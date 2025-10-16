B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » calendar religios » Calendar ortodox: Ce sfânt sărbătorim pe 16 octombrie. Rugăciunea rostită astăzi te scapă de orice frică și curăță sufletul

Calendar ortodox: Ce sfânt sărbătorim pe 16 octombrie. Rugăciunea rostită astăzi te scapă de orice frică și curăță sufletul

Ana Maria
16 oct. 2025, 15:11
Calendar ortodox: Ce sfânt sărbătorim pe 16 octombrie. Rugăciunea rostită astăzi te scapă de orice frică și curăță sufletul
Sursa foto: Doxologia
Cuprins
  1. Cine a fost Sfântul Mucenic Longhin Sutașul
  2. Cum a ajuns Sfântul Mucenic Longhin Sutașul să-și schimbe viața
  3. Cum a fost martirizat Sfântul Longhin
  4. Care e rugăciunea Sfântului Mucenic Longhin Sutașul
  5. Ce sfinți mai sunt prăznuiți astăzi
  6. Ce alți sfinți mai sunt pomeniți pe 16 octombrie

Pe 16 octombrie, creștinii ortodocși îl prăznuiesc pe Sfântul Mucenic Longhin Sutașul, cel care a fost martor la Răstignirea și Învierea Domnului Iisus Hristos.

Cine a fost Sfântul Mucenic Longhin Sutașul

El făcea parte din armata condusă de Pontiu Pilat, având în grijă paza Crucii și a Sfântului Mormânt.

După cutremurul și întunecarea soarelui, care au urmat morții Mântuitorului, Longhin a mărturisit plin de credință: „Cu adevărat Acesta a fost Fiul Lui Dumnezeu” (Matei 27:54), potrivit site-ului crestinortodox.ro.

Cum a ajuns Sfântul Mucenic Longhin Sutașul să-și schimbe viața

Când iudeii au încercat să-i mituiască pe soldați ca să spună că trupul Domnului a fost furat, Longhin a refuzat. A lepădat centura militară și s-a botezat împreună cu alți doi soldați.
Cei trei au plecat din Ierusalim și s-au retras în Cappadocia, unde au convertit mulți păgâni la credința creștină.

Cum a fost martirizat Sfântul Longhin

La insistențele iudeilor, Pilat a trimis soldați să-l prindă și să-l ucidă. Longhin și-a cunoscut sfârșitul și i-a primit cu dragoste pe cei trimiși după el. După o noapte de rugăciune, le-a spus să împlinească porunca.

A fost decapitat, iar capul său a fost dus la Ierusalim ca dovadă a morții sale.

Care e rugăciunea Sfântului Mucenic Longhin Sutașul

Se spune că rugăciunea rostită către acest sfânt, citită mai alea în ziua prăznuirii, alungă orice frică și curăță sufletul de păcate, potrivit Spynews.

„Mucenicul Tău, Doamne, Longhin, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule. Adâncul Mării Roşii cu urme neudate, pedestru trecându-L Israel cel de demult, prin mâinile lui Moise în chipul Crucii, puterea lui Amalec în pustie a biruit.

Fiind strălucit cu Dumnezeieştile vărsări de lumină şi dimpreună cu Cetele îngerilor stând înaintea lui Hristos Dumnezeu, mărite, luminează pe cei ce săvârşesc prăznuirea ta cea prealuminată. Nimic nu te-a despărţit de unirea cu Dumnezeu, muceni­ce, fiind despărţit de dulceaţa cea trupească prin credinţă şi îndulcindu-te curat întru iubi­rea cea desăvârşită.
Slujind cu gând curat lui Dum­nezeu Cel Viu, Sfinte Longhin, Preaînţelepte, nicidecum n-ai dat închinăciune la idolii cei morţi, fericite. Drept aceea, fiind omo­rât, ai ajuns către Viaţa Cea fără de sfârşit. Pe Cuvântul Tatălui, cu cu­vântul L-ai zămislit în pânte­cele tău, ca să dezlege pe oa­meni din necuvântare pentru a Sa bunătate, Maică Fecioară Preacurată, Binecuvântată, cu totul fără de prihană. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Cinste Maicii Domnului. Amin.”.

