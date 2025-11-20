Creștinii ortodocși îl sărbătoresc astăzi pe . El este considerat unul dintre cei mai mari sfinți ai Bisericii pentru viața sa deosebit de ascetică. Sfântul este renumit pentru apărarea cu mare dârzenie a cultului sfintelor icoane în dificila perioadă iconoclastă.

Cine a fost, de fapt, Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul

Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul a fost un important monah și apologet bizantin, trăind în secolul al IX-lea. El s-a născut în orașul antic Irinopolis, situat în regiunea cunoscută sub numele de Decapolea Isauriei. Încă din tinerețe, Grigorie și-a dedicat întreaga viață slujirii lui Hristos, intrând în mănăstire. A devenit astfel un model de necontestat de asceză și o pildă vie de nevoință duhovnicească pentru toți monahii. Călătoria sa pe pământ a fost cu adevărat remarcabilă, deoarece nu a rămas izolat în chilia sa.

El a colindat întreg spațiul creștin al acelei vremi, de la Efes și Salonic, ajungând până la Constantinopol și chiar Roma. Aceste peregrinări au avut scopul de a-și împlini neîntrerupt misiunea sfântă de propovăduire a dreptei credințe. Rolul său cel mai semnificativ s-a manifestat în timpul prigoanei iconoclaste, atunci când a apărat cu mare curaj și cu elocvență cinstirea sfintelor icoane. Sfântul Grigorie a luptat cu multă convingere împotriva acestei erezii care respingea complet reprezentările sfinte.

De ce sunt moaștele sale atât de prețuite în România

Sfântul Grigorie Decapolitul se bucură de o prețuire specială în spațiul românesc ortodox. Motivul principal este că sfintele sale moaște se păstrează neatinse și în întregime pe teritoriul țării noastre. Aceste relicve de mare preț se află la Mănăstirea Bistrița din frumosul ținut al Olteniei. Ele au ajuns în Țara Românească în a doua jumătate a secolului al XV-lea.

De asemenea, îl invocă adesea pentru aducerea ploii pe timp de secetă prelungită. Datorită acestor fapte, Sfântul Grigorie a căpătat renumele de mare făcător de minuni în rândul poporului.

Ce rugăciune să spunem către Sfântul Grigorie Decapolitul

O, Sfinte Cuvioase Părinte Grigorie Decapolitule, mare făcător de minuni și grabnic ajutător!

Tu, cel care cu moaștele tale întregi ocrotești poporul dreptmăritor, miluiește-ne pe noi și ne izbăvește din toate necazurile.

Te rugăm, prin puterea pe care ți-a dat-o Dumnezeu, vindecă-ne de bolile sufletești și trupești, izgonește duhurile răutății și păzește-ne de orice primejdie.

Fii mijlocitorul nostru către Hristos, ca să dobândim iertare de păcate și mântuire. Amin!