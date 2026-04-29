e aproape, iar febra grătarelor a cuprins deja toată țara, cu planuri făcute pentru ieșiri la iarbă verde. Românii își umplu coșurile cu mici, carne și bere, pregătiți pentru tradiția care nu lipsește niciodată. Chiar dacă prețurile au crescut, pofta de distracție și atmosfera de sărbătoare rămân neschimbate.

Cât îi costă pe români un grătar de 1 Mai în 2026

Tradiția grătarului de 1 Mai rămâne puternică, chiar și în fața prețurilor mai ridicate. La măcelăriile din , kilogramul de mici costă în jur de 39 de lei. Cârnații ajung și ei la aproximativ 44 de lei pe kilogram, iar ceafa de porc se vinde cu circa 37 de lei, notează stirilekanald.ro.

Pentru un complet, care să includă și pulpe de pui sau pastramă, suma totală poate ajunge la 200 de lei. Chiar și în aceste condiții, proprietarii încearcă să mențină prețurile apropiate de cele de anul trecut. Scopul lor este să nu piardă clienții fideli, care revin an de an.

Între timp, comenzile au început deja să apară, iar peste 30 de tone de carne sunt pregătite pentru cele opt magazine și pentru cererea mare din această perioadă.

Unde găsești cele mai bune oferte pentru grătarul de 1 Mai

Supermarketurile vin cu promoții atractive pentru a atrage cumpărătorii în această perioadă. Reducerile vizează produsele de bază pentru grătar, precum micii și frigăruile. Acestea pot avea prețuri mai mici cu până la 20%.

Și berea este inclusă în oferte speciale, nelipsită de la mesele de 1 Mai. Promoțiile sunt gândite pentru cei care vor să se bucure de grătar fără să depășească bugetul.