Ce sfinți mai sunt prăznuiți astăzi

Pe lângă Sfântul Mucenic Longhin Sutașul, Biserica îi pomenește și pe:

  • Cei doi sfinți mucenici care au murit împreună cu el;
  • Sfinții Mucenici Leontie, Dometie, Terentie și Domnin;
  • Sfântul Cuvios Mal.

Tot astăzi sunt pomeniți și mulți alți sfinți din întreaga lume creștină, potrivit Sinaxarului Sfinților de Pretutindeni.

  • Sfinţii Mc. ISAUR şi AFRODISIE (sec. I);
  • Sfinţii Mc. VASIE, FABIAN şi SABIN, din Siracuza Siciliei (+269);
  • Sfântul Ier. FLORENTIN, episcop de Trier (Germania, sec. IV);
  • Sfânta Muceniţă BOLONIA fecioara care a pătimit sub Iulian Apostatul (Franţa, +362);
  • Sfântul Mc. ELIFIE, care a pătimit în Toul (Franţa, +362);
  • Sfântul Cuv. IUNIAN, pustnic (Franţa, sec. V);
  • Sfântul Ier. DULCIDIE, episcop de Agen (Franţa, cca +450);
  • Sfinţii Mc. SATURNIN, NEREU şi cei împreună cu dânşii, care au pătimit în Africa de Nord (+450);
  • Sfinţii Mc. MARTI NI AN, SATURNIAN şi cei împreună cu dânşii, care au pătimit în Mauritania (+458);
  • Sfântul Ier. CONOGAN, episcop de Quimper (Franţa, +460);
  • Sfântul Cuv. BALDERIC (sau BAUDRY), fiul regelui Sigebert I al Austrasiei (Franţa, sec. VII);
  • Sfânta Cuv. EREMBERTA, prima stareţă de la Wierre (sec. VII);
  • Sfântul Cuv. GALL din Irlanda, luminătorul Elveţiei (cca. 1640) ;
  • Sfântul Ier. MAGNOBOD (sau MAINBOEUF), episcop de Angers (Franţa, cca +670);
  • Sfântul Mc. BALDWIN (sau BAUDOIN) din Franţa (cca 1680);
  • Sfântul Ier. MUMMOLIN (sau MOMMOLIN), episcop de Noyon-Toumai (Belgia, cca +686);
  • Sfântul Cuv. Mc. BERCARIE, stareţ în Franţa (+696);

Ce alți sfinți mai sunt pomeniți pe 16 octombrie

De asemenea, mai sunt și alți sfinți pomeniți astăzi:

