Intrarea în Biserică a Maicii Domnului: Ce ar trebui să conțină pachetele împărțite în această zi

21 nov. 2025, 14:56
Intrarea în Biserică a Maicii Domnului: Ce ar trebui să conțină pachetele împărțite în această zi
  1. De ce se împart pachete de Intrarea în Biserică a Maicii Domnului
  2. Ce se pun în pachetele date de pomană

Pe 21 noiembrie, Biserica Ortodoxă prăznuiește Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, cunoscută și sub numele de Vovidenia. Printre tradițiile specifice sărbătorii se numără și împărțirea de pomană. 

De ce se împart pachete de Intrarea în Biserică a Maicii Domnului

Se spune că în ziua de Vovidenie, cerurile se deschid, iar faptele bune făcute de credincioși, simbol al milosteniei și grijii Maicii Domnului, capătă o valoare aparte. Pachetele împărțite în această zi sunt un gest prin care cetățenii contribuie la binele comunității de care aparțin, așa cum făcea și Fecioara Maria prin actele sale de binefacere.

În unele zone ale țării, gestul de a împărți pachete care conțin, printre altele și lumânări, este interpretat ca păstrarea unei legături cu cei aflați în „lumea de dincolo”. Lumânările ce se aprind în numele persoanelor trecute în neființă nu doar că ne ajută să le menținem amintirea vie și să ne binecuvîntăm familia, dar simbolizează și faptul lumina de pe cealaltă lume, lumina care nu se stinge niciodată.

Ce se pun în pachetele date de pomană

Tradiția românească spune că anumite alimente nu trebuie să lipsească din pachetele date de pomană cu ocazia Intrării în Biserică a Maicii Domnului.

  • Pește afumat sau la conservă. 21 noiembrie este prima zi de dezlegare la pește din Postul Crăciunului.
  • Mere, pere, prune uscate sau nuci. Aceste fructe simbolizează abundența și sănătatea.
  • Coliza, preparatul simbol pentru pomenirea sufletelor celor adormiți. Preparatul este un simbol al vieții eterne.
  • Plăcinte cu dovleac sau mac. Aceste două deserturi se pregătesc doar în anumite zone ale țării, și se împart alături de lumânări albe.

În pachete se mai pot adăuga și alte produse, precum ceai, cafea sau biscuiți. Deși ele nu simbolizează nimic în tradiția noastră, pot reflecta grija și atenția celor care le-au pregătit și totodată, să fie un ajutor pentru cei care le primesc. t

