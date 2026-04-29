Italia anunță că rezervele de combustibil pentru avioane sunt suficiente doar până la sfârșitul lunii mai, conform declarațiilor oficiale.

Care este situația stocurilor de kerosen

Războiul din Orientul Mijlociu a provocat temeri mari privind aprovizionarea cu kerosen în întreaga Europă.

Deși prețul combustibilului a crescut cu 84%, autoritățile de la Roma dau asigurări că sistemul național este pregătit pentru perioada următoare. Italia deține rezerve mai mari decât majoritatea țărilor vecine, ceea ce oferă o siguranță sporită pentru traficul aerian, scrie .

Ministrul Transporturilor a clarificat situația rezervelor în fața Parlamentului:

„Rezervele de combustibil pentru avioane disponibile în Italia sunt suficiente pentru a asigura operațiunile cel puțin până la sfârșitul lunii mai”, a declarat Matteo Salvini.

Ce măsuri de supraveghere sunt luate

Guvernul italian nu se bazează doar pe stocurile actuale, ci verifică constant rutele de import pentru a evita orice blocaj.

Matteo Salvini a explicat că este esențial ca avioanele să poată decola și ateriza fără întreruperi pe tot parcursul verii. Deși nu există o stare de urgență, ministrul a cerut Uniunii Europene să permită o flexibilitate mai mare în bugetele naționale pentru a răspunde scumpirilor din energie.

Oficialul italian a explicat cum este urmărit fluxul de aprovizionare:

„Monitorizăm lanțul de aprovizionare cu combustibil atât la nivel național, cât și european, pentru a ne asigura că sistemul continuă să funcționeze fără întreruperi, cel puțin pe tot parcursul verii”, a mai spus ministrul.

Ce cerințe are guvernul de la Roma după ce Italia anunță aceste date

Pe lângă asigurarea , Italia insistă pe lângă oficialii europeni pentru o revizuire a sistemului de taxe pe emisii.

Această schimbare ar ajuta la scăderea facturilor la energie care apasă asupra întregii economii europene. Ministrul Salvini consideră că flexibilitatea bugetară este singura soluție prin care statele pot face față consecințelor economice ale războiului fără a pune în pericol stabilitatea transporturilor și a turismului.