  • Sfântul Cuv. VITALIE (sau VIAL), pustnic (Franţa, +740);
  • Sfântul Ier. AMBROZIE, episcop de Cahors (Franţa, cca +752);
  • Sfântul Ier. LULL, arhiepiscop de Mainz, ucenicul Sfântului Bonifatie, la Nursling (Anglia, +786);
  • Sfânta Cuv. EVPRAXIA stareţa, care a fost mai înainte prinţesa Eufrosina de Pskov(+1243);
  • Sfântul Cuv. LONGHIN, portar la Pecerska, iubitorul de nevoinţe (sec. XIII – XIV);
  • Sfântul Cuv. LONGHIN din Yarengsk – Solovăţ (Rusia, +1544);
  • Sfântul IACOV, misionar în Alaska (+1865);
  • Sfântul DOMNA, nebun pentru Hristos, din Tomsk (Rusia, +1872);
  • Sfântul GRIGORIE (Troiţki), preot mărturisitor (Rusia, +1931);
  • Sfinţii Sf. Noi Mucenici EVGHENIE (Elhovski) şi IOAN, preoţi (Rusia, +1937);
  • Sfinţii Sf. Noi Mucenici ALEXIE şi IOAN (Zasedatelev), preoţi (Rusia, +1938 şi +1942);
  • Sfinţii 220 de Mucenici, care au pătimit în Nord-Vestul Africii;
  • Adormirea Cuviosului NEONIL (Buzilă), arhimandrit şi stareţ la Mănăstirea Neamţ (România, n.1789-+1853)
Tags:
Citește și...
Călugărul din Muntele Athos, mesaj emoționant despre liniștea sufletului: „Când omul se roagă cu inimă smerită, toate se așază la locul lor”
calendar religios
Călugărul din Muntele Athos, mesaj emoționant despre liniștea sufletului: „Când omul se roagă cu inimă smerită, toate se așază la locul lor”
Pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva a fost prelungit! Credincioși din toată țara au continuat să vină la Iași. Ce spun aceștia
Eveniment
Pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva a fost prelungit! Credincioși din toată țara au continuat să vină la Iași. Ce spun aceștia
Rugăciunea pentru bolnavi. Ce să rostești, când te afli în suferință
calendar religios
Rugăciunea pentru bolnavi. Ce să rostești, când te afli în suferință
15 octombrie. Cine a fost Sfântul Mucenic Luchian, prăznuit astăzi
calendar religios
15 octombrie. Cine a fost Sfântul Mucenic Luchian, prăznuit astăzi
Rugăciunea către Sfânta Parascheva. Are mare putere asupra tuturor relelor! Sărbătoare mare în Calendarul Ortodox
calendar religios
Rugăciunea către Sfânta Parascheva. Are mare putere asupra tuturor relelor! Sărbătoare mare în Calendarul Ortodox
Sfânta Parascheva 2025: Ce nu ai voie să faci pe 14 octombrie și ce se dă de pomană în această zi sfântă
calendar religios
Sfânta Parascheva 2025: Ce nu ai voie să faci pe 14 octombrie și ce se dă de pomană în această zi sfântă
Schimbarea veșmintelor Sfintei Parascheva. De ce se face, când are loc și ce semnificație are
Eveniment
Schimbarea veșmintelor Sfintei Parascheva. De ce se face, când are loc și ce semnificație are
Cele șapte păcate de moarte, explicate de Părintele Calistrat. Care sunt cele mai grele greșeli și cum ne putem feri de ele
calendar religios
Cele șapte păcate de moarte, explicate de Părintele Calistrat. Care sunt cele mai grele greșeli și cum ne putem feri de ele
Calendar creștin 13 octombrie. Biserica Ortodoxă prăznuiește „Aducerea moaştelor Sfântului Apostol Andrei la Iaşi”. Creștinii îi pomenesc și pe sfinţii Mucenici Carp, Papil, Agatodor, Agatonica şi Florentie
calendar religios
Calendar creștin 13 octombrie. Biserica Ortodoxă prăznuiește „Aducerea moaştelor Sfântului Apostol Andrei la Iaşi”. Creștinii îi pomenesc și pe sfinţii Mucenici Carp, Papil, Agatodor, Agatonica şi Florentie
Rugăciunea zilei de duminică. Cuvinte de recunoștință și putere pentru suflet
calendar religios
Rugăciunea zilei de duminică. Cuvinte de recunoștință și putere pentru suflet
Ultima oră
17:58 - Zăpadă de peste jumătate de metru pe crestele Carpaților. Cât de mare e riscul de avalanșă
17:56 - Daniel David: Sindicatele de aceea există, să facă proteste / Măsurile de austeritate ne-au ajutat să avem salarii și burse până la sfârșitul anului
17:27 - Câciu, lecții pentru Fisc. Cum nu se plătește impozit
17:25 - ISMB impune reguli stricte pentru „Școala Altfel” și „Săptămâna Verde”. Ce excursii nu mai sunt permise
17:25 - Chef Florin Dumitrescu a dezvăluit abia acum: „A fost o masă, la un moment dat, cu Ion Iliescu, unde n-am spălat salata cum trebuie și a rămas un limax în salată”. Cum s-a terminat totul
17:23 - 3 din 4 români care cumpără online sunt influențați de social media! Ce îi convinge și unde renunță
17:08 - O copilă e suspectată că și-ar fi ucis mama. Poliția Capitalei caută trupul femeii
16:35 - Ce se întâmplă cu salariul minim pe economie, în 2026. Anunțul făcut de purtătoarea de cuvânt a Guvernului
16:35 - Alexandra Stan, mărturisiri la 12 ani de când a fost bătută de iubit: „Totul pornește de la lipsa stimei de sine. Aveam un profil de victimă” (VIDEO)
16:35 - Sistemul SGR-RetuRO se extinde. Ce soluții aduce programul pentru recilarea în zonele rurale