Șoc la grătarul de 1 Mai 2026. Cât au ajuns să coste micii, carnea și berea anul acesta: „Trebuie să ne facem foarte bine socotelile"

Ana Beatrice
29 apr. 2026, 22:34
Sursă Foto: magnific.com
Cuprins
  1. Cât îi costă pe români un grătar de 1 Mai în 2026
  2. Unde găsești cele mai bune oferte pentru grătarul de 1 Mai
  3. Cum sărbătoresc românii 1 Mai, indiferent de buget

1 Mai e aproape, iar febra grătarelor a cuprins deja toată țara, cu planuri făcute pentru ieșiri la iarbă verde. Românii își umplu coșurile cu mici, carne și bere, pregătiți pentru tradiția care nu lipsește niciodată. Chiar dacă prețurile au crescut, pofta de distracție și atmosfera de sărbătoare rămân neschimbate.

Cât îi costă pe români un grătar de 1 Mai în 2026

Tradiția grătarului de 1 Mai rămâne puternică, chiar și în fața prețurilor mai ridicate. La măcelăriile din Vălenii de Munte, kilogramul de mici costă în jur de 39 de lei. Cârnații ajung și ei la aproximativ 44 de lei pe kilogram, iar ceafa de porc se vinde cu circa 37 de lei, notează stirilekanald.ro.

Pentru un grătar complet, care să includă și pulpe de pui sau pastramă, suma totală poate ajunge la 200 de lei. Chiar și în aceste condiții, proprietarii încearcă să mențină prețurile apropiate de cele de anul trecut. Scopul lor este să nu piardă clienții fideli, care revin an de an.

Între timp, comenzile au început deja să apară, iar peste 30 de tone de carne sunt pregătite pentru cele opt magazine și pentru cererea mare din această perioadă.

Unde găsești cele mai bune oferte pentru grătarul de 1 Mai

Supermarketurile vin cu promoții atractive pentru a atrage cumpărătorii în această perioadă. Reducerile vizează produsele de bază pentru grătar, precum micii și frigăruile. Acestea pot avea prețuri mai mici cu până la 20%.

Și berea este inclusă în oferte speciale, nelipsită de la mesele de 1 Mai. Promoțiile sunt gândite pentru cei care vor să se bucure de grătar fără să depășească bugetul.

Cum sărbătoresc românii 1 Mai, indiferent de buget

Românii își adaptează planurile în funcție de buget, dar nu renunță la sărbătoare. Unii aleg excursii la munte, unde cheltuielile pot ajunge la 500 de lei pentru un grup de șase persoane. Alții, mai ales pensionarii, sunt nevoiți să fie mult mai atenți la bani.

„Bugetul este de austeritate, având în vedere că suntem amândoi pensionari. Trebuie să ne facem foarte bine socotelile”, susțin aceștia, potrivit sursei menționate.

Cu toate acestea, nimeni nu renunță la tradiția de 1 Mai. Fie că este vorba de un grătar mai modest sau de o ieșire simplă în natură, oamenii găsesc mereu soluții pentru a se bucura de această zi. Atmosfera, compania și obiceiul sunt cele care contează, dincolo de costuri.

