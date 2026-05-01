Acasa » Eveniment » Un autocar plin cu pasageri a luat foc în trafic. 27 de călători se aflau la bord

Ana Maria
01 mai 2026, 13:36
Sursa foto: Captura video Adevarul
Cuprins
  1. Autocar în flăcări, în Tulcea. Au existat victime în urma incendiului?
  2. Cum au intervenit pompierii la fața locului
  3. Ce urmează după acest incident

Autocar în flăcări, în Tulcea! Un incident grav a avut loc vineri dimineață în localitatea Topolog, județul Tulcea, acolo unde un autocar în care se aflau 27 de persoane a fost cuprins de flăcări. Evenimentul s-a produs în jurul orei 10:30, iar intervenția rapidă a autorităților a fost esențială pentru limitarea pagubelor.

Nu se cunosc informații până acum, dacă incendiul a izbucnit în timp ce vehiculul se afla în mers sau staționa, însă circumstanțele exacte urmează să fie stabilite de anchetatori.

Autocar în flăcări, în Tulcea. Au existat victime în urma incendiului?

Din fericire, toți cei 27 de pasageri au reușit să iasă la timp din autocar, evitând o tragedie. Nicio persoană nu a fost rănită, potrivit autorităților.

Nicio persoană nu a fost rănită, au transmis reprezentanții ISU. Autoevacuarea rapidă a făcut ca situația să nu se transforme într-un incident cu victime, în ciuda intensității incendiului.

Cum au intervenit pompierii la fața locului

La locul incidentului au ajuns de urgență pompierii din cadrul Stației Babadag, care au intervenit cu o autospecială de stingere. Aceștia au fost sprijiniți de un echipaj SMURD și de o ambulanță a Serviciului Județean, potrivit Antena 3 CNN.

De asemenea, la intervenție au participat și reprezentanți ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din localitate. Echipajele au acționat prompt pentru localizarea și lichidarea incendiului, reușind să împiedice extinderea flăcărilor în zonă.

Ce urmează după acest incident

În perioada următoare, specialiștii vor analiza cauzele care au dus la izbucnirea incendiului. Ancheta va stabili dacă a fost vorba despre o defecțiune tehnică sau despre un alt factor care a declanșat focul.

Autoritățile continuă verificările, iar rezultatele vor fi făcute publice după finalizarea cercetărilor.

În astfel de situații, autoritățile reamintesc importanța verificărilor tehnice periodice ale mijloacelor de transport, mai ales înainte de curse lungi. De asemenea, reacția rapidă a șoferului și a pasagerilor poate face diferența în cazuri critice. Intervenția coordonată a echipajelor a contribuit decisiv la evitarea unei situații mult mai grave.

