primăria Capitalei, condusă de Ciprian Ciucu (PNL), a anunțat că reorganizează Poliția Locală și va reduce posturile de conducere la jumătate. Instituția a mai transmis că nu vor fi afectați polițiștii locali care chiar acționează în teren. Propunerea noii organigrame va ajunge la vot în Consiliul General al Municipiului București (CGMB) pe 5 mai.

Poliția Locală București, în proces de reorganizare

„Reorganizăm Poliția Locală a Municipiului București și reducem posturile de conducere la jumătate.

Din 47 de șefi vor rămâne 26. De asemenea, restructurăm din zona de tesa, funcționarii din birouri. Dar nu afectăm polițiștii locali, cei pe care-i vedeți zi de zi pe stradă, indiferent de vreme.

Astfel, din 514 angajați vor rămâne 384. Primarul general Ciprian Ciucu și-a propus o instituție suplă și eficientă, prezentă în comunitate. Fie că vorbim despre Circulație, Ordine Publică, Intervenții, Protecția Mediului sau Inspecție Comercială.

Banii publici trebuie să fie cheltuiți responsabil și să se întoarcă în calitatea vieții oamenilor. De data aceasta, vorbim despre siguranță.

Propunerea noii organigrame va fi supusă votului consilierilor generali pe 5 mai”, a anunțat Primăria Municipiului București, pe Facebook.

