Radu Miruță (USR), ministrul interimar al Transporturilor, a declarat că 21 de trenuri noi, moderne, zac de luni bune nefolosite, deoarece decidenții „nu se înțeleg pe birocrația tot de ei făcută”. Situația va fi tranșată miercurea viitoare, la sediul ministerului.

Ce a spus Miruță despre trenurile noi, nefolosite

„Culmea absurdului la CFR: am găsit în curtea Ministerului Transporturilor 21 de trenuri noi-nouțe, moderne, care zac de luni bune spre a fi decolorate de soare. În tot acest timp călătorii îndură, în unele trenuri vechi, banchete rupte, toalete sparte și lipsa aerului condiționat.

I-am chemat la fața locului pe furnizor, managerul de proiect și coordonatorul contractului de achiziție. Tipic românește, nu se înțeleg pe birocrația tot de ei făcută și agreată în urmă cu 1,5 ani. În tot timpul acesta, cele noi ies din garanție fără să meargă 1 km, după care apar alte contracte noi „de mentenanță””, a transmis Radu Miruță, pe Facebook.

Acesta a precizat apoi că vor lămuri situația miercuri, într-o ședință la Ministerul Transporturilor: „Care-i soluția? Puși la aceeași masă și aplicată legea: exact cum scrie, nu cum nu vor să o citească, de teama consecințelor. Când? Miercurea viitoare, la sediul Ministerului Transporturilor, unde am invitat producătorul din Polonia și structurile responsabile din minister”.

Producția locală, lăsată pe dinafară

Ministrul a criticat apoi și faptul că în contractul pentru achiziția celor 98 de trenuri nu a fost prevăzută nicio componentă de producție internă.

„Curios din fire, am verificat câtă localizare în România a fost cerută prin contract (ianuarie 2024) de ministrul Transporturilor pentru construirea celor 98 de trenuri și câte firme românești au fost implicate în acest contract.

Zero localizare, nimic produs în România, nicio firmă românească. Unii pe care îi aud în aceste zile că 60% producție prin SAFE, cu fabrici construite în România, e puțin, sunt cei care, pe sume mai mari, au semnat contracte cu 0 localizare în România, cu 0 firme românești implicate”, a mai explicat Radu Miruță.