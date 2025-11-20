B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » calendar religios » Creștinii ortodocși îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Grigorie Decapolitul. Află cine a fost și de ce sunt atât de prețuite moaștele lui

Creștinii ortodocși îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Grigorie Decapolitul. Află cine a fost și de ce sunt atât de prețuite moaștele lui

Ana Beatrice
20 nov. 2025, 15:00
Creștinii ortodocși îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Grigorie Decapolitul. Află cine a fost și de ce sunt atât de prețuite moaștele lui
Sursa Foto: doxologia.ro
Cuprins
  1. Cine a fost, de fapt, Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul
  2. De ce sunt moaștele sale atât de prețuite în România
  3. Ce rugăciune să spunem către Sfântul Grigorie Decapolitul

Creștinii ortodocși îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul. El este considerat unul dintre cei mai mari sfinți ai Bisericii pentru viața sa deosebit de ascetică. Sfântul este renumit pentru apărarea cu mare dârzenie a cultului sfintelor icoane în dificila perioadă iconoclastă.

Cine a fost, de fapt, Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul

Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul a fost un important monah și apologet bizantin, trăind în secolul al IX-lea. El s-a născut în orașul antic Irinopolis, situat în regiunea cunoscută sub numele de Decapolea Isauriei. Încă din tinerețe, Grigorie și-a dedicat întreaga viață slujirii lui Hristos, intrând în mănăstire. A devenit astfel un model de necontestat de asceză și o pildă vie de nevoință duhovnicească pentru toți monahii. Călătoria sa pe pământ a fost cu adevărat remarcabilă, deoarece nu a rămas izolat în chilia sa.

El a colindat întreg spațiul creștin al acelei vremi, de la Efes și Salonic, ajungând până la Constantinopol și chiar Roma. Aceste peregrinări au avut scopul de a-și împlini neîntrerupt misiunea sfântă de propovăduire a dreptei credințe. Rolul său cel mai semnificativ s-a manifestat în timpul prigoanei iconoclaste, atunci când a apărat cu mare curaj și cu elocvență cinstirea sfintelor icoane. Sfântul Grigorie a luptat cu multă convingere împotriva acestei erezii care respingea complet reprezentările sfinte.

De ce sunt moaștele sale atât de prețuite în România

Sfântul Grigorie Decapolitul se bucură de o prețuire specială în spațiul românesc ortodox. Motivul principal este că sfintele sale moaște se păstrează neatinse și în întregime pe teritoriul țării noastre. Aceste relicve de mare preț se află la Mănăstirea Bistrița din frumosul ținut al Olteniei. Ele au ajuns în Țara Românească în a doua jumătate a secolului al XV-lea.

De asemenea, credincioșii îl invocă adesea pentru aducerea ploii pe timp de secetă prelungită. Datorită acestor fapte, Sfântul Grigorie a căpătat renumele de mare făcător de minuni în rândul poporului.

Ce rugăciune să spunem către Sfântul Grigorie Decapolitul

O, Sfinte Cuvioase Părinte Grigorie Decapolitule, mare făcător de minuni și grabnic ajutător!

Tu, cel care cu moaștele tale întregi ocrotești poporul dreptmăritor, miluiește-ne pe noi și ne izbăvește din toate necazurile.

Te rugăm, prin puterea pe care ți-a dat-o Dumnezeu, vindecă-ne de bolile sufletești și trupești, izgonește duhurile răutății și păzește-ne de orice primejdie.

Fii mijlocitorul nostru către Hristos, ca să dobândim iertare de păcate și mântuire. Amin!

Tags:
Citește și...
Sfântul Grigorie Decapolitul, cinstit pe 20 noiembrie. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox
calendar religios
Sfântul Grigorie Decapolitul, cinstit pe 20 noiembrie. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox
Calendar ortodox 2025: Biserica Ortodoxă îl cinstește astăzi pe Sfântul Mare Mucenic Platon
calendar religios
Calendar ortodox 2025: Biserica Ortodoxă îl cinstește astăzi pe Sfântul Mare Mucenic Platon
Sfântul Mucenic Platon este prăznuit pe 18 noiembrie. Află cine a fost, de ce este cinstit și cum te poți ruga lui
calendar religios
Sfântul Mucenic Platon este prăznuit pe 18 noiembrie. Află cine a fost, de ce este cinstit și cum te poți ruga lui
Calendar ortodox 17 noiembrie. Credincioșii ortodocși îl cinstesc astăzi pe marele făcător de minuni Grigorie Taumaturgul
calendar religios
Calendar ortodox 17 noiembrie. Credincioșii ortodocși îl cinstesc astăzi pe marele făcător de minuni Grigorie Taumaturgul
Biserica Ortodoxă îl prăznuiește astăzi pe unul dintre cei mai mari Sfinți. Mulți români îi poară numele
calendar religios
Biserica Ortodoxă îl prăznuiește astăzi pe unul dintre cei mai mari Sfinți. Mulți români îi poară numele
Sfântul Apostol și Evanghelist Matei: cine a fost și de ce este sărbătorit pe 16 noiembrie
calendar religios
Sfântul Apostol și Evanghelist Matei: cine a fost și de ce este sărbătorit pe 16 noiembrie
Ziua de 15 noiembrie: Sfinți cinstiți și începutul Postului Nașterii Domnului
calendar religios
Ziua de 15 noiembrie: Sfinți cinstiți și începutul Postului Nașterii Domnului
Începe postul Crăciunului. Creștinii ortodocși se pregătesc pentru Sărbătoarea Nașterii Domnului
calendar religios
Începe postul Crăciunului. Creștinii ortodocși se pregătesc pentru Sărbătoarea Nașterii Domnului
Femeia care pretindea că statuia Fecioarei Maria plânge, trimisă în judecată. Cum a reacționat la acuzații
Externe
Femeia care pretindea că statuia Fecioarei Maria plânge, trimisă în judecată. Cum a reacționat la acuzații
12 noiembrie: Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox. Este prăznuit Sfântul Atanasie Todoran, născut într-un sat din Bistrița-Năsăud
calendar religios
12 noiembrie: Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox. Este prăznuit Sfântul Atanasie Todoran, născut într-un sat din Bistrița-Năsăud
Ultima oră
18:19 - Capitala Franței, în întuneric pentru câteva ore. Pană masivă de curent în Paris
17:54 - Mesajul lui Nicușor Dan după extrădarea lui Horațiu Potra: „Ordinea constituţională se apără”
17:34 - CCR s-a răzgândit. Sesizarea pe legea creșterii taxelor și impozitelor locale va fi judecată luna viitoare
17:34 - Proiectul de lege privind pensiile magistraților a fost transmis în teritoriu. Termenul în care va emite CSM avizul
17:10 - Premierul, în criză de timp. CCR dă peste cap planul de majorare a taxelor locale. Bolojan decalarea termenului de judecată
Catalin Drula
16:33 - Horațiu Potra a fost adus în țară. Mercenarul, fiul și nepotul său au fost preluați de mascați de la Aeroportul Otopeni. Precizările Ministerului Justiției (VIDEO)
16:28 - Marius Isăilă, fostul senator care voia să-i dea șpagă lui Ionuț Moșteanu, a fost plasat sub control judiciar. El ceruse arest la domiciliu
16:22 - Avertizare meteo. România va fi acoperită de un val de praf saharian
15:59 - Curtea de Apel București a decis. Va putea sau nu candida Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei
15:34 - Ministrul Justiției, detalii despre proiectul privind pensiile magistraților: „Avizul poate să fie și negativ, dacă astfel se apreciază de către reprezentanții CSM” (VIDEO)