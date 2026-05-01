Râșnov: Doi frați au dispărut de acasă. Poliția cere ajutor pentru găsirea lor

Traian Avarvarei
01 mai 2026, 10:06
Sursa foto: Poliția Brașov / Facebook

Polițiștii din Brașov caută doi copii, frați cu vârste de 9, respectiv 11 ani, din Râșnov, care ar fi plecat de acasă vineri la prânz, nu se știe unde, și nu s-au mai întors.

Ce semnalmente au copiii care au dispărut

Ce doi băieți sunt:

  • Zecheru Mihai, de 11 ani. Semnalmente: înălțime 1.30 m, greutate 25 kg, păr șaten, ochi căprui, ten deschis, constituție atletică, încălțat cu pantofi sport de culoare negru/verde și îmbrăcat cu pantaloni de culoare albastră.
  • Zecheru Maris-Casian, de 9 ani. Semnalmente: înălțime 1,35 m, greutate 30 kg, păr șaten, ochi căprui, ten deschis, constituție atletică, îmbrăcat cu pantaloni de trening de culoare gri cu negru, geacă de culoare verde cu negru și încălțat cu pantofi sport de culoare negru-galben.

Cine are informații e rugat să sune la 112 sau să meargă la cea mai apropiată secție de poliție